Смерть от Covid-19: официальные данные и скорая вакцинация

Если уж на то пошло — не стоит сразу идти в ближайший ТЦ и «ставиться» там. Прежде всего, надо сдать кровь на антитела. Многие уже переболели, у них есть антитела и никакая прививка им не нужна. Вот что об этом говорит вакцинолог Евгений Тимаков на сайте того же стопкоронавирус.рф:

«Если человек делает прививку в течение полугода после полного курса вакцинации или перенесенной болезни, то по факту защита особо не усиливается. Вакцина в этих случаях в принципе не показана».

Это рекомендация для первого полугодия после болезни. Для всех остальных — опять же, надо сдать кровь на антитела и общаться с врачом-терапевтом (хотя бы). Толковый врач сразу отправляет на прививку на медосмотр. Здесь нужно пройти все тесты, особенно тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой. А они есть у многих, кому за сорок. Если обнаружат проблемы, например, с сердцем, то колоться будете на свой страх и риск — помните, что врачи никакой ответственности за осложнения после прививки нести не будут. Это только ваше решение и ваша ответственность за свое здоровье. Хотя сторонники прививок могут возразить: «В таком случае вы и ковидлой будете болеть на свой страх и риск». И это правда — только не факт, что ей все обязательно переболеют.

Еще раз: кровь на антитела, затем — полный медосмотр. Прививку лучше делать только после этого. Насколько хорошо она поможет от постоянно мутирующего вируса, тоже черт его знает. Тем не менее, всеобщая вакцинация, это просто вопрос времени. Еще хорошо, если не придется колоться каждые 6 месяцев.