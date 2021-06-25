FISHKINET
Как сделать уборку в квартире проще и веселее Как сделать уборку в квартире проще и веселее 12 изображений, которые показывают, как время меняет всё 12 изображений, которые показывают, как время меняет всё  Каким образом машинисты поезда возвращаются домой после закрытия метро? Каким образом машинисты поезда возвращаются домой после закрытия... В сети появилось видео с места крушения вертолёта Росгвардии В сети появилось видео с места крушения вертолёта Росгвардии Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Красавица, отличница и просто молодец Красавица, отличница и просто молодец Пост, заряженный на все 220. Электрических приколов пост Пост, заряженный на все 220. Электрических приколов пост Калейдоскоп позитива Калейдоскоп позитива Аквариумная рыбка атаковала провоцирующего её кота Аквариумная рыбка атаковала провоцирующего её кота Закурившую украинку силой вытащили из троллейбуса Закурившую украинку силой вытащили из троллейбуса Тест на психологический возраст Тест на психологический возраст "Узкоглазое г***о!":таксист отказался везти пьяную компанию и нарвался на неадекват "Узкоглазое г***о!":таксист отказался везти пьяную компанию и... Злопамятный дорожный "учитель" на каршеринге в Подмосковье Злопамятный дорожный "учитель" на каршеринге в Подмосковье Цирк да и только Цирк да и только Жаркие снимки: пляжная мода граждан СССР Жаркие снимки: пляжная мода граждан СССР Казак напал на подростков-велосипедистов в центре Ставрополя Казак напал на подростков-велосипедистов в центре Ставрополя Реальный "городской ад" Реальный "городской ад" За ненадобностью: Словакия решила продать или подарить большую часть доз «Спутника V» За ненадобностью: Словакия решила продать или подарить большую... Каких женщин не берут замуж: ТОП-10 гадких черт характера Каких женщин не берут замуж: ТОП-10 гадких черт характера
Реакция организма и другие последствия: отзывы привившихся Спутником V

Реакция организма и другие последствия: отзывы привившихся Спутником V (16 фото)

Автор:
25 июня 2021 09:18
Метки: Вакцина   Прививка   СПУТНИК V   отзывы о вакцине   отзывы привившихся   реакция соцсетей   спутник   
1445
16

На сегодняшний день, по данным ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, более 10 миллионов россиян уже поставили вакцину, всего же сделали 25 миллионов прививок. Давайте посмотрим, что пишут в соцсетях привившиеся, как отреагировал их организм. 

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Вакцина   Прививка   СПУТНИК V   отзывы о вакцине   отзывы привившихся   реакция соцсетей   спутник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Troll Час назад
Странное дело. Живу в Москве, масок и перчаток не ношу, прививаться не собираюсь и что-то все никак не заболею.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
209
Vadim 2 минуты назад
Привился первой вчера время на все про всё ушло 20 минут. С утра не большая температура, сейчас уже норма. Когда в прошлом году болел чувствовал себя хуже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Snork Snorkoff Полчаса назад
На утро после прививки проснулся с неистребимым желанием проголосовать за ЕР и спеть гимн. Ааааа... чипы существуют!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
832
Sergei 47 минут назад
Привился 22го, час в очереди на улице у прививочного пункта, на улице +33, на солнечном свету больше. Стояли люди в очереди, было несколько пенсионеров 65+ лет - очень жаль, что никто из организаторов не подумал о пожилых людях, очереди будут расти на пункты прививок. Внутри все неплохо, но могли бы и кулер с водой поставить для людей, кто час на солнце отстоял... Это мое брюзжание про организацию самого процесса.
Про побочки: как и обещали минут пять "пригорало место укола" - не больно, просто немного жжения. До вечера немного тормозили моторные реакции, после сна и этот эффект пропал - больше никаких побочек вовсе.

Повод привиться при осутствиии противопоказаний:
- шансы не загнуться при получении ковида выше в разы
- шансы перенести легче при подхвате ковида выше в разы
- шансы не заболеть выше в разы

Чем больше привитых, тем меньше шансы у этой дряни на распространение.

Минусы:
- не дает 100% гарантию не заболеть
- требует времени на выработку устойчивого иммунитета

(!) Наличие прививки не гарантирует, что привитый не заболеет, хотя вероятность этого в 4 раза ниже, так что продолжаем носить маски, пользоваться антисептиками и стараться избегать мест скопления людей.

Я пошел прививаться, так как переживаю за своих близких, ладно сам слягу, но нет никакого желание привезти болячку родным в семье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как сделать уборку в квартире проще и веселее Как сделать уборку в квартире проще и веселее Верный «Спутник» человечества: чем обусловлен выбор названия вакцины от коронавируса? Верный «Спутник» человечества: чем обусловлен выбор названия вакцины от коронавируса? "Спутник" пока не прокатит "Спутник" пока не прокатит Почему вакцину от коронавируса «Спутник V» сделали двухкомпонентной? Почему вакцину от коронавируса «Спутник V» сделали двухкомпонентной? Медленно, грустно и не очень точно: перспективы регистрации ВОЗ российской вакцины от коронавируса Медленно, грустно и не очень точно: перспективы регистрации ВОЗ российской вакцины от коронавируса Собянин об индийском штамме коронавируса: "Привитые и переболевшие ранее тоже могут заразиться" Собянин об индийском штамме коронавируса: "Привитые и переболевшие ранее тоже могут заразиться"
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

510024



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Интересные неожиданные находки
1
60
Интересные неожиданные находки
"Обкакались" и отвернулись от болельщиков, или отрицательный выход сборной России в 1/8 финала
3
325
"Обкакались" и отвернулись от болельщиков, или отрицательный выход сборной России в...
﻿
Набирающие популярность
Глобальная миссия человечества, или чем вредна идеология декарбонизации
0
22
Глобальная миссия человечества, или чем вредна идеология декарбонизации
Что произойдет с Toyota Hilux, если сбросить его с высоты 3 км? Блогер решил это проверить
0
17
Что произойдет с Toyota Hilux, если сбросить его с высоты 3 км? Блогер решил это проверить
Девушки и их котики: пост для услады глаз (17 фото + 1 видео)
Девушки и их котики: пост для услады глаз (17 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
5
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#интересное#аварии#СССР#подборка#фотографии#Вакцина#Разное#авария дня
#фото#история#факты#дтп#картинки#в мире#пандемия#футбол#спорт#автомобили
#интересно#Россия#прикол#животные#авто аварии#приколы#коронавирус#прикольные#Москва#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться