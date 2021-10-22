В Индии существует 8 разновидностей брака

Культура Индии видоизменялась на протяжении нескольких тысячелетий. Какие-то традиции продолжают жить и поныне, привлекая в страну миллионы очарованных туристов.
Все мы слышали про кастовое общество, неприкасаемых, но что мы знаем об индийских свадьбах? Любопытно, как они проходят. И неужели в Индии невозможно выйти замуж по любви, не по сговору? У высших каст браки в основном заключаются без выкупа, но с приданым, а у низших брак больше похож на покупку невесты. Всего же в Индии 8 разновидностей брака, это правда.
Брахма
Наилучший брак, при котором отец невесты приглашает в дом жениха того же сословия и вручает ему свою дочь как дар. За невесту дают приданое, а молодые после исполнения всех полагающихся священных ритуалов начинают счастливую совместную жизнь.
Дайва
Это когда в благодарность за совершенное женихом жертвоприношение отец отдает ему свою дочь.
Арша
При совершении брака арша родители не дают за невесту никакого имущества или денег. Наоборот, ее отец получает со стороны жениха выкуп в виде быка или коровы.
Праджапатья
В такой брак осознанно вступают уже взрослые, ответственные люди. Отец невесты напутствует молодых словами: «Исполняйте оба вместе дхарму» — и отпускает дочь без приданого, но и не требует с жениха выкупа.
Гандхарва
Единственный вид брака, при котором молодые соединяют свои жизни по любовному влечению. Такой брак обществом осуждается и всегда заключался тайно, когда влюбленные были уверены, что благословения родителей им не удастся получить.
Сваямвара — разновидность гандхарвы. Брак, при котором невеста сама выбирает себе жениха из нескольких претендентов на ее руку. Насколько это было распространено среди простых людей — вопрос, но легендарная царевна Сита так выбрала себе в мужья царевича Раму. Как гласят легенды, они были счастливы вместе и верны друг другу.
Асур
Этот брак предполагает выкуп невесты.
Ракшаса
Это когда девушку умыкают силой. Она может кричать и сопротивляться, прямо как в фильме «Кавказская пленница». К сожалению, родственников невесты при этом раньше могли убить, а саму девушку захватить в качестве военного трофея.
Пайшача
Брак пайшача даже браком не назовешь. Это самый непристойный союз из всех, когда несчастную девушку насильно обольщают в умалишенном, сонном или пьяном состоянии. А союз это все же потому, что вернуться домой после обесчещения она уже не сможет.
Хотя сегодня детские браки запрещены законом Индии, но в деревнях молоденьких девчат по-прежнему выдают замуж за стариков, не спрашивая их желания на это. В Индии можно встретить и многоженство, и даже многомужество. Вторую или третью жену муж берет в случае, если первая не может родить ему сына. А вот полиандрия — совсем редкое явление. Оно встречается у некоторых низших каст, живущих на плоскогорье Декан, и на севере страны у монголоидных племен.
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