10 фильмов, которые умудрились не понравиться даже тем, кто их не смотрел

Но как картина может испортить себе репутацию ещё до своего выхода? Есть несколько проверенных способов.

Если не брать скандалы на съёмках или участие в фильме какого-то опального актёра, то с чисто художественной точки зрения самыми рискованными проектами являются ремейки, киноадаптации (например, мультфильмов, аниме, манги, видеоигр и т. д.), кино со странными и как будто лениво продуманными концептами, а также кино с нелепыми визуальными решениями. Все перечисленные проекты часто тонут уже после выпуска первого трейлера.

До выхода на экраны кинотеатров авторы кинокартин сначала объявляют актёрский состав, потом показывают первые постеры, затем публикуют трейлеры и тизеры — и какое-то из этих звеньев может настолько не прийтись по душе зрителям, что они заранее считают фильм провальным и недостойным просмотра.

Давайте вспомним, какие картины вызывали массовое отторжение в сети ещё до своего выхода, из-за чего многие люди их так и не посмотрели, но автоматически считают их плохими.

Охотники за привидениями (2016)