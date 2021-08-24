Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс вновь воссоединились

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Тандем из великого «Назад в будущее» собрался вместе для выступления на фестивале Awesome Con, который проходит прямо сейчас в Вашингтоне.
Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд приняли участие в фестивале Awesome Con, который проходил в Вашингтоне с 20 по 22 августа. На мероприятии актёры фотографировались и друг с другом, и с посетителями.
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Воссоединялись они и в 2020 году, юбилейном для серии фильмов «Назад в будущее» — ей тогда исполнилось 35 лет. Первый фильм цикла вышел 3 июля 1985 года.
В 2021 году Майклу Джею Фоксу исполнилось 60 лет, Кристофер Ллойд должен отметить в октябре этого года 83-летие.
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Ллойд похоже совсем плох стал.
Блин, вот у них разница в 23 года, а в фильме старик и пацан