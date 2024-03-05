«Тиндер» прадеда: 11 смелых объявлений о знакомстве 100-летней давности

В наши дни познакомиться легко – скачал приложение и вперед, выбирай «жениха» или «невесту». Этому лайк, тому от ворот поворот. А как было 100 лет назад? На самом деле, очень похоже.

До появления брачных газет знатные и богатые ездили на зиму из Петербурга в Москву, где на балах и приемах искали себе невест. Также были популярны услуги свах. Хорошая сваха располагала обширной картотекой вариантов на любой вкус, бюджет и социальное положение. Она знала все слухи и «подводные камни»: у кого какое состояние и есть ли долги, кто пьет или обладает трудным характером, где семья проблемная или вообще на грани разорения.