В Индии существует 8 разновидностей брака

Все мы слышали про кастовое общество, неприкасаемых, но что мы знаем об индийских свадьбах? Любопытно, как они проходят. И неужели в Индии невозможно выйти замуж по любви, не по сговору? У высших каст браки в основном заключаются без выкупа, но с приданым, а у низших брак больше похож на покупку невесты. Всего же в Индии 8 разновидностей брака, это правда.

Брахма

Наилучший брак, при котором отец невесты приглашает в дом жениха того же сословия и вручает ему свою дочь как дар. За невесту дают приданое, а молодые после исполнения всех полагающихся священных ритуалов начинают счастливую совместную жизнь.