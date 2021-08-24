Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс вновь воссоединились

Воссоединялись они и в 2020 году, юбилейном для серии фильмов «Назад в будущее» — ей тогда исполнилось 35 лет. Первый фильм цикла вышел 3 июля 1985 года.

В 2021 году Майклу Джею Фоксу исполнилось 60 лет, Кристофер Ллойд должен отметить в октябре этого года 83-летие.