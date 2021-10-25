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Смерть от Covid-19: официальные данные и скорая вакцинация

Смерть от Covid-19: официальные данные и скорая вакцинация (5 фото)

Автор:
25 октября 2021 17:16
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID   Антиваксер   Вакцина   Прививка   медицина   осложнение   
2442
5

Сколько человек погибло от ковида и при чем здесь медицина.

На «Фишках» много писали о ковиде. Например, о том, что цифры «Немного различаются» даже у штаба по борьбе с короной и у Росстата. Странностей много, хотя они могут быть связаны не с заговором, а с обычным раздолбайством при подсчете.

Звучит жутко, ведь цена здесь — человеческие жизни. И все равно, раздолбайство и ошибки есть везде.

Но сейчас мы разбором цифр заниматься не будем и возьмём официальные данные из штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией:

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Если верить этому графику — смертность большая. Да, это не 50% от заболевших, но все равно статистика жуткая. Как это можно остановить без введения карантина, комендантского часа и тотальной «отсидки» дома?

Давайте представим — просто представим — что всех нужно вакцинировать и тогда все пройдет. Такое может быть? Вполне.

Поможет это или нет в реальности— я вообще сейчас не обсуждаю. На этот счет у каждого свое мнение. Меня больше волнует мнение государства — потому что именно оно затронет всех.

Скорее всего, дело и идет к всеобщей вакцинации.

Причем государство у нас настолько «свирепое», «тоталитарное» и «жуткое», что ему понадобилось больше года, чтобы до этого доперкать. В верхах долго раскачивались, смотрели статистику, чесали голову и только сейчас занялись вопросом. А государственная машина похожа на каток: сначала его долго закатывают на горку — кряхтя и подвывая, но если все-таки затолкают и потом столкнут — он понесется вниз, сметая все на своем пути.

Так и с вакцинами — отсидеться не получится. Если, конечно, не живете в землянке где-нибудь в тайге. Но тогда вам и ковидла нипочем. А всех остальных обяжут прививаться.

Это можно сделать на законодательном уровне — с наказанием за отказ делать прививку. Например, штрафом до 500К рублей или реальным сроком. Но это уже жестко и может вызвать волну народного гнева.

А можно помягче — например, не принимать непривитых в больницу. Если вовремя не сделали укол и заболели — умирайте лечитесь дома. Также могут запретить принимать непривитых на работу. И когда у людей закончатся деньги — все мигом побегут: давайте хоть десять уколов, лишь бы была возможность кормить семью.

Как быть в таком случае?

Если уж на то пошло — не стоит сразу идти в ближайший ТЦ и «ставиться» там. Прежде всего, надо сдать кровь на антитела. Многие уже переболели, у них есть антитела и никакая прививка им не нужна. Вот что об этом говорит вакцинолог Евгений Тимаков на сайте того же стопкоронавирус.рф:

«Если человек делает прививку в течение полугода после полного курса вакцинации или перенесенной болезни, то по факту защита особо не усиливается. Вакцина в этих случаях в принципе не показана».

Это рекомендация для первого полугодия после болезни. Для всех остальных — опять же, надо сдать кровь на антитела и общаться с врачом-терапевтом (хотя бы). Толковый врач сразу отправляет на прививку на медосмотр. Здесь нужно пройти все тесты, особенно тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой. А они есть у многих, кому за сорок. Если обнаружат проблемы, например, с сердцем, то колоться будете на свой страх и риск — помните, что врачи никакой ответственности за осложнения после прививки нести не будут. Это только ваше решение и ваша ответственность за свое здоровье. Хотя сторонники прививок могут возразить: «В таком случае вы и ковидлой будете болеть на свой страх и риск». И это правда — только не факт, что ей все обязательно переболеют.

Еще раз: кровь на антитела, затем — полный медосмотр. Прививку лучше делать только после этого. Насколько хорошо она поможет от постоянно мутирующего вируса, тоже черт его знает. Тем не менее, всеобщая вакцинация, это просто вопрос времени. Еще хорошо, если не придется колоться каждые 6 месяцев.

Причем пока прививку не обязывают делать всем. Пока… Поэтому если вы антиваксер, то еще есть время, чтобы пожить спокойно. Ну а если прижмут — уже знаете, что нужно делать.

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Метки: COVID   Антиваксер   Вакцина   Прививка   медицина   осложнение   
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2k
Рупрехт 2 часа назад
Если бы нашему государству было дело до здоровья людей, то всё сказанное может быть верно. Но...моя ситуация: антител фигова туча, болел тихонько в легкой форме, не напрягая нашу медицину....( Ваксерам, которые угрожают лечить ковид за свой счет и все остальные болезни- привет! Я так и сделал! )В итоге мои антитела никого не интересуют и не являются мотивом к выдаче мне "благословения" куаркодом. Мои антитела- не те антитела видимо, которые появляются у переболевших "официально"....
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345
Володя Терно 10 минут назад
Напомните, сколько стоит сертификат?

