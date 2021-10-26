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Главврач из Иркутска посоветовал больным «помирать дома». Вот что на это ответил Минздрав

Главврач из Иркутска посоветовал больным «помирать дома». Вот что на это ответил Минздрав (1 фото)

Автор:
26 октября 2021 14:24
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID   Вакцина   Прививка   больница   врач   
1126
1

Его не уволят и даже не сделают выговор. Оказывается, это был «призыв к личной ответственности».

Владимир Новожилов главный врач городской детской клинической больницы. Он участвовал в трансляции по поводу коронавируса и во время нее посоветовал:

«Вот если вы не привились и заболели, тогда не звоните в скорую, помирайте дома».

Но отнюдь не все встретили это предложение тепло и радостно. И большинство усомнилось в адекватности врача и почетного гражданина города Иркутска. В дело вмешался областной Минздрав:

«Высказывание Владимира Александровича эмоциональное, но оно вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться медицинская помощь. Это был всего лишь призыв к личной ответственности».

И добавили:

«Единственным выходом станет массовая вакцинация населения от COVID-19».

Так что Владимир Александрович может спать спокойно — у него крепкий «тыл».

Короче говоря — все складывается так, как мы с вами вчера и обсуждали. Всеобщая обязательная вакцинация не за горами.

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Метки: COVID   Вакцина   Прививка   больница   врач   
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−80
наместник 41 минуту назад
спутником вакцинироваться?
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10k
Артем 9 минут назад
Пускай и грубо, но все правильно сказал! не вакцинируешся, подахай дома! Не занимай койки! Освободишь места для людей, а антиваксеры сами путем отбора подохнут.
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281
BORODA 22 минуты назад
Привезите людям на выбор импортные вакцины! желающих будет в разы больше! Чтоб привиться pfizer, сейчас нужно ехать в другие страны. зачем такие сложности....
Дайте людям возможность привиться тем, чем им хочется
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639
The Graff 24 минуты назад
"Короче говоря все складывается так, как мы с вами вчера и обсуждали. Всеобщая обязательная вакцинация не за горами."

Все по Москве мерите? В регионах не хватает коек, а главное медперсонала! Люди, действительно имеющие противопоказания к вакцинации, не могут получить медпомощь! Об этом подумайте!
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1k
Eugene Полчаса назад
Неделю назад сделал вторую файзер. Хожу не парюсь. Правда какие то странные сигналы зубы ощущаю.
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25k
Батончик с маком Полчаса назад
Надо бы проверить его. Сомневаюсь что он сам вакцинировался. Недавно в поликлинике терапевт херню нёс про вред вакцины, масок и т.д. Благодаря таким "врачам" и возникают толпы недоумков антимасочников и антиваксеров
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3k
Горожанин Полчаса назад
Данный призыв – призыв к нарушению клятвы российского врача.

Из клятвы:
«Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь:… быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств…».

То есть ни при каких обстоятельствах врач обстоятельствах врач не может отказать больному в медицинской помощи.
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107
Z Z Горожанин 7 минут назад
Это на чиновничьем).
"Быть всегда готовым оказать ... помощь." - это не значит "всегда оказывать помощь")))
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8k
djinn Полчаса назад
ну что он несет?! Зачем помирать дома!!!! Вы же врач! Не надо помирать дома, спокойно вызывайте скоряк и в больницу, не привит- лечение за свой счет. Для справки- один укол иммуно-биологического препарата стоит около 60 т .....
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8k
Izrin Maria Полчаса назад
Господа товарищи!
Если у Вас была возможность, но Вы не привились "Спутником" - вполне работающая вакцина (Несмотря на то, что её пиарил Пукин.), то действительно - сами виноваты.
Если Вашим родителям под 80, но они не привиты, т.к. опасаются отдалённых!!! последствий - тоже Вы виноваты.
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3k
Виталий Касандров Полчаса назад
Грубо конечно но как бы уже 1100 трупов в день .Как еще придуркам сказать что или вакцина или в морг ?
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4k
tamin 36 минут назад
ну еще пару месяцев такого отношения антиваксеров к людям и врачам и врачи реально перестанут принимать не вакцинированных
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12k
Artem 39 минут назад
Ссылка coub.com
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2k
Александр Едигаров 40 минут назад
П.и.д.р.
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