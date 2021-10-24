Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя

Китай это какая-то страна будущего: летающий личный транспорт, электромобили, шкала социального рейтинга и системы распознавания лиц, встроенные в очки служителей правопорядка! Настоящий киберпанк! А в это время…
На границе между Китаем и Индией разворачиваются бои исключительно на холодняке. Пограничный конфликт существует уже давно, но сейчас он вышел в горячую фазу. Однако, все понимают к чему может привести открытые боестолкновения военных подразделений двух стран, обладающими ядерными арсеналами и никто не хочет открытой войны…
Поэтому, в штабах поскрипели мозгами и рассудили, что если войска сойдутся в бою без огнестрела, то назвать такое столкновение боем нельзя. Тип, драка. В драке же тоже случаются, что и убивают.Поэтому китайцы и индусы режут друг друга как в старые добрые времена – встречаясь с противником на расстоянии вытянутой руки. Ну или копья.
Кстати, про вооружение. Так как штыки, состоящие на вооружении обеих держав для подобных столкновений могут использоваться уже вот в совсем ближнем бою, то вояки стали использовать совершенно нетипичное оружие: что-то типа современных вариантов копий и алебард.
На фото ниже вообще изображены натуральные моргенштерны (нет, не творчество известного троля – у нас не дикое средневековье и такие варварские способы ведения войны запрещены).
По словам индусов, китайцы шли в бой с вот такими вот сварными арматуринами. Из защитного снаряжения остались броники и каски. Но никуда не делись и старые добрые щиты. Постапокалипсис, как ты прекрасен!
Китайские СМИ очень неохотно делятся фотографиями произошедшего, но на тех, что доходят до нас, видно, что военные используют старую и верную тактику времëн ещё древней Греции. Сначала войска осуществляют предварительные ласки издалека кидаясь камнями и палками, а затем следует быстрый срыв дистанции и ближний бой.
Тактика приносит свои плоды: последняя стычка закончилась со счётом 20:5 в пользу китайцев. То есть китайцы потеряли убитыми пятерых, а индусы недосчитались двадцати раджпутов. Кроме того, китайцы захватили в плен некоторое количество индусов.
Точных данных я не нашëл.
Источник:
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Поэтому не удивлюсь...
Так приходит будущее.