Кто и зачем придумал колючую проволоку

Но голь на выдумки хитра. В 1872 году фермер из Иллинойса Генри Роуз придумал вставлять в проволочную изгородь дощечки с вбитыми заточенными гвоздями. Назвал это изобретением, получил патент и с гордостью демонстрировал всем желающим. Но однажды на его ферму занесло трех приятелей – Айзека Эллвуда, Якоба Хейша и, будьте внимательны, Джозефа Глиддела. Этот самый Джозеф Глиддел был человеком с непростой судьбой – занимался бизнесом и фермерством, несколько раз дотла разорялся, женился, но через некоторое время овдовел, а затем умерли и его два сына.

Но Глиддел смог подняться и под 40 лет вторично женился. Увидев ограждение Роуза, он задумался: а зачем нужна деревянная дощечка? Не проще ли сделать из гвоздей или той же проволоки заостренные с двух концов колючки и разместить их на проволочной изгороди? Он стал экспериментировать у себя в мастерской.

Используя старую кофемолку, изготавливал стальные колючки и двойным оборотом обматывал их вокруг длинной проволоки. Но колючки не хотели оставаться на своих местах и все время куда-нибудь «уползали». Чтобы закрепить их, Глидден использовал вторую проволочную нить, обернутую вокруг первой. Конструкция оказалась настолько удачной, что его приятель, торговец скобяными изделиями Эллвуд, предложил изобретателю деловое партнерство.

Другой товарищ, лесопромышленник Хейш, тоже вошел в дело. Компаньоны основали «Компанию колючей проволоки» и стали массово её изготавливать и продавать. Уже через год они реализовали 5 тонн колючки. Новинка очень понравилась американским фермерам, начался своего рода «колючий бум» – на второй год было продано 300 тонн. «Не занимает места, не истощает землю, не затеняет посевы, устойчива к ветрам, вокруг нее не образуются заносы», – восторгался в письме к изобретателю один из покупателей, опробовавший новинку. Объемы продаж колючки продолжали стремительно расти. И не только они. Спрос породил большое количество патентов на изобретение колючей проволоки – около 600. Патентные войны продолжались несколько лет, но победил в них Глидден. Он, конечно, не был первым изобретателем «колючки», но его конструкция стала самой удачной.