Смерть от Covid-19: официальные данные и скорая вакцинация

Сколько человек погибло от ковида и при чем здесь медицина.
На «Фишках» много писали о ковиде. Например, о том, что цифры «Немного различаются» даже у штаба по борьбе с короной и у Росстата. Странностей много, хотя они могут быть связаны не с заговором, а с обычным раздолбайством при подсчете.
Звучит жутко, ведь цена здесь — человеческие жизни. И все равно, раздолбайство и ошибки есть везде.
Но сейчас мы разбором цифр заниматься не будем и возьмём официальные данные из штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией:
Если верить этому графику — смертность большая. Да, это не 50% от заболевших, но все равно статистика жуткая. Как это можно остановить без введения карантина, комендантского часа и тотальной «отсидки» дома?
Давайте представим — просто представим — что всех нужно вакцинировать и тогда все пройдет. Такое может быть? Вполне.
Поможет это или нет в реальности— я вообще сейчас не обсуждаю. На этот счет у каждого свое мнение. Меня больше волнует мнение государства — потому что именно оно затронет всех.
Скорее всего, дело и идет к всеобщей вакцинации.
Причем государство у нас настолько «свирепое», «тоталитарное» и «жуткое», что ему понадобилось больше года, чтобы до этого доперкать. В верхах долго раскачивались, смотрели статистику, чесали голову и только сейчас занялись вопросом. А государственная машина похожа на каток: сначала его долго закатывают на горку — кряхтя и подвывая, но если все-таки затолкают и потом столкнут — он понесется вниз, сметая все на своем пути.
Так и с вакцинами — отсидеться не получится. Если, конечно, не живете в землянке где-нибудь в тайге. Но тогда вам и ковидла нипочем. А всех остальных обяжут прививаться.
Это можно сделать на законодательном уровне — с наказанием за отказ делать прививку. Например, штрафом до 500К рублей или реальным сроком. Но это уже жестко и может вызвать волну народного гнева.
А можно помягче — например, не принимать непривитых в больницу. Если вовремя не сделали укол и заболели —
умирайте лечитесь дома. Также могут запретить принимать непривитых на работу. И когда у людей закончатся деньги — все мигом побегут: давайте хоть десять уколов, лишь бы была возможность кормить семью.
Как быть в таком случае?
Если уж на то пошло — не стоит сразу идти в ближайший ТЦ и «ставиться» там. Прежде всего, надо сдать кровь на антитела. Многие уже переболели, у них есть антитела и никакая прививка им не нужна. Вот что об этом говорит вакцинолог Евгений Тимаков на сайте того же стопкоронавирус.рф:
«Если человек делает прививку в течение полугода после полного курса вакцинации или перенесенной болезни, то по факту защита особо не усиливается. Вакцина в этих случаях в принципе не показана».
Это рекомендация для первого полугодия после болезни. Для всех остальных — опять же, надо сдать кровь на антитела и общаться с врачом-терапевтом (хотя бы). Толковый врач сразу отправляет
на прививку на медосмотр. Здесь нужно пройти все тесты, особенно тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой. А они есть у многих, кому за сорок. Если обнаружат проблемы, например, с сердцем, то колоться будете на свой страх и риск — помните, что врачи никакой ответственности за осложнения после прививки нести не будут. Это только ваше решение и ваша ответственность за свое здоровье. Хотя сторонники прививок могут возразить: «В таком случае вы и ковидлой будете болеть на свой страх и риск». И это правда — только не факт, что ей все обязательно переболеют.
Еще раз: кровь на антитела, затем — полный медосмотр. Прививку лучше делать только после этого. Насколько хорошо она поможет от постоянно мутирующего вируса, тоже черт его знает. Тем не менее, всеобщая вакцинация, это просто вопрос времени. Еще хорошо, если не придется колоться каждые 6 месяцев.
Причем пока прививку не обязывают делать всем. Пока… Поэтому если вы антиваксер, то еще есть время, чтобы пожить спокойно. Ну а если прижмут — уже знаете, что нужно делать.
Источник:
- Медсестра-антиваксерша избавила пациентов от вакцинации
- В России выпустят вакцину с большей защитой от коронавируса
- Зачем необходимо вводить два компонента противоковидной вакцины?
- Реакция организма и другие последствия: отзывы привившихся Спутником V
- "Непривитым россиянам включат отопление": с юмором о новых ковидных ограничениях
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Где то прочитал, что в России 25% сертификатов куплены. Кого будем винить? Государство, что его населяют дебилы-антипрививочники и антимасочники?
2. Если не привитых нельзя брать на работу, ну и все остальные ограничения для непривитых, можно хоть какие-нибудь гарантии? Скажем в случае побочки...
3. Сам привит забугорным препаратом и в России считаюсь не привитым, мне теперь не работать чтоль?
Короче маразм крепчал...
Ровно через полгода.
Давно на пенсии (70 лет), но внуки приезжают в гости и привозят заразу.
Температура высокая, но одышки не было, поэтому скорую не вызывал.
Тянулось долго - по убывающей, как затухающее колебание.
Теперь я - и не привитый, и не переболевший, поскольку к врачам не обращался. А власти грозятся репрессивными мерами.
За что меня репрессировать?
Не надо (сам не хочу).
Гипертония 3 ст. Риск ССО 2 ст. у меня. Я абсолютно точно не хочу рисковать побочками прививки от болезни, которую я гарантированно легко переношу.
- Нет, вы можете заболеть.
- Но только в легкой форме?
- Не всегда.
- В случае побочного эффекта мне компенсируют ущерб?
- Нет.
- Чувствую себя дебилом.
- Это еще по маске было ясно.
Кстати, вчера писали друзья из США - подружка дочки, медсестра , привилось (там тоже давят на медиков) - в результате у молодой девушки воспалилось множество крупных и мелких суставов, полиартрит заболевание поганое, приводящее к инвалидности.
Сейчас в больницах творится безумие, полно психов которые считают, что у них ковид, а врачи не хотят из лечить и всюду заговоры и единственное спасение это мазать лицо имбирём.
Представьте на минуту что Вы - министр здравоохранения. В Вашем распоряжении есть некий бюджет. Вы смотрите на цифры и видите что можно спасти 100 смертельно больных человек, если отправить их на лечение в США по $1 млн за операцию. И на эти же деньги можно спасти 1 млн. обычных жителей прививкой от Ковида.
Выши действия?
А вот без QR кода, даже при отсутствии симптомов низзя. Ну и как верить тому, что твари у власти заботятся о нашем здоровье?