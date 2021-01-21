"I’ll be back за второй дозой": Арнольд Шварценеггер привился от коронавируса

Актёру сделали прививку, когда тот сидел в автомобиле
В своём "Инстаграме" Арнольд Шварценеггер показал поклонникам, что вакцинировался и призвал их присоединяться: "Сегодня был хороший день. Никогда ещё я не был так счастлив, стоя в очереди. Если вы имеете на это право, присоединяйтесь ко мне и записывайтесь на вакцинацию. Следуйте моему примеру, если хотите жить!"
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Интересно, что в США можно поставить прививку не только в клинике, но и на улице или не выходя из автомобиля, как это сделал Арни.
Подписчики похвалили актёра за хороший пример для простых граждан и призвали его вернуться за второй дозой.
Подписчики похвалили актёра за хороший пример для простых граждан и призвали его вернуться за второй дозой.
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