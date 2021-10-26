10 фильмов, которые умудрились не понравиться даже тем, кто их не смотрел

Не смотрели, но всё равно осуждаем — именно так многие люди относятся к фильмам из этого списка.
Но как картина может испортить себе репутацию ещё до своего выхода? Есть несколько проверенных способов.
Если не брать скандалы на съёмках или участие в фильме какого-то опального актёра, то с чисто художественной точки зрения самыми рискованными проектами являются ремейки, киноадаптации (например, мультфильмов, аниме, манги, видеоигр и т. д.), кино со странными и как будто лениво продуманными концептами, а также кино с нелепыми визуальными решениями. Все перечисленные проекты часто тонут уже после выпуска первого трейлера.
До выхода на экраны кинотеатров авторы кинокартин сначала объявляют актёрский состав, потом показывают первые постеры, затем публикуют трейлеры и тизеры — и какое-то из этих звеньев может настолько не прийтись по душе зрителям, что они заранее считают фильм провальным и недостойным просмотра.
Давайте вспомним, какие картины вызывали массовое отторжение в сети ещё до своего выхода, из-за чего многие люди их так и не посмотрели, но автоматически считают их плохими.
Охотники за привидениями (2016)
Гендерный ремейк одноимённого фильма 1984 года. Понять реакцию зрителей на появление этой картины можно было, лишь взглянув на количество дизлайков под трейлером на YouTube. А их там больше миллиона! Лайков же чуть более 300 тысяч.
Любой ремейк оказывается атакован большим количеством скепсиса, но создатели этого фильма лишь поменяли всех героев на женщин и прописали каждой из них несколько нелепых шуточек, забыв добавить интересный сюжет и раскрытие персонажей.
Оценки у фильма очень низкие, но зрители и критики заранее знали, что так будет.
Эмоджи фильм (2017)
Тот самый пример лениво продуманного концепта, когда идей ну совсем не осталось. А что, если сделать героями мультиков эмоджи из мессенджеров?
Оказалось, что получится один из худших мультфильмов всех времён с четырьмя «Золотыми малинами», в том числе за «Худший фильм года» — а такое с мультиками не случалось никогда.
И подобный исход предвидели многие, лишь узнав о самой задумке.
Кошки (2019)
Ремейк одноимённого мюзикла, который ужаснул зрителей своим визуалом. То, что хорошо смотрелось на сцене с использованием грима, в фильме реально пугает. Смешение актёров и их кошачьей CGI-оболочки уж точно не пошло нашей психике на пользу.
1+1: Голливудская история (2018)
Фильм, который на западе оценили неплохо, в России не приняли всерьёз даже на уровне трейлера. Ведь зачем создавать вторую картину об этой парочке, когда существует великолепный французский фильм «1+1», снятый меньше 10 лет назад? Несколько цитат из комментариев на YouTube:
какой смысл переснимать и так охренительно снятый фильм
Глянул трейлер, пошел оригинал пересматривать )
Какой кошмар. Вам Французов не обойти.
Не дай бог русским снять свою версию 1+1
Кстати, у фильма до сих пор нет русскоязычной статьи на Википедии, что тоже подчёркивает отношение к нему у нас.
50 оттенков серого (2015)
Экранизация книги, которую заранее разругали не за отличия от литературного первоисточника, как обычно бывает, а за сам факт того, что Голливуд действительно решил это снять.
Дэвид Боуи. Человек со звезды (2019)
После «Богемской рапсодии» и «Рокетмена» зрители по всему миру начали рассчитывать на новые хорошие байопики про знаменитых музыкантов прошлого. Вот и настала пора Дэвида Боуи, однако ему не повезло с теми, кто задумал снять о нём фильм. Из-за несогласия родственников музыканта на поддержку картины в ней не прозвучало ни одной песни Боуи, а на главную роль выбрали Джонни Флинна — актёра, который совершенно не похож на Дэвида.
И поклонники музыканта прекрасно знали об этих двух нюансах ещё до выхода картины в прокат. Нужно ли смотреть такой фильм, чтобы понять, что он не может быть удачным?
Мьюзик (2021)
Самый свежий фильм подборки, номинант на «Золотой глобус» и режиссёрская работа певицы Сии. Ещё до выхода фильм подвергся критике за то, что главную героиню с аутизмом Мьюзик сыграла актриса без аутизма. Трейлер фильма потонул в негативе, и все критикующие в целом говорили об одном и том же — Сиа попыталась затронуть непростую тему в своём мюзикле с большим количеством танцевальных номеров, но из-за недостаточного понимания её работа получилась не сочувствующей, а фальшиво-издевательской.
Драконий жемчуг: Эволюция (2009)
Ещё одна известнейшая манга, которую переделали под подростковый фильм с маленьким бюджетом. Фанаты «Жемчуга дракона» уже по первым опубликованным кадрам поняли, что от этой голливудской адаптации не стоит ждать добра и позже по полной в этом убедились.
Теперь в сети ходит шутка о том, что на самом деле этого фильма никогда не было — людям просто очень хочется в это верить.
Такие разные близнецы (2011)
Даже самые ярые поклонники Адама Сэндлера потеряли всякую надежду на то, что комедии с ним могут оказаться хорошими, посмотрев это фильм. Что уж говорить о всех остальных зрителях, которым хватило вида одного постера с двумя Сэндлерами в роли двух разнополых близнецов, чтобы на пушечный выстрел не подходить к кинотеатрам, где крутили этот фильм.
Тетрадь смерти (2017)
Американская экранизация одноимённой манги, имеющей огромную популярность по всему миру. Вообще практически каждый такой проект с художественной точки зрения проваливается по всем фронтам. «Тетрадь смерти» от Netflix не стала исключением и получила больше дизлайков, чем лайков под первым трейлером.
Фанаты сразу просекли, что создатели изменили концепцию, сделав из психологического триллера обычный хоррор. Кроме того они превратили детективного гения L в обычного ботаника, а главный герой Лайт Тёрнер как будто просто стремится впечатлить девушку. Что уж говорить про уровень постановки, который оказался очень даже средним.
Бонус: Преследование 2 (Индия, 2020)
С этим индийским фильмом связана удивительная и одновременно печальная история. Его создателей, режиссёра Махеша Бхатта и его дочь Алию, обвинили в кумовстве и фаворитизме. Индийская общественность считает, что они брали в свои фильмы детей известных личностей, а других хороших актёров просто отсекали. В частности в фильме «Преследование 2» мог сыграть актёр Сушант Сингх Раджпут, но на его место взяли другого исполнителя. Летом 2020 года Раджпут был найден повешенным в своём доме, и, как считают фанаты актёра, причина такого поступка связана с тем, что его могли выдавливать из Болливуда.
В итоге началась активная кампания против фильма, и сейчас у трейлера «Преследования 2» 13 миллионов дизлайков на YouTube, что является абсолютным мировым рекордом для кинотрейлеров. Оценки на агрегаторах у фильма соответствующие — на IMDb картина имеет средний балл 1.1.
Смотрели ли вы какие-нибудь из этих фильмов? Если да, то стоило ли оно того?
Источник:
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и да, смотреть не хочется с таким актёром почему-то