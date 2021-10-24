Попадание стрелы из лука в большинстве случаев не приводило к немедленному cмepтeльному исходу. На самом деле, даже с несколькими наконечниками стрел в теле (и долей удачи) вы могли бы выжить и довольно долго продолжать сражаться на поле боя.

Именно это и отличает лук или арбалет от огнестрельного оружия.

Даже самые ранние европейские мушкеты были гораздо более смepтоносны, чем самые мощные арбалеты или луки. Один удачный выстрел из мушкета по конечности мог вызвать очень быструю cмepть на поле боя в результате обильной кpoвoпотери, в то время как арбалетный болт или стрела лука могли просто повредить кoнeчность или застрять в ней, что и было самым распространённым ранением на полях сражений. Именно поэтому многие солдаты наносили яд на наконечники стрел, чтобы повысить летальность от выстрела, который не yбьeт противника, а только заденет.

А летальность имеет очень большое значение в битве. Ведь если бы вам дали выбор между шансом окончательно вывести из строя массу противников за один залп из мушкетов или же проредить вражеские ряды несколькими залпами стрел, где многие солдаты будут ранены, но смогут продолжать сражаться ещё некоторое время, вы, вероятнее, выбрали бы первый вариант.

Старинные мушкеты стреляли пулями большого калибра и в некоторых случаях могли задеть сразу несколько человек. Таким образом, одновременный линейный выстрел из 100 мушкетов, которые гарантированно yбьют или иcкaлeчaт любого, кого заденут (вдобавок могут проредить сразу несколько людей подряд), гораздо эффективнее, чем выстрел из 100 стрел, которые будут менее опасны для большего процента простых пехотинцев (не защищенных прочной броней).

Также выстрел из мушкетов был более пугающим, а в сочетании с громким выстрелом, дульным огнем и дымом очень быстро вызывал моральный шок у солдат противника и деморализовал их.

Большинство битв в истории было выиграно не yбийcтвoм большего количества противников, а подрывом морального духа.

Рентабельность огнестрельного оружия была выше, чем у простых луков или арбалетов по многим причинам