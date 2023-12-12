FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8939 постов • 854 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Фильтр, который старит пользователей сети на 50 лет

Фильтр, который старит пользователей сети на 50 лет

Автор:
12 декабря 2023 09:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   возраст   забавно   люди   старение   фильтр   фото   
934
15

Мечтали ли вы когда-нибудь отправиться в будущее и посмотреть на то, как вы будете выглядеть? Теперь это запросто можно сделать благодаря новому тикток-фильтру постепенного старения Time Travel. Фильтр на базе искусственного интеллекта отматывает время вперёд на целых 50 лет, очень натуралистично меняя фактуру кожи и цвет волос.

Конечно же, пользователи социальной сети бодро подхватили этот новый тренд и показали свои повзрослевшие лица. Некоторые относятся к увиденной картинке с юмором, другие же совсем не готовы к таким кардинальным изменениям. В любом случае у них есть ещё полвека в запасе, чтобы принять неизбежное.

×
×

Благодаря фильтру Time Travel можно увидеть, как же сильно мы похожи или не похожи на своих родителей. Эти отец и сын тому яркий пример — у них буквально одно лицо на двоих!

Кстати, мы заметили одну забавную особенность — волосы! Обратите внимание, фильтр делает парней полностью седыми, а вот девушки остаются со своим цветом волос. Кажется, искусственный разум благоволит представительницам прекрасного пола 🙂

Эта девушка невероятно эмоционально показала своё отношение к тому, что её ждёт в будущем. Потрясающая яркая и живая мимика!

Возможно, этот неуютный эффект получился из-за того, что женщина снимала себя, находясь в ванной. Помните ту самую жуткую сцену из «Сияния», которая произошла в ванной комнате отеля? Вот и мы о том же!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: было стало   возраст   забавно   люди   старение   фильтр   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Андрей 16 минут назад
мужики только лучше становятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

306589



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Красиво и недорого: где купить идеальное платье на Новый год
Красиво и недорого: где купить идеальное платье на Новый год
Как снимали фильм "День сурка": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме
Как снимали фильм "День сурка": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме
Набирающие популярность в сообществах
На конкурсе "Мисс Земля" во Вьетнаме участиц возят на Gazelle City
На конкурсе "Мисс Земля" во Вьетнаме участиц возят на Gazelle City
Девушки поделились тем, что им дарили мужчины после интима
Девушки поделились тем, что им дарили мужчины после интима
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пентхаус для масла

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#машина#факты#забавно#дети#Ynews#Великобритания#птицы
#животные#Юмор#автомир#кино#США#позитив#улыбнуло#история#Еда#Автовсячина
#интересно#Прикол#интересное#люди#ДТП#аварии#авто аварии#фильм#Китай#природа
Решение по Олимпиаде вынесено Решение по Олимпиаде вынесено Куриная церковь как повод уверовать Куриная церковь как повод уверовать 17 фотошоп-нелепиц, которые были сделаны людьми на полном серьёзе 17 фотошоп-нелепиц, которые были сделаны людьми на полном серьёзе Японцы платят по 60 рублей, чтобы получить по лицу Японцы платят по 60 рублей, чтобы получить по лицу 17 случаев, когда люди решили освежить свои воспоминания и «реставрировать» старые фотографии 17 случаев, когда люди решили освежить свои воспоминания и «реставрировать» старые фотографии Ради успеха на работе индус живет в красно-белом мире Ради успеха на работе индус живет в красно-белом мире

На что жалуетесь?

Вернуться