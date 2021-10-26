Главврач из Иркутска посоветовал больным «помирать дома». Вот что на это ответил Минздрав

Владимир Новожилов главный врач городской детской клинической больницы. Он участвовал в трансляции по поводу коронавируса и во время нее посоветовал:

«Вот если вы не привились и заболели, тогда не звоните в скорую, помирайте дома».

Но отнюдь не все встретили это предложение тепло и радостно. И большинство усомнилось в адекватности врача и почетного гражданина города Иркутска. В дело вмешался областной Минздрав:

«Высказывание Владимира Александровича эмоциональное, но оно вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться медицинская помощь. Это был всего лишь призыв к личной ответственности».

И добавили:

«Единственным выходом станет массовая вакцинация населения от COVID-19».

Так что Владимир Александрович может спать спокойно — у него крепкий «тыл».

Короче говоря — все складывается так, как мы с вами вчера и обсуждали. Всеобщая обязательная вакцинация не за горами.