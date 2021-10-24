Череп врага - лучший трофей

Древние люди не зацикливались на подарках. Лучший дар владыке – преподнести на золотом блюде отрезанную голову заклятого и могущественного врага.
Некоторые утверждают, что тщательно отшлифованный, высушенный и выставленный на всеобщее обозрение череп был первым в истории человечества произведением искусства. Череп стал главным символом смерти во времена палеолита и остается им по сей день.
Череп – в подарок
Древние кельты, наводя страх на врагов, швыряли в них утяжеленными черепами вместо камней. Лихие скифы и свирепые гунны возили у седел своих боевых коней головы убитых врагов. Во всех армиях мира доброй традицией было забросить катапультой в лагерь врага чью-нибудь отрезанную голову: мол, с вами тоже самое будет.
На острове Калимантан в джунглях живут местные аборигены, даяки или ибаны, которые до сих пор считают, что стать мужчиной можно лишь только единственным способом — убить врага и принести его голову со свежей кровью. Тот, кто не смог совершить такого подвига, так и остается ребенком, и не приобретает в племени никаких прав. Причем невооруженные люди, старики, дети и женщины не представляют интереса для охотников за головами — воевать можно, только против настоящих воинов.
Вообще, украшать стены городов отрезанными головами врагов было хорошей традицией всех народов. Причем не женскими или детскими и тем более не головами рабов или проштрафившихся поданных. Это почиталось уроном чести. Головы должны были быть вражескими.
А если в качестве трофея в руки попадалась голова какого-нибудь знатного и прославленного вождя, героя или царя, то и отношение к ней было соответствующее. Ее на тын не выставляли – обрабатывали, шлифовали, изготавливали чашу или кубок, из которого пили вино по особым торжественным случаям.
Олоферн, император Никифор и Святослав
Самую известную историю с отрезанной головой можно найти в Библии. Ассирийский полководец Олоферн осадил древнееврейский город Бетулия. Через месяц, когда у осажденных закончилась вода и провиант, они впали в уныние и порешили капитулировать. Но положение спасла молодая, богатая и, как утверждают, праведная вдова Юдифь. Нарядившись, она отправилась к вражескому генералу и предложила провести горячую секс-вечеринку. Олоферн, очарованный красотой и умом Юдифь, согласился. Но на оргии он перебрал вина (вполне возможно Юдифь подсыпала ему что-то вроде древнего клофелина) и вырубился. Коварная соблазнительница отрезала ему голову его же кинжалом и, поручив нести ее своей служанке, вернулась в город. Оставшиеся без полководца ассирийцы в панике бежали.Образ Юдифи стал излюбленной темой писателей и художников. Поэмы, пьесы, книги, песни, живописные картины – всего и не перечислишь.
Один из самых почитаемых героев Болгарии – хан Крум Грозный (болг. Крум Страшни) (802—814). Отличный вояка и правитель. За недолгое правление он совершил несравненные дела. Воевал с аварцами и византийцами, увеличил территорию Болгарии более чем два раза, издал первое законодательство болгар. И ко всему прочему, наверное, был первым в истории владыкой, который боролся с пьянством, запрещая его и вырубая виноградники. И это в Болгарии, где вино пьют больше чем воду.
В 811 году византийский император Никифор, собрав огромнейшую армию, пошел на Крума войной. Численное превосходство приносило свои плоды – болгары терпели поражение одно за другим. Крум неоднократно предлагал мир, но возгордившийся от побед император ничего не хотел слышать, порешив полностью изничтожить всех болгар. Хан поднимает на борьбу с захватчиком все болгарское население, даже женщин вооружает, призывает на помощь аварцев и славян. 25 июля 811 года на Вырбишском проходе через Балканы состоялась грандиозная битва. Воспользовавшись удобными позициями, болгары почти полностью уничтожили византийское войско. Император был взят живым и отведен к хану Круму. Перед ханом ему отрезали голову и посадили её на кол. Перед этим колом хан Крум принял парад торжествующих войск. После этого из черепа императора Никифора хан Крум приказал изготовить кубок, отделанный серебром, из которого он пил на пирах.
Еще один герой войн с византийцами - великий князь киевский (945 - 972 год) Святосла́в И́горевич, талантливый полководец и великий храбрец. Перед тем как идти войной на врага, он посылал предупреждение – «Иду на вы». Возвращаясь после очередного набега на Константинополь, на днепровских порогах был атакован подкупленными византийцами печенегами. «Когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. И напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него».
Хан Кенесары
Времена изменились. Символика черепов хоть и оставалась, но такими монотеистическими религиями как христианство и ислам не приветствовалась. Даже врага следовало похоронить достойно, согласно его обычаям. Надругательство над мертвым телом считалось, чуть ли не святотатством. А забавы с отрезанными головами в подарок, вообще начали почитаться дикостью, свойственной языческим народам.
Но прецеденты все-таки случались. Так есть версия, что царь Петр I приказал под Кунсткамерой зарыть две головы. Одна принадлежала якобы фавориту Екатерины I, а вторая - фрейлине Гамильтон.
Был в середине XIX века в Казахстане последний хан Кенесары Касымов с мятежной душой, которая не давала ему покоя. В 1841 году поднял восстание против Российской империи. Нападал на городки, караваны, военные отряды. Крайне жестоко расправлялся с теми, кто придерживался российской ориентации. Он считал, что если будет наказывать провинившихся в пример другим, то его поддержат хотя бы из страха. В 1846 году хан ворвался в пределы Киргизии. Это вторжение носило чрезвычайно жестокий характер, после чего киргизы стали готовиться к войне. Объединившись с кокандцами, они собрали огромную армию в сто тысяч воинов. Войско Кенесары на тот момент составляло всего пятнадцать тысяч. Битва продолжалась несколько дней. Даже оставшись с пятью сотней воинов, Кенесары не сдался. На предложение бежать, он сказал, что если казахский хан побежит, это будет плохим примером для потомков. Попал в плен, и киргизы, отрубив ему голову, послали ее в подарок генерал-губернатору Западной Сибири Горчакову в знак верноподданности.
