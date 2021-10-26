Почему британские джентльмены с XVIII века ходят на охоту только в твидовых костюмах?

Твид очень универсален, что делает его идеальной одеждой для охоты, сельского хозяйства или повседневного ношения в природе. Считается, что твидовая ткань обеспечивает комфорт, удобство, безопасность и долговечность. Благодаря своей прочности, теплоизоляции и устойчивости к сильному ветру, твидовая одежда становится идеальным вариантом для охоты, стрельбы и рыбалки у высшего класса. Твид способен противостоять небольшому дождю и влажной погоде без дополнительной обработки, что является очень востребованным качеством для тех, кто не понаслышке знает о слишком сильных ветрах и влажности Британских островов. А в XVIII веке попросту не существовало более удобной и комфортной одежды для прохладного климата.

В отличие от повседневной одежды, ориентированной на вкусы владельца, одежда для охоты должна была быть практичной и долговечной. Ткани из твида выбирались также из-за их устойчивости от зацеплений к колючкам и веткам во время езды на лошади. А цвет пиджаков и бриджей светло-зеленого и коричневого оттенков помогали маскировать стрелка в лесу среди деревьев.

Норфолкский пиджак со складками и большими накладными карманами был самым популярным стилем среди любителей стрельбы. Норфолкский пиджак обеспечивал широкий диапазон движений при стрельбе, а большие карманы использовались для переноски патронов и других охотничьих принадлежностей. Кроме того, вентилируемые шлицы пиджака помогали человеку удобнее сидеть в седле, а изогнутые передние швы пиджака позволяли меньше промокать и стекать воде. Такие пиджаки были настолько популярны, что некоторое время спустя были даже созданы облегающие версии и для женщин, которые можно было носить в полевых условиях.

Так или иначе, но современные британцы относятся к охоте, как к благородному джентльменскому хобби даже в современное время и отправляясь в свои собственные лесные хозяйства, они, как правило, так и норовят поддерживать традиционный стиль в виде твидового охотничьего костюма. Ведь при правильном уходе настоящий твидовый костюм может служить долгие годы, да и за последний век он стал настоящей традицией для охотников, а традиции для британцев - это святое.



