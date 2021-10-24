Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя

На границе между Китаем и Индией разворачиваются бои исключительно на холодняке. Пограничный конфликт существует уже давно, но сейчас он вышел в горячую фазу. Однако, все понимают к чему может привести открытые боестолкновения военных подразделений двух стран, обладающими ядерными арсеналами и никто не хочет открытой войны…

Поэтому, в штабах поскрипели мозгами и рассудили, что если войска сойдутся в бою без огнестрела, то назвать такое столкновение боем нельзя. Тип, драка. В драке же тоже случаются, что и убивают.Поэтому китайцы и индусы режут друг друга как в старые добрые времена – встречаясь с противником на расстоянии вытянутой руки. Ну или копья.

Кстати, про вооружение. Так как штыки, состоящие на вооружении обеих держав для подобных столкновений могут использоваться уже вот в совсем ближнем бою, то вояки стали использовать совершенно нетипичное оружие: что-то типа современных вариантов копий и алебард.