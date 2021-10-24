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Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя

Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя (6 фото)

Автор:
24 октября 2021 09:54
Сообщество : Исторические факты
Метки: Китай   бой   интересно   познавательно   тактика   факты   фото   
871
6

Китай это какая-то страна будущего: летающий личный транспорт, электромобили, шкала социального рейтинга и системы распознавания лиц, встроенные в очки служителей правопорядка! Настоящий киберпанк! А в это время…

На границе между Китаем и Индией разворачиваются бои исключительно на холодняке. Пограничный конфликт существует уже давно, но сейчас он вышел в горячую фазу. Однако, все понимают к чему может привести открытые боестолкновения военных подразделений двух стран, обладающими ядерными арсеналами и никто не хочет открытой войны…


Поэтому, в штабах поскрипели мозгами и рассудили, что если войска сойдутся в бою без огнестрела, то назвать такое столкновение боем нельзя. Тип, драка. В драке же тоже случаются, что и убивают.Поэтому китайцы и индусы режут друг друга как в старые добрые времена – встречаясь с противником на расстоянии вытянутой руки. Ну или копья.


Кстати, про вооружение. Так как штыки, состоящие на вооружении обеих держав для подобных столкновений могут использоваться уже вот в совсем ближнем бою, то вояки стали использовать совершенно нетипичное оружие: что-то типа современных вариантов копий и алебард.

×

На фото ниже вообще изображены натуральные моргенштерны (нет, не творчество известного троля – у нас не дикое средневековье и такие варварские способы ведения войны запрещены).

По словам индусов, китайцы шли в бой с вот такими вот сварными арматуринами. Из защитного снаряжения остались броники и каски. Но никуда не делись и старые добрые щиты. Постапокалипсис, как ты прекрасен!

Китайские СМИ очень неохотно делятся фотографиями произошедшего, но на тех, что доходят до нас, видно, что военные используют старую и верную тактику времëн ещё древней Греции. Сначала войска осуществляют предварительные ласки издалека кидаясь камнями и палками, а затем следует быстрый срыв дистанции и ближний бой.

Тактика приносит свои плоды: последняя стычка закончилась со счётом 20:5 в пользу китайцев. То есть китайцы потеряли убитыми пятерых, а индусы недосчитались двадцати раджпутов. Кроме того, китайцы захватили в плен некоторое количество индусов.
Точных данных я не нашëл.


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Метки: Китай   бой   интересно   познавательно   тактика   факты   фото   
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10k
Александр 55 минут назад
Какой смысл во всём этом?
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laptignu Минуту назад
В чем проблема для индусов? Переходит границу без разрешения - можно стрелять. Разве не так?
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1k
Nico 7 минут назад
нада звать профи)
Ссылка www.youtube.com
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1k
додик 10 минут назад
Стенка на стенку.
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28k
Антон 14 минут назад
Видел эти битвы на ютубе. Много криков, куча-мала, парочка трупов. Индийцев понять можно: ввяжешься в войну с Китаем, Пакистан сразу же со спины скажет "здрасьте". Китай опасается просто потому, что в своей истории ни разу никого не победил в открытой войне (хотя всё меняется в этом мире). Даже свою вылазку в маленький Вьетнам очень успешно провалил. Кроме того, это наверняка подорвёт его доминирование на экономическом рынке производств. Вот и бодаются, как бараны, лбами.
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122k
Игорь 20 минут назад
Территориальные проблемы Индии и Китая. Так что в Конфликте Китай-США становиться понятно чьим союзником будет Индия.
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47k
doker Полчаса назад
Угу, у них и лазерные "игрушки" - нелетальное оружие.
Поэтому не удивлюсь...

Так приходит будущее.

Угу, у них и лазерные "игрушки" - нелетальное оружие. Поэтому не удивлюсь... Так приходит будущее.Посмотреть
Угу, у них и лазерные "игрушки" - нелетальное оружие. Поэтому не удивлюсь... Так приходит будущее.
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