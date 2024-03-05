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«Тиндер» прадеда: 11 смелых объявлений о знакомстве 100-летней давности

«Тиндер» прадеда: 11 смелых объявлений о знакомстве 100-летней давности

Автор:
05 марта 2024 09:13
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   люди   объявления о знакомстве   отношения   рошлое   фото   
1373
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В начале XX века в царской России выходила уйма брачных газет: «Почта Амура», «Сваха», «Узы Гименея», «Голос любви» и так далее, и тому подобное. Многие объявления, которые там появлялись, сегодня читать и интересно, и смешно, и порой даже неловко...

В наши дни познакомиться легко – скачал приложение и вперед, выбирай «жениха» или «невесту». Этому лайк, тому от ворот поворот. А как было 100 лет назад? На самом деле, очень похоже.


До появления брачных газет знатные и богатые ездили на зиму из Петербурга в Москву, где на балах и приемах искали себе невест. Также были популярны услуги свах. Хорошая сваха располагала обширной картотекой вариантов на любой вкус, бюджет и социальное положение. Она знала все слухи и «подводные камни»: у кого какое состояние и есть ли долги, кто пьет или обладает трудным характером, где семья проблемная или вообще на грани разорения.

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Но с начала 1900-х годов брачные газеты расплодились буйным цветом по всей стране. Они издавались в разных городах большими тиражами. И, надо заметить, что объявления, которые там публиковались, порой удивляют своей циничностью и прагматизмом. Бедные красавицы искали состоятельных вдовцов в возрасте, молодые мужчины были готовы подарить себя любой и не важно, какой возраст или вес – главное, чтобы у неё деньги были.

В завуалированной форме публиковались и объявления представительниц одной из древнейших профессий. Навскидку трудно определить, кто просто флиртует, а кто именно, что работает. Многие пытались привлечь внимание необычными заголовками объявлений. И мужчины и девушки зачастую были весьма критичны по отношению к себе и могли прямо написать, есть ли лишний вес или корыстные помыслы, цель – брак или просто заглушить скуку в отпуске. Такое, похоже, никого не удивляло.

Я уже публиковал в блоге «Визуал» подборку любопытных объявлений 100-летней давности. Читали хорошо, поэтому подготовил продолжение. Посмотрите, как знакомились наши предки задолго до появлений соответствующих сайтов и приложений. Некоторые объявления могут повеселить, другие озадачить, третьи удивить подачей. Большинство из них вышли в газете «Почта Амура» и сегодня часто появляются в популярном историческом паблике «Газетная пыль». Пишите в комментариях, как вам царский «Тиндер»?

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Метки: забавно   люди   объявления о знакомстве   отношения   рошлое   фото   
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25k
сеньор Леонсио Час назад
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Александр Едигаров Полчаса назад
А мы на нынешних гоним, они испокон веком что содержанки что олени)
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2k
Инженер 38 минут назад
ничего не меняется..
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463
Рома Инженер 20 минут назад
Кроме орфографии и мессенджера.)
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2k
Ивлар 52 минуты назад
Экий шалун..Язычник, однако...
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Брюнетка Безешка играет на контрастах))
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