Ей исполнилось 25: Леонардо ДиКаприо расстался с Камилой Морроне

То же самое с остальными. Супермодель Жизель Бюндхен встречалась с Ди Каприо 5 лет и рассталась, когда ей было 25. Далее три года он был с моделью Бар Рафаэли, которой на момент расставания было 24 года. Следующими были Блейк Лайвли, Эрин Хитертон, Тонни Гарн, Нина Агдал и Лорена Рэй. Всем этим девушкам было меньше 25 лет или исполнялось 25, а потом союз распадался.

Неизвестно, дело в случайности, во вкусах актера или каком-то мистическом проклятии, но тенденция очень наглядна. Энтузиасты из Сети даже составили график, на котором четко видно возраст его возлюбленных. Он составлен раньше, чем Лео и Камила расстались, так что модель теперь можно считать четвертой девушкой, которая рассталась с актером ровно в 25 лет.