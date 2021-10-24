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Почему мушкеты вытеснили арбалеты и луки в европейских армиях XVI века

Почему мушкеты вытеснили арбалеты и луки в европейских армиях XVI века (5 фото)

Автор:
24 октября 2021 09:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: арбалеты   интересно   лук   оружие   познавательно   факты   фото   
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Раннее огнестрельное оружие во многих отношениях уступало длинным лукам или даже арбалетам. Оно было дорогим, неточным, более хрупким, медленнее перезаряжалось и даже могло взорваться при выстреле с угрозой для жизни или зрения.

Отсюда возникает логический вопрос: почему тогда европейские военные массово отказывались от более скорострельных арбалетов и луков в пользу мушкетов и прочего огнестрельного оружия? Разве целой армии перезаряжать мушкет перед очередным выстрелом несколько минут было удобнее, чем произвести несколько прицельных выстрелов с помощью лука всего за минуту и поразить большее число противников?

Пробивание брони - не главная причина

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Первое, что может прийти на ум, почему огнестрельное оружие вытеснило луки и арбалеты, так это то, что огнестрельное оружие лучше пробивает металлическую броню рыцарей и тяжело экипированных солдат.


Но тут существует небольшая загвоздка...


Самые ранние виды огнестрельного оружия (европейские аркебузы) практически не могли пробить крепкую рыцарскую броню. Вмятина на реальных исторических кирасах (на изображениях выше) показывает, что хорошая броня XVI века была способна остановить пулю от старинного мушкета или аркебузы и оставить на ней лишь сильную вмятину. Конечно мушкет легко мог пробить легкую броню, но кавалерию экипированную в тяжелую металлическую противопульную броню, которая была вдвое толще и тяжелее стандартной, обычными выстрелами было не остановить даже на близкой дистанции.


Огнестрельное оружие и боеприпасы, которые могли пробивать доспехи, появились только ближе к XVIII веку, именно тогда от такого типа брони европейские армии и отказались. Слишком тяжелую и толстую броню способную защищать от пуль было невозможно носить, но к тому времени мушкеты давно заменили луки и арбалеты. Именно поэтому рост популярности огнестрельного оружия в XVI-XVII веках был не столько из-за эффективного пробивании брони, сколько из-за следующих пунктов...


Главная причина популярности огнестрельного оружия - это высокая летальность и психологический эффект

Попадание стрелы из лука в большинстве случаев не приводило к немедленному cмepтeльному исходу. На самом деле, даже с несколькими наконечниками стрел в теле (и долей удачи) вы могли бы выжить и довольно долго продолжать сражаться на поле боя.


Именно это и отличает лук или арбалет от огнестрельного оружия.


Даже самые ранние европейские мушкеты были гораздо более смepтоносны, чем самые мощные арбалеты или луки. Один удачный выстрел из мушкета по конечности мог вызвать очень быструю cмepть на поле боя в результате обильной кpoвoпотери, в то время как арбалетный болт или стрела лука могли просто повредить кoнeчность или застрять в ней, что и было самым распространённым ранением на полях сражений. Именно поэтому многие солдаты наносили яд на наконечники стрел, чтобы повысить летальность от выстрела, который не yбьeт противника, а только заденет.

А летальность имеет очень большое значение в битве. Ведь если бы вам дали выбор между шансом окончательно вывести из строя массу противников за один залп из мушкетов или же проредить вражеские ряды несколькими залпами стрел, где многие солдаты будут ранены, но смогут продолжать сражаться ещё некоторое время, вы, вероятнее, выбрали бы первый вариант.


Старинные мушкеты стреляли пулями большого калибра и в некоторых случаях могли задеть сразу несколько человек. Таким образом, одновременный линейный выстрел из 100 мушкетов, которые гарантированно yбьют или иcкaлeчaт любого, кого заденут (вдобавок могут проредить сразу несколько людей подряд), гораздо эффективнее, чем выстрел из 100 стрел, которые будут менее опасны для большего процента простых пехотинцев (не защищенных прочной броней).

