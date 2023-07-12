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Внешность обманчива: когда застрял в возрасте между 13 и 50 годами

Внешность обманчива: когда застрял в возрасте между 13 и 50 годами

Автор:
12 июля 2023 13:53
Сообщество : Юмор
Метки: внешность обманчива   возраст   люди   сколько лет   угадать возраст   фото   
3038
15

Угадать реальный возраст людей бывает непросто. Одни выглядят немного моложе, другие чуть старше. Но вот внешность героев нашей подборки вообще обманчива. %%

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Метки: внешность обманчива   возраст   люди   сколько лет   угадать возраст   фото   
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8  комментариев
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10k
Алексей Час назад
Иха мать,УМПА ЛУМПА ил Вилли Вонки же
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3k
Евгений 5 минут назад
Профессиональный спорт не гробит, а только добавляет здоровье!
Футболист, 19 лет.
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4k
Leonid 12 минут назад
Комментарий к фото
Расплетите косички и ей все 40 дашь ...
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1k
Лимонадный Джо 42 минуты назад
Тяжела и неказиста жизнь иностранного футболиста.
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11k
Copycat 2 часа назад
на этого придурошного карлика блогера посмотрите
а вообще генетика забавная штука
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
усы бы отрастил как у Дэнни Трехо..ржачь был бы)
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10k
Vacony 2 часа назад
вот про футболиста это легко , если не слезать с дури и бухать между матчами )))
А что за актриса где 21 год ?
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