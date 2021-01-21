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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4555 постов • 637 подписчиков подписаться
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"I’ll be back за второй дозой": Арнольд Шварценеггер привился от коронавируса

"I’ll be back за второй дозой": Арнольд Шварценеггер привился от коронавируса (3 фото)

Автор:
21 января 2021 11:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Арнольд Шварценеггер   Вакцина   Прививка   актёр   терминатор   шоу бизнес   
797
3
Актёру сделали прививку, когда тот сидел в автомобиле
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Метки: Арнольд Шварценеггер   Вакцина   Прививка   актёр   терминатор   шоу бизнес   
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7  комментариев
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702
idhr 2 часа назад
следуйте моему примеру, если хотите жить ... прям практически старое доброе, идём со мной если хочешь жить ...
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718
АлексЮстасу 6 минут назад
Чисто практический вопрос: какой вакциной его укололи? Весь мир трясётся от того, что условия хранения любой вакцины очень жёсткие, а тут прямо на улице в Калифорнии под жарким солнцем работает дорожная лаборатория...Байден ещё руку с Библии не успел убрать, а в Америке такое началось?!
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13k
Hairy. 17 минут назад
Дорогой Арни, ты там береги себя пожалуйста.
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2k
Max Lu Полчаса назад
ну молодец. это его право... хочет делает, а если не хочет, то не делает
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10k
Великий Кормчий 39 минут назад
Скайнет в недоумении...
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368
20 cm 2 часа назад
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