"I’ll be back за второй дозой": Арнольд Шварценеггер привился от коронавируса

В своём "Инстаграме" Арнольд Шварценеггер показал поклонникам, что вакцинировался и призвал их присоединяться: "Сегодня был хороший день. Никогда ещё я не был так счастлив, стоя в очереди. Если вы имеете на это право, присоединяйтесь ко мне и записывайтесь на вакцинацию. Следуйте моему примеру, если хотите жить!"