Дальнейшая история мертвой головы хана покрыта тьмой. Вроде бы Горчаков, как полагается, послал ее в Кунсткамеру. Во всяком случае, в 30-х годах прошлого века ее там видели. Но дальнейшие следы теряются. Сейчас на просьбы Казахстана выдать голову хана Кене для нормального погребения, руководство Эрмитажа пожимает плечами – ну, нет у нас такого артефакта, а пропасть он не мог, у нас все на учете.
Скорее всего, лукавят. Стыдно признаться, что самый большой вред Кунсткамере нанес не какой-нибудь вражина, а генерального секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Будучи в 1954 году в Ленинграде он заявил «Непонятно, какой интерес для советского человека, стремящегося к знаниям, могут представлять анатомические склянки, В то время, когда советская наука достигла высот, которым заслуженно завидует весь мир, вы любуетесь на разрезанных младенцев и шкуры медведей».
Кунсткамеру после визита Хрущева сразу закрыли, финансирование сократили. А когда через тридцать лет вновь удосужились открыть, оказалось, что «десятки интереснейших экспонатов, о которых говорится в регистрационных книгах дореволюционного Эрмитажа, исчезли». Может быть, разворованы оголодавшими сотрудниками, может, выброшены по халатности. Ну как руководству Эрмитажа в этом признаться? Так что пылится череп последнего казахского хана где-нибудь в частной коллекции.
Хаджи Мурат
Зато сохранился в Кунсткамере череп героя Кавказа – Хаджи Мурата, известного по одноименной повести Льва Николаевича Толстого. Горцев сложно удивить отвагой, но Хаджи Мурату это удалось. Отчаянный храбрец, мятежная душа, бунтарь, конфликтующий и с Шамилем, и с царскими наместниками. По сути, абрек и анархист, не признающий никакой власти. Долгие годы за ним гонялись по горам. Наконец 5 мая 1852 его и еще четырех товарищей окружили 300 казаков, милиционеров и солдат. После того как на его глазах погибли двое его соратников, а сам получил 9 пулевых ранений, он вышел с кинжалом в руках на идущих на него казаков. Бой был неравный, но жестокий. Знаменитый храбрец Кавказа погиб, обняв дерево, а вокруг него остались лежать 17 убитых им врагов.
Голову Хаджи-Мурата отрезал лакский или кумыкский «милиционер». У лакцев голову отобрали казаки и переслали в Петербург, где череп хранился в Военно-медицинской академии. Затем в 1959 году он был передан в коллекцию черепов Музея антропологии и этнографии (бывшую Кунсткамеру).
Подарок Ленину
Даже такие прагматики и материалисты как большевики не избежали зловещих презентов в виде отрезанных голов. Был в годы революции в Казахстане человек по имени Нурмагамбет Кокембайулы, которого все называли просто Кейки-батыром (богатырем). Ничего богатырского, правда, в нем не было – небольшого роста, тщедушный, лысоватый. Зато стрелок был отменный, просто второй Вильгельм Телль. Правда или нет, но рассказывают, что из старого фитильного ружья попадал в подброшенную монету со ста шагов, а из трехлинейки Мосина с 500 метров пустил пулю казачьему офицеру прямо в глаз. Фантастика!!!
Участвовал в национальном восстании 1916 года. После революции, когда бывшие друзья и соратники разделились на два противоборствующих лагеря - красных и белых, остался в стороне. Хоть и не знал таких слов, но, по сути, стоял на анархических позициях. Убеждения были простые и прямолинейные – всем свобода и воля, долой любую власть. Своего рода казахский батька Махно, но только рангом поменьше. Контролировал район Кызылкумов, постреливая случайно забредших туда красных или белых. Но в апреле 1923 дом, где он скрывался, окружили казахские милиционеры. Кейки до последнего отстреливался, жена рядом перезаряжала ему винтовки. В последний раз он доказал свою славу лучшего стрелка степи. Шестеро убитых и девять раненых. Обозленные потерями милиционеры отрубили обе руки и голову, увезя с собой, а другие останки оставили лежать рядом с телами убитой жены, не успевшей родить ребенка, и брата.
Голову мятежника отправили в тогдашнюю столицу Казахстана – Кызыл-Орду, а затем переправили в Петроград в подарок заболевшему Ильичу. Долгое время череп степного снайпера находится в Кунсткамере. Вроде бы музейное руководство готово его отдать на погребение, но только прямым потомкам Кейки-батыра. А таковые хотя вроде бы и есть, но документально подтвердить свое родство не могут. Бумаги в степи писались редко, а те, которые все-таки были, давным-давно уничтожены, в сталинские годы за намек на такое родство можно было угодить в лагерь, а то и хуже – под расстрел. Но все-таки после долгих переговоров, чуть ли не на президентском уровне череп Кейки-батыра отдали, и казахи похоронили его в торжественной обстановке. Дух мятежного воина нашел покой.
Источник:
- Кто придумал древний холодильник и как охлаждали напитки в пустыне для султана
- Как переносили древние памятники при строительстве Асуанской плотины
- «Перочинный нож» — почему так называется?
- Сколько стоил и как на самом деле выглядел клад, найденный Томом Сойером и Геком Финном?
- В Индии существует 8 разновидностей брака
Понравилось23
Чеченцы головы отрезали нашим пленным бойцам только в путь.