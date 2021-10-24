Череп врага - лучший трофей

Зато сохранился в Кунсткамере череп героя Кавказа – Хаджи Мурата, известного по одноименной повести Льва Николаевича Толстого. Горцев сложно удивить отвагой, но Хаджи Мурату это удалось. Отчаянный храбрец, мятежная душа, бунтарь, конфликтующий и с Шамилем, и с царскими наместниками. По сути, абрек и анархист, не признающий никакой власти. Долгие годы за ним гонялись по горам. Наконец 5 мая 1852 его и еще четырех товарищей окружили 300 казаков, милиционеров и солдат. После того как на его глазах погибли двое его соратников, а сам получил 9 пулевых ранений, он вышел с кинжалом в руках на идущих на него казаков. Бой был неравный, но жестокий. Знаменитый храбрец Кавказа погиб, обняв дерево, а вокруг него остались лежать 17 убитых им врагов.

Голову Хаджи-Мурата отрезал лакский или кумыкский «милиционер». У лакцев голову отобрали казаки и переслали в Петербург, где череп хранился в Военно-медицинской академии. Затем в 1959 году он был передан в коллекцию черепов Музея антропологии и этнографии (бывшую Кунсткамеру).

Подарок Ленину

Даже такие прагматики и материалисты как большевики не избежали зловещих презентов в виде отрезанных голов. Был в годы революции в Казахстане человек по имени Нурмагамбет Кокембайулы, которого все называли просто Кейки-батыром (богатырем). Ничего богатырского, правда, в нем не было – небольшого роста, тщедушный, лысоватый. Зато стрелок был отменный, просто второй Вильгельм Телль. Правда или нет, но рассказывают, что из старого фитильного ружья попадал в подброшенную монету со ста шагов, а из трехлинейки Мосина с 500 метров пустил пулю казачьему офицеру прямо в глаз. Фантастика!!!

Участвовал в национальном восстании 1916 года. После революции, когда бывшие друзья и соратники разделились на два противоборствующих лагеря - красных и белых, остался в стороне. Хоть и не знал таких слов, но, по сути, стоял на анархических позициях. Убеждения были простые и прямолинейные – всем свобода и воля, долой любую власть. Своего рода казахский батька Махно, но только рангом поменьше. Контролировал район Кызылкумов, постреливая случайно забредших туда красных или белых. Но в апреле 1923 дом, где он скрывался, окружили казахские милиционеры. Кейки до последнего отстреливался, жена рядом перезаряжала ему винтовки. В последний раз он доказал свою славу лучшего стрелка степи. Шестеро убитых и девять раненых. Обозленные потерями милиционеры отрубили обе руки и голову, увезя с собой, а другие останки оставили лежать рядом с телами убитой жены, не успевшей родить ребенка, и брата.