Фильтр, который старит пользователей сети на 50 лет

Мечтали ли вы когда-нибудь отправиться в будущее и посмотреть на то, как вы будете выглядеть? Теперь это запросто можно сделать благодаря новому тикток-фильтру постепенного старения Time Travel. Фильтр на базе искусственного интеллекта отматывает время вперёд на целых 50 лет, очень натуралистично меняя фактуру кожи и цвет волос.
Конечно же, пользователи социальной сети бодро подхватили этот новый тренд и показали свои повзрослевшие лица. Некоторые относятся к увиденной картинке с юмором, другие же совсем не готовы к таким кардинальным изменениям. В любом случае у них есть ещё полвека в запасе, чтобы принять неизбежное.
Благодаря фильтру Time Travel можно увидеть, как же сильно мы похожи или не похожи на своих родителей. Эти отец и сын тому яркий пример — у них буквально одно лицо на двоих!
Кстати, мы заметили одну забавную особенность — волосы! Обратите внимание, фильтр делает парней полностью седыми, а вот девушки остаются со своим цветом волос. Кажется, искусственный разум благоволит представительницам прекрасного пола 🙂
Эта девушка невероятно эмоционально показала своё отношение к тому, что её ждёт в будущем. Потрясающая яркая и живая мимика!
Возможно, этот неуютный эффект получился из-за того, что женщина снимала себя, находясь в ванной. Помните ту самую жуткую сцену из «Сияния», которая произошла в ванной комнате отеля? Вот и мы о том же!
Источник:
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