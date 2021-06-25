Реакция организма и другие последствия: отзывы привившихся Спутником V

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На сегодняшний день, по данным ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, более 10 миллионов россиян уже поставили вакцину, всего же сделали 25 миллионов прививок. Давайте посмотрим, что пишут в соцсетях привившиеся, как отреагировал их организм.
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10. К вакцине есть ряд противопоказаний, с которыми нужно ознакомиться прежде, чем ставить прививку
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Про побочки: как и обещали минут пять "пригорало место укола" - не больно, просто немного жжения. До вечера немного тормозили моторные реакции, после сна и этот эффект пропал - больше никаких побочек вовсе.
Повод привиться при осутствиии противопоказаний:
- шансы не загнуться при получении ковида выше в разы
- шансы перенести легче при подхвате ковида выше в разы
- шансы не заболеть выше в разы
Чем больше привитых, тем меньше шансы у этой дряни на распространение.
Минусы:
- не дает 100% гарантию не заболеть
- требует времени на выработку устойчивого иммунитета
(!) Наличие прививки не гарантирует, что привитый не заболеет, хотя вероятность этого в 4 раза ниже, так что продолжаем носить маски, пользоваться антисептиками и стараться избегать мест скопления людей.
Я пошел прививаться, так как переживаю за своих близких, ладно сам слягу, но нет никакого желание привезти болячку родным в семье.