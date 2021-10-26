Почему британские джентльмены с XVIII века ходят на охоту только в твидовых костюмах?

Если вы когда-нибудь смотрели популярные британские фильмы, сериалы, читали литературные произведения или просто путешествовали, то наверняка могли заметить то, что британцы любят охотиться и делают это в роскошных твидовых костюмах с галстуками вот уже более целого столетия.
Откуда же взялась традиция ходить на охоту в костюмах, и почему в Британии джентльмены до сих пор следуют ей? Увеличивает ли это их шансы на успешную поимку добычи или смысл гораздо проще?
История любительской охоты
Охота по большей части превратилась из необходимого процесса для пропитания и контроля популяции животных в хобби для элиты с тех пор, как ассирийские цари начали охотиться на львов и многих других диких животных со своих колесниц ради paзвлeчения. Как истинные правители, они развлекались, соревновались, а также демонстрировали ближайшему окружению господство над своей землей и дикой природой.
Охота, как paзвлeчение для аристократии распространилась на территории большей части известного мира и продолжалась веками. По мере того как дичь всё дальше удалялась от населенных земель, леса стали называть охотничьими заповедниками, и члены королевской семьи садились на лошадей и с собаками и отправлялись в эти заповедники, чтобы развлечься и самоутвердиться.
В Англии XII века егерям было приказано следить за популяцией различной дичи в лесах и даже вести специальный учет, поскольку сокращение живности шло слишком высокими темпами. С тех самых пор Англия активно контролировала популяцию животных в лесах из-за сокращения численности диких животных и вводила запрет на охоту в лесах для кто не имел дворянского статуса. Но люди всё равно продолжали заниматься браконьерством и, следовательно, подвергались суровому наказанию со стороны закона, вплоть до огромных штрафов и cмepтнoй кaзни.
С тех самых пор охота в Англии стала считаться главным времяпрепровождением монархов, аристократов, уважаемых землевладельцев и ареной для встреч, общения и военной подготовки. Охота стала настоящей привилегией для отдельного сословия, недоступной для простых людей.
Аристократы приглашали своих друзей, родственников и знакомых присоединиться к охоте, что давало возможность им обсудить различные дела, финансовые вопросы, работу и параллельно продемонстрировать свое мастерство в области стрельбы. Гости приводили своих хорошо обученных охотничьих собак и были одеты в очень стильные твидовые костюмы. Но почему именно костюмы? Разве это удачная одежда для леса и тем более для охоты?
Так почему британские джентльмены охотятся в твидовых костюмах?
Известно, что тяжелая твидовая ткань стала первым материалом сотканной из шерсти овец в 18 - м веке. Похоже, что она появилась на Внешних Гебридских островах в Шотландии и в графстве Донегол на севере Ирландии преимущественно для сельских жителей. Твид сплетали по-разному, из-за чего одежда из твида приобретала различные узоры. Самые популярные узоры на твидовой ткани - это елочка, клетка и ломаная клетка. Обычно твид бывает естественных, приглушенных цветов, таких как коричневый, серый, темно-синий или темно-зеленый. Это потому, что раньше ткань окрашивали натуральными красителями.
И конечно то, что когда-то было модно у простых людей, очень быстро становится модным и у аристократии. Фактически, уже к 1840-х году твидовая деревенская одежда переживала свой пик популярности среди всей британской аристократии, а знаменитый твидовый норфолкский пиджак, приталенный жилет, широкие бриджи, кепка и кожаные сапоги, в частности, считались обязательными вещами того периода для отправления в дикую природу или на охоту. Так почему именно твидовый костюм?
Твид очень универсален, что делает его идеальной одеждой для охоты, сельского хозяйства или повседневного ношения в природе. Считается, что твидовая ткань обеспечивает комфорт, удобство, безопасность и долговечность. Благодаря своей прочности, теплоизоляции и устойчивости к сильному ветру, твидовая одежда становится идеальным вариантом для охоты, стрельбы и рыбалки у высшего класса. Твид способен противостоять небольшому дождю и влажной погоде без дополнительной обработки, что является очень востребованным качеством для тех, кто не понаслышке знает о слишком сильных ветрах и влажности Британских островов. А в XVIII веке попросту не существовало более удобной и комфортной одежды для прохладного климата.
В отличие от повседневной одежды, ориентированной на вкусы владельца, одежда для охоты должна была быть практичной и долговечной. Ткани из твида выбирались также из-за их устойчивости от зацеплений к колючкам и веткам во время езды на лошади. А цвет пиджаков и бриджей светло-зеленого и коричневого оттенков помогали маскировать стрелка в лесу среди деревьев.
Норфолкский пиджак со складками и большими накладными карманами был самым популярным стилем среди любителей стрельбы. Норфолкский пиджак обеспечивал широкий диапазон движений при стрельбе, а большие карманы использовались для переноски патронов и других охотничьих принадлежностей. Кроме того, вентилируемые шлицы пиджака помогали человеку удобнее сидеть в седле, а изогнутые передние швы пиджака позволяли меньше промокать и стекать воде. Такие пиджаки были настолько популярны, что некоторое время спустя были даже созданы облегающие версии и для женщин, которые можно было носить в полевых условиях.
Так или иначе, но современные британцы относятся к охоте, как к благородному джентльменскому хобби даже в современное время и отправляясь в свои собственные лесные хозяйства, они, как правило, так и норовят поддерживать традиционный стиль в виде твидового охотничьего костюма. Ведь при правильном уходе настоящий твидовый костюм может служить долгие годы, да и за последний век он стал настоящей традицией для охотников, а традиции для британцев - это святое.
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Потому что для джентльмена охота, это праздник. Раньше джентльмены охотились на туземцев в своих колониях. Очень забавно видеть, как какой нибудь негр или индус подпрыгивал, когда получает в жопу картечь. Сейчас, к сожалению, в туземцев уже нельзя стрелять, да и колоний больше нет. Но традиция, сэр! Традиции в Британии чтят и уважают.