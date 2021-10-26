Главврач из Иркутска посоветовал больным «помирать дома». Вот что на это ответил Минздрав

Его не уволят и даже не сделают выговор. Оказывается, это был «призыв к личной ответственности».
Владимир Новожилов главный врач городской детской клинической больницы. Он участвовал в трансляции по поводу коронавируса и во время нее посоветовал:
«Вот если вы не привились и заболели, тогда не звоните в скорую, помирайте дома».
Но отнюдь не все встретили это предложение тепло и радостно. И большинство усомнилось в адекватности врача и почетного гражданина города Иркутска. В дело вмешался областной Минздрав:
«Высказывание Владимира Александровича эмоциональное, но оно вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться медицинская помощь. Это был всего лишь призыв к личной ответственности».
И добавили:
«Единственным выходом станет массовая вакцинация населения от COVID-19».
Так что Владимир Александрович может спать спокойно — у него крепкий «тыл».
Короче говоря — все складывается так, как мы с вами вчера и обсуждали. Всеобщая обязательная вакцинация не за горами.
Источник:
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Дайте людям возможность привиться тем, чем им хочется
А заодно будь любезен показать статистику, сколько конкретно готово вколоть себе импортную вакцину
Все по Москве мерите? В регионах не хватает коек, а главное медперсонала! Люди, действительно имеющие противопоказания к вакцинации, не могут получить медпомощь! Об этом подумайте!
А вот если чужие где попало, то это уже тревожный сигнал
Из клятвы:
«Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь:… быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств…».
То есть ни при каких обстоятельствах врач обстоятельствах врач не может отказать больному в медицинской помощи.
"Быть всегда готовым оказать ... помощь." - это не значит "всегда оказывать помощь")))
Если у Вас была возможность, но Вы не привились "Спутником" - вполне работающая вакцина (Несмотря на то, что её пиарил Пукин.), то действительно - сами виноваты.
Если Вашим родителям под 80, но они не привиты, т.к. опасаются отдалённых!!! последствий - тоже Вы виноваты.