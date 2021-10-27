Кто и зачем придумал колючую проволоку

Удивительно, но колючая проволока – неизменный символ войны и тюрьмы, страданий и мучений – была изначально изобретена для сугубо мирных и благородных целей – эффективного разведения крупного рогатого скота.
Во второй половине XIX века в США началось бурное освоение юго-западных Великих равнин, по которым до этого за бизонами бродили кочевые индейские племена. Потом пришли американские ковбои, по сути те же самые кочевые скотоводы, гонявшие по прериям многотысячные стада коров.
А вслед за ними пришли оседлые земледельцы и животноводы. Во многом этому способствовал новый федеральный закон 1862 года, так называемый Гомстед-акт, по которому любой американский гражданин, включая женщин и только что освобожденных рабов, мог объявить своим владением 0,6 квадратных километров на незанятых территориях Дикого Запада. Для этого надо было построить на этой земле дом и обрабатывать участок в течение пяти лет.
Задача только на первый взгляд, кажется простой. Но как в прерии, поросшей густой травой, сеять пшеницу, разводить огороды и заниматься оседлым животноводством? То глупые овцы или коровы норовят уйти со своей земли, то вторгаются дикие бизоны, а за ними такие же дикие аборигены-индейцы, а то и ковбои со своими стадами вытаптывают все посевы. Соответственно, остро встал вопрос – как оградить свою ферму? Деревянные заборчики не выход – дерево в степи редкость, а привозить его издалека и строить многокилометровые заборы слишком накладно - можно разориться. Пробовали разводить колючие кусты и использовать их в качестве живых изгородей, как во Франции и Англии. Но они росли слишком медленно, и в случае необходимости их было невозможно передвинуть. Ограждали простой проволокой, но скотина легко сносила её.
Но голь на выдумки хитра. В 1872 году фермер из Иллинойса Генри Роуз придумал вставлять в проволочную изгородь дощечки с вбитыми заточенными гвоздями. Назвал это изобретением, получил патент и с гордостью демонстрировал всем желающим. Но однажды на его ферму занесло трех приятелей – Айзека Эллвуда, Якоба Хейша и, будьте внимательны, Джозефа Глиддела. Этот самый Джозеф Глиддел был человеком с непростой судьбой – занимался бизнесом и фермерством, несколько раз дотла разорялся, женился, но через некоторое время овдовел, а затем умерли и его два сына.
Но Глиддел смог подняться и под 40 лет вторично женился. Увидев ограждение Роуза, он задумался: а зачем нужна деревянная дощечка? Не проще ли сделать из гвоздей или той же проволоки заостренные с двух концов колючки и разместить их на проволочной изгороди? Он стал экспериментировать у себя в мастерской.
Используя старую кофемолку, изготавливал стальные колючки и двойным оборотом обматывал их вокруг длинной проволоки. Но колючки не хотели оставаться на своих местах и все время куда-нибудь «уползали». Чтобы закрепить их, Глидден использовал вторую проволочную нить, обернутую вокруг первой. Конструкция оказалась настолько удачной, что его приятель, торговец скобяными изделиями Эллвуд, предложил изобретателю деловое партнерство.
Другой товарищ, лесопромышленник Хейш, тоже вошел в дело. Компаньоны основали «Компанию колючей проволоки» и стали массово её изготавливать и продавать. Уже через год они реализовали 5 тонн колючки. Новинка очень понравилась американским фермерам, начался своего рода «колючий бум» – на второй год было продано 300 тонн. «Не занимает места, не истощает землю, не затеняет посевы, устойчива к ветрам, вокруг нее не образуются заносы», – восторгался в письме к изобретателю один из покупателей, опробовавший новинку. Объемы продаж колючки продолжали стремительно расти. И не только они. Спрос породил большое количество патентов на изобретение колючей проволоки – около 600. Патентные войны продолжались несколько лет, но победил в них Глидден. Он, конечно, не был первым изобретателем «колючки», но его конструкция стала самой удачной.
В 1876 году компания «Washburn and Moen» предложила Глиддену выкупить его долю в предприятии. Уставший фермер, которому уже было 63 года, согласился, получив 60 тысяч баксов и лицензионные отчисления по 50 центов с каждой сотни килограмм проданной в будущем проволоки. Благодаря таким отчислениям, умирая в 1906 году, он был одним из самых богатых людей в Америке. Ведь только через шесть лет после его изобретения компания выпустила 423 тысячи километров колючей проволоки – таким количеством можно было обмотать земной шар 10 раз.
И не только добро принесло изобретение Глиддена. Много было и недовольных. Первыми возмутились ковбои. Животные ранились от железных колючек и страдали от инфекций. В сезон ураганов скот уходил на юг, но появившиеся заборы встали препятствием на пути стад, и скотина тысячами погибала. Более того, оседлое животноводство вызвала безработицу – многие «коровьи мальчики» стали невостребованными. «Меня тошнит, – сказал один из скотоводов в 1883 году, – когда я думаю, что в тех местах, где должны бегать молодые мустанги и созревать для продажи бычки-четырехлетки, растет лук и ирландская картошка».
Но еще больше чем ковбои страдали коренные жители – индейцы. Колючая проволока лишала их родной земли, вся она становилась чьей-то частной собственностью, и пройти по ней никто уже не имел права. Немудрено, что они называли колючую проволоку «веревкой дьявола».
Может быть, индейцы, веками жившие в единении с природой, были в чем-то правы. Вскоре колючую проволоку стали применять не только для мирных пастбищ и ограждения, железных дорог от диких животных, но и для защиты богатых особняков от посторонних. Потом новинку заметили и военные. В 1898 году во время американо-испанской войны ее применили защитники города Сантьяго. На следующий год её применили в англо-бурской войне, но уже не в военных целях, а для обнесения концентрационных лагерей, в которых англичане содержали бурское население. Использовалась колючка и в русско-японской войне. Но поистине самое широкое применение она получила в годы Первой мировой войны. Колючая проволока в корне изменила тактику – доселе маневренные боевые действия обернулись долгой окопной войной. Многокилометровые проволочные ограждения в несколько десятков рядов устанавливались вдоль границ, защищали позиции противоборствующих сторон, создавая непроходимые препятствия. Изобретение Джозефа Глиддела усовершенствовали – появилась спираль Бруно и штампованная колючая лента.
Со временем мирное изобретение фермеров, созданное для блага человека, превратилось в символ угнетения и террора. У любого нашего современника слово «колючая проволока» ассоциируется с тюрьмой, зоной, войной и так далее.
Но, разумеется, сама проволока здесь ни при чём. Зло сидит в мозгах самих людей. Это они превратили мирное изобретение в орудие наказания.
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