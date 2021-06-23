"Непривитым россиянам включат отопление": с юмором о новых ковидных ограничениях

Если вы следите за новостями, то в курсе, что в Москве и заМКАДье начинают потихоньку закручивать гайки, связано это с провальной кампанией по вакцинации населения от COVID-19. Мемчики и ироничные посты на тему новых QR-кодов, вакцины и прочих околоковидных движениях уже в этом посте.

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1. Если вы выпали из информационного поля, то вот - люди собрали всю озвучиваемую информацию в один пост 0 Источник:

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2. Люди в поисках логики 0 Источник:

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5. Интернет-пользователи именно так видят принудительную вакцинацию в Москве 0 Источник:

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7. Коротко о противниках Путина и отечественной вакцины 0 Источник:

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9. Пользователи соцсетей, которые продолжают сопротивляться. Как считаете, здесь есть здравый смысл? 0 Источник:

10. Бесплатный сыр? 0 Источник:

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12. Ничего необычного, просто теперь в московский общепит можно будет войти только вакцинированным, и только по QR-коду 0 Источник:

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15. Интернет-тролли и их непревзойденный юмор 0 Источник:

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