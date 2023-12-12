Фильтр, который старит пользователей сети на 50 лет

Конечно же, пользователи социальной сети бодро подхватили этот новый тренд и показали свои повзрослевшие лица. Некоторые относятся к увиденной картинке с юмором, другие же совсем не готовы к таким кардинальным изменениям. В любом случае у них есть ещё полвека в запасе, чтобы принять неизбежное.