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Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс вновь воссоединились

Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс вновь воссоединились (3 фото)

Автор:
24 августа 2021 08:32
Сообщество : Кино
Метки: Кристофер Ллойд   Майкл Джей Фокс   Назад в будущее   актеры   кино   роль   фильм   
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Тандем из великого «Назад в будущее» собрался вместе для выступления на фестивале Awesome Con, который проходит прямо сейчас в Вашингтоне.

Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд приняли участие в фестивале Awesome Con, который проходил в Вашингтоне с 20 по 22 августа. На мероприятии актёры фотографировались и друг с другом, и с посетителями.

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Воссоединялись они и в 2020 году, юбилейном для серии фильмов «Назад в будущее» — ей тогда исполнилось 35 лет. Первый фильм цикла вышел 3 июля 1985 года.


В 2021 году Майклу Джею Фоксу исполнилось 60 лет, Кристофер Ллойд должен отметить в октябре этого года 83-летие.

Источник:

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Метки: Кристофер Ллойд   Майкл Джей Фокс   Назад в будущее   актеры   кино   роль   фильм   
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16  комментариев
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34k
Alex 2 часа назад
Жесть, Марти уже 60...
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21k
Inter 5 минут назад
Здоровья ВАМ, Док и Марти!!!
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6k
Семеныч 9 минут назад
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10
sever84 18 минут назад
бас-гитарист рок-группы Red Hot Chili Peppers
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483
Alexander Kolesnikov Inter 2 минуты назад
Но запомнился!
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−8
DEL34 20 минут назад
На комикконе общался с Кристофером Ллойдом, интересный и угарный человек))
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189
palkatootaja 20 минут назад
Майкл болен паркинсном ((( Фильм шедевор! Здоровья ему!!!!!
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483
Alexander Kolesnikov 45 минут назад
Молодцы! Готовы хоть сейчас отправиться вперед, в будущее!
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120k
DeOrio 58 минут назад
Печальное зрелище, выставили как обезьянок для фотографий.
Ллойд похоже совсем плох стал.
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254
СергейБернатович DeOrio 37 минут назад
да не, вполне бодрый старичок :)
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−13
Георгий Час назад
Он очень смахивает на Фрая из Футурамы )) один родился старым а другой ни когда не сможет постареть))
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17k
nobody® Час назад
Да это же Дж. К. Симмонс под Дока косит.
Блин, вот у них разница в 23 года, а в фильме старик и пацан
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22k
Ваня 2 часа назад
здоровья им отменного... а кристофера ллойда я впервые увидел в фильме "похищение по американски" в 1982 году...
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31k
Михаил 2 часа назад
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