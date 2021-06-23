FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Пандемия 688 постов • 117 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
"Непривитым россиянам включат отопление": с юмором о новых ковидных ограничениях

"Непривитым россиянам включат отопление": с юмором о новых ковидных ограничениях (20 фото)

Автор:
23 июня 2021 16:20
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID   COVID-19   qr-code   Вакцина   Юмор   пандемия   твиттер   
1091
20
Если вы следите за новостями, то в курсе, что в Москве и заМКАДье начинают потихоньку закручивать гайки, связано это с провальной кампанией по вакцинации населения от COVID-19. Мемчики и ироничные посты на тему новых QR-кодов, вакцины и прочих околоковидных движениях уже в этом посте.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: COVID   COVID-19   qr-code   Вакцина   Юмор   пандемия   твиттер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Евгений 18 минут назад
ЖИЗНИ НЕПРИВИВШИХСЯ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Евгений 36 минут назад


Я понял для чего нужна ревакцинация. Чтоб ранее вакцинировавшиеся, могли получить QR-код.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
LekS 44 минуты назад
Если вакцина не гарантирует, что не заболеешь, то почему больным вакцинированным всё можно, а здоровым без прививки нельзя?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как сделать уборку в квартире проще и веселее Как сделать уборку в квартире проще и веселее 15 фактов о вакцинах от COVID-19: чем отличаются, кто и когда их получит 15 фактов о вакцинах от COVID-19: чем отличаются, кто и когда их получит Названы возможные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 Названы возможные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 Медсестра из Португалии умерла после прививки от COVID Медсестра из Португалии умерла после прививки от COVID Вакцинация от COVID-19 в России: местами очень неожиданная реакция соцсетей Вакцинация от COVID-19 в России: местами очень неожиданная реакция соцсетей Скоро и на "Алиэкспресс": в Китае задержаны производители поддельной вакцины от COVID-19 Скоро и на "Алиэкспресс": в Китае задержаны производители поддельной вакцины от COVID-19
Преподобный Стасян

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1115810



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30+ снимков, доказывающих, что Япония - это иной мир
7
186
30+ снимков, доказывающих, что Япония - это иной мир
10 интересных фактов об интеллекте лесных обезьян
0
24
10 интересных фактов об интеллекте лесных обезьян
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему вода в реках с наступлением весны сильно мутнеет?
0
7
Почему вода в реках с наступлением весны сильно мутнеет?
Авария дня. Смертельный поворот не туда
0
3
Авария дня. Смертельный поворот не туда
Закрыться или привиться: вот в чем вопрос
Закрыться или привиться: вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
3
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#подборка#Россия#война#приколы#кино#смешно#в мире
#Юмор#СССР#футбол#автомир#животные#аварии#авто аварии#Разное#фотографии#драка
#интересно#факты#автомобили#прикол#люди#дтп#Москва#картинки#спорт#Украина

На что жалуетесь?

Вернуться