Также выстрел из мушкетов был более пугающим, а в сочетании с громким выстрелом, дульным огнем и дымом очень быстро вызывал моральный шок у солдат противника и деморализовал их.

Большинство битв в истории было выиграно не yбийcтвoм большего количества противников, а подрывом морального духа.


Рентабельность огнестрельного оружия была выше, чем у простых луков или арбалетов по многим причинам


  • Огнестрельное оружие можно было быстрее производить

Произвести аркебузу, а затем и мушкет было технически сложнее, но в то же время дешевле и быстрее, чем лук. Известно, что на изготовление одного лука уходило от нескольких недель до нескольких месяцев (с учетом высыхания древесины и клея для эффективного натяжения), а старинная аркебуза с пружинным фитильным замком - это буквально деревянная рама с прикладом, металлический ствол с многоугольным отверстием, рычаг-серпентин и кусок изогнутого металла прикрепленный сбоку.

Конечно мы не хотим сказать, что огнестрельное оружие было легко создать, мы просто говорим, что на производство огнестрельного оружия, пороха и свинцовых пуль уходило меньше денег и сил, чем на производство стрел и луков (где трудились все, начиная от кузнецов, изготавливающих наконечники, лесорубов, добывающих древесину, вплоть до фермеров, специально выращивающих гусей для их дальнейшего ощипывания и оперения стрел. И мы упустили ещё много других вещей связанных с производством качественных луков и стрел, что было настоящим ремеслом, которому было трудно научиться).

  • Огнестрельное оружие было простым в использовании

Обучение солдата стрелять из мушкета на эффективной дальности около 70 метров в XVI веке занимало от нескольких дней до недель. Вы могли потратить деньги, набрать целую армию из новобранцев и научить их правильно пользоваться аркебузой или мушкетом за пару недель и получить боеспособную армию в кратчайшие сроки.


Обучение классического средневекового лучника занимало от нескольких месяцев до нескольких лет. Лучники настолько долго оттачивали стрельбу из лука, что у многих из них даже деформировалась правая кисть рук и становилась крупнее.


Когда речь заходит о знаменитых английских длинных луках, то важна и сила стрелка, поскольку английский лук имел большой вес, значит большинство нетренированных людей попросту не смогли бы стрелять из него. Да и прицеливаться из простого лука намного сложнее, особенно на больших дистанциях. Согласно тестам проведенным в музее Грац (где был произведен отстрел нескольких сохранившихся мушкетов XVI-XVII веков с фитильными, кремневыми, колесцовыми замками), техническая кучность мушкетов позволяла поражать мишень размером 60 на 60 см, на расстоянии 100 метров и даже не самый меткий стрелок мог научиться попадать из мушкета по своему противнику на поле боя, в отличия от стрельбы из лука.


Поэтому даже нанимая тысячу лучников, европейские монархи тратили колоссальные деньги и время на обучение эффективной боевой силы. Кроме того, потеря 1 обученного отряда лучников - это гораздо больший удар по кошельку и боеспособности армии, чем потеря 1 обученного отряда стрелков с мушкетами или аркебузами.


Это, в свою очередь, означает, что вы сможете вести более долгую войну намного эффективнее и дешевле, если будете использовать стрелков с огнестрельным оружием.

Огнестрельное оружие изменило правила игры и в конечном итоге это привело к мысли, что огнестрел - это оружие простолюдинов. Дворянин мог потратить свою жизнь на изучение мастерству владению мечом, а йомен - на изучение лука. Но с появлением огнестрельного оружия любой простой крестьянин мог взять в руки мушкет и через несколько недель сравниться с любым из самых опытных солдат на поле боя.


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Метки: арбалеты   интересно   лук   оружие   познавательно   факты   фото   
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Барон Мюнхгаузен. Час назад
А почему бронетехника вытеснила конницу?
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KoToBuBeN 3 минуты назад
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Анонимный Трезвенник 21 минуту назад
"...Большинство битв в истории было выиграно не yбийcтвoм большего количества противников, а подрывом морального духа."
======Вот почему сейчас информационная война вытесняет обычную.
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