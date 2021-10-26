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Почему британские джентльмены с XVIII века ходят на охоту только в твидовых костюмах?

Почему британские джентльмены с XVIII века ходят на охоту только в твидовых костюмах? (5 фото)

Автор:
26 октября 2021 09:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: джентльмены   интересно   охота   познавательно   твидовый костюм   факты   фото   
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Если вы когда-нибудь смотрели популярные британские фильмы, сериалы, читали литературные произведения или просто путешествовали, то наверняка могли заметить то, что британцы любят охотиться и делают это в роскошных твидовых костюмах с галстуками вот уже более целого столетия.

Откуда же взялась традиция ходить на охоту в костюмах, и почему в Британии джентльмены до сих пор следуют ей? Увеличивает ли это их шансы на успешную поимку добычи или смысл гораздо проще?

История любительской охоты

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Охота по большей части превратилась из необходимого процесса для пропитания и контроля популяции животных в хобби для элиты с тех пор, как ассирийские цари начали охотиться на львов и многих других диких животных со своих колесниц ради paзвлeчения. Как истинные правители, они развлекались, соревновались, а также демонстрировали ближайшему окружению господство над своей землей и дикой природой.

Охота, как paзвлeчение для аристократии распространилась на территории большей части известного мира и продолжалась веками. По мере того как дичь всё дальше удалялась от населенных земель, леса стали называть охотничьими заповедниками, и члены королевской семьи садились на лошадей и с собаками и отправлялись в эти заповедники, чтобы развлечься и самоутвердиться.

В Англии XII века егерям было приказано следить за популяцией различной дичи в лесах и даже вести специальный учет, поскольку сокращение живности шло слишком высокими темпами. С тех самых пор Англия активно контролировала популяцию животных в лесах из-за сокращения численности диких животных и вводила запрет на охоту в лесах для кто не имел дворянского статуса. Но люди всё равно продолжали заниматься браконьерством и, следовательно, подвергались суровому наказанию со стороны закона, вплоть до огромных штрафов и cмepтнoй кaзни.


С тех самых пор охота в Англии стала считаться главным времяпрепровождением монархов, аристократов, уважаемых землевладельцев и ареной для встреч, общения и военной подготовки. Охота стала настоящей привилегией для отдельного сословия, недоступной для простых людей.

Аристократы приглашали своих друзей, родственников и знакомых присоединиться к охоте, что давало возможность им обсудить различные дела, финансовые вопросы, работу и параллельно продемонстрировать свое мастерство в области стрельбы. Гости приводили своих хорошо обученных охотничьих собак и были одеты в очень стильные твидовые костюмы. Но почему именно костюмы? Разве это удачная одежда для леса и тем более для охоты?


Так почему британские джентльмены охотятся в твидовых костюмах?

Известно, что тяжелая твидовая ткань стала первым материалом сотканной из шерсти овец в 18 - м веке. Похоже, что она появилась на Внешних Гебридских островах в Шотландии и в графстве Донегол на севере Ирландии преимущественно для сельских жителей. Твид сплетали по-разному, из-за чего одежда из твида приобретала различные узоры. Самые популярные узоры на твидовой ткани - это елочка, клетка и ломаная клетка. Обычно твид бывает естественных, приглушенных цветов, таких как коричневый, серый, темно-синий или темно-зеленый. Это потому, что раньше ткань окрашивали натуральными красителями.


И конечно то, что когда-то было модно у простых людей, очень быстро становится модным и у аристократии. Фактически, уже к 1840-х году твидовая деревенская одежда переживала свой пик популярности среди всей британской аристократии, а знаменитый твидовый норфолкский пиджак, приталенный жилет, широкие бриджи, кепка и кожаные сапоги, в частности, считались обязательными вещами того периода для отправления в дикую природу или на охоту. Так почему именно твидовый костюм?

Твид очень универсален, что делает его идеальной одеждой для охоты, сельского хозяйства или повседневного ношения в природе. Считается, что твидовая ткань обеспечивает комфорт, удобство, безопасность и долговечность. Благодаря своей прочности, теплоизоляции и устойчивости к сильному ветру, твидовая одежда становится идеальным вариантом для охоты, стрельбы и рыбалки у высшего класса. Твид способен противостоять небольшому дождю и влажной погоде без дополнительной обработки, что является очень востребованным качеством для тех, кто не понаслышке знает о слишком сильных ветрах и влажности Британских островов. А в XVIII веке попросту не существовало более удобной и комфортной одежды для прохладного климата.


В отличие от повседневной одежды, ориентированной на вкусы владельца, одежда для охоты должна была быть практичной и долговечной. Ткани из твида выбирались также из-за их устойчивости от зацеплений к колючкам и веткам во время езды на лошади. А цвет пиджаков и бриджей светло-зеленого и коричневого оттенков помогали маскировать стрелка в лесу среди деревьев.


Норфолкский пиджак со складками и большими накладными карманами был самым популярным стилем среди любителей стрельбы. Норфолкский пиджак обеспечивал широкий диапазон движений при стрельбе, а большие карманы использовались для переноски патронов и других охотничьих принадлежностей. Кроме того, вентилируемые шлицы пиджака помогали человеку удобнее сидеть в седле, а изогнутые передние швы пиджака позволяли меньше промокать и стекать воде. Такие пиджаки были настолько популярны, что некоторое время спустя были даже созданы облегающие версии и для женщин, которые можно было носить в полевых условиях.


Так или иначе, но современные британцы относятся к охоте, как к благородному джентльменскому хобби даже в современное время и отправляясь в свои собственные лесные хозяйства, они, как правило, так и норовят поддерживать традиционный стиль в виде твидового охотничьего костюма. Ведь при правильном уходе настоящий твидовый костюм может служить долгие годы, да и за последний век он стал настоящей традицией для охотников, а традиции для британцев - это святое.



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Метки: джентльмены   интересно   охота   познавательно   твидовый костюм   факты   фото   
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246
Шурман 48 минут назад
Хрень знает кто в чем ходит , теперь в почете термо костюмы , я уже второй день занять поиском нормальной одежды , старая уже выглядит как бомж вышел на охоту или рыбалку :) ищу что то хорошее в пределах 300 евро , пока на ум только Аймакс приходит . Погода сейчас кстати не самый фонтан , дожди , ветер , с утра уже на машинах изморось хотя в прошлом году я просто в обычным костюме ходил на рыбалку и охоту .
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Андрей Ватрушкин 2 минуты назад
Так отрекламировали, что я уже готов к покупке пиджака хоть и не охотник.
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2k
Frank Borman 23 минуты назад
Почему британские джентльмены охотятся в пиджаках, белых рубашках и галстуках?
Потому что для джентльмена охота, это праздник. Раньше джентльмены охотились на туземцев в своих колониях. Очень забавно видеть, как какой нибудь негр или индус подпрыгивал, когда получает в жопу картечь. Сейчас, к сожалению, в туземцев уже нельзя стрелять, да и колоний больше нет. Но традиция, сэр! Традиции в Британии чтят и уважают.
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