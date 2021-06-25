Реакция организма и другие последствия: отзывы привившихся Спутником V

На сегодняшний день, по данным ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, более 10 миллионов россиян уже поставили вакцину, всего же сделали 25 миллионов прививок. Давайте посмотрим, что пишут в соцсетях привившиеся, как отреагировал их организм.