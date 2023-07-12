Внешность обманчива: когда застрял в возрасте между 13 и 50 годами

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Угадать реальный возраст людей бывает непросто. Одни выглядят немного моложе, другие чуть старше. Но вот внешность героев нашей подборки вообще обманчива. %%
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Футболист, 19 лет.
а вообще генетика забавная штука
А что за актриса где 21 год ?