Где то прочитал, что в России 25% сертификатов куплены. Кого будем винить? Государство, что его населяют дебилы-антипрививочники и антимасочники?
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12k
net Полчаса назад
Стало вообще пох на этот ковидный цирк. Казалось бы привейте ссущих, отмените ивл для антиваксеров и живём дальше. Только прививки от ковида не защищают, и ссущие вчера срут.ся сегодня и достали уже всех этими ограничениями. Вот я хотел бы какой-то логики в борьбе с ковидом. Уже два года всем миром страдаем какой-то херней, денег похерили триллионы евро. Нахрена мы все прививаемся, если уже давным давно надо было посадить всех по домам с полным обеспечением на месяцок другой. И небыло бы никакой короны вообще. Помечтали? Хорош. Маски ещё лет на 5 на морды и шарахаемся друг от друга дальше.
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22
SM 38 минут назад
1. А можно предоставить выбор прививки или прям полюбому отечественный производитель?
2. Если не привитых нельзя брать на работу, ну и все остальные ограничения для непривитых, можно хоть какие-нибудь гарантии? Скажем в случае побочки...
3. Сам привит забугорным препаратом и в России считаюсь не привитым, мне теперь не работать чтоль?
Короче маразм крепчал...
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200
Роман 54 минуты назад
Тут это видео уже проскакивало в комментариях к одному из постов
Ссылка youtu.be
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20k
Альберт Час назад
Переболел два раза.
Ровно через полгода.
Давно на пенсии (70 лет), но внуки приезжают в гости и привозят заразу.
Температура высокая, но одышки не было, поэтому скорую не вызывал.
Тянулось долго - по убывающей, как затухающее колебание.
Теперь я - и не привитый, и не переболевший, поскольку к врачам не обращался. А власти грозятся репрессивными мерами.
За что меня репрессировать?
Не надо (сам не хочу).
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21k
Влад Час назад
По факту даже температуру не меряют, какой терапевт, какой анализ крови?
Именно вот такое наплевательское отношение к пациентам и отпугивает людей. Есть у тебя аллергии или проблемы с ссц тех кто делает прививку ни грамма не волнует, закон избавил их от ответственности. И человек с противопоказаниями стоит перед выбором: а вдруг не сдохну от вакцины или, а вдруг не сдохну от ковида ( все мы им переболеем и не раз, это ясно, но тяжело его переносит меньшинство, большинство болеют легко или бессимптомно). Вот откуда берутся "антиваксеры". Почему медработников освободили от ответственности? Как же основной принцип "не навреди"? Почему государство не берет на себя ответственность и не объявляет эпидемию, карантин, и т.д.? Если никто не хочет брать на себя ответственность у людей невольно появляются темные мысли.
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10k
Олегbl4 Час назад
А чем привитый и заболевший отличается от непривитого заболевшего? И еще вопрос: в Москве, как показал недавний пост, есть около 50 пунктов с БЕСПЛАТНЫМ тестом на ПЦР, а как обстоят дела с бесплатными тестами в других городах?
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66k
7guest Час назад
- Я теперь защищен?
- Нет, вы можете заболеть.
- Но только в легкой форме?
- Не всегда.
- В случае побочного эффекта мне компенсируют ущерб?
- Нет.
- Чувствую себя дебилом.
- Это еще по маске было ясно.
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1k
Autumn2015 Час назад
Кто из Канады - чем там у вас закончился антипрививочный протест нескольких тысяч ВРАЧЕЙ? Вроде им дали месяц на "одуматься"? Наверное врачи лучше знают и видят воочию реальные последствия прививок, ведь недаром берут подписку об снятии с себя ответственности в случае чего?
Кстати, вчера писали друзья из США - подружка дочки, медсестра , привилось (там тоже давят на медиков) - в результате у молодой девушки воспалилось множество крупных и мелких суставов, полиартрит заболевание поганое, приводящее к инвалидности.
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1k
Fiverknot Час назад
Лизоблюд автор. Тут когда человек оковиделся, к нему даже участковый не идёт, чтобы осмотреть и назначить мазок сделать. "У вас ниже 38 ? Не, мы даже со стула не встанем" А ты продолжай подлизывать, смотри язык не сотри от интенсивного лизания.
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5k
Евгений 2 часа назад
Как забавно получается. На том же "ковидлосайте" в регионах с 30-процентной вакцинацией заболевших меньше чем в регионах с 60-процентной.
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27k
Notan Blaine 2 часа назад
А почему все меры, ограничения, штрафы касаются, только одной проблемы? Почему забыли про рак, гепатит, смерти в ДТП, убийства и ещё много чего. Зацикливание на одной проблеме, означает, что про все остальное начинают забывать и если от рака будет умирать по миллиону в год, это ни кого не вызовет ни каких эмоций, ведь от ковида умерло целых что тысяч, главное спасти единицы, а миллионы пусть дохнут.
Сейчас в больницах творится безумие, полно психов которые считают, что у них ковид, а врачи не хотят из лечить и всюду заговоры и единственное спасение это мазать лицо имбирём.
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41
joiner-ru Bill 14 минут назад
Очень простые. Есть стабилизационный фонд, в который откладываются деньги от сверхприбыли с нефти, газа и прочих ресурсов. В стране, по факту, ЧС. Почему бы не выделить денег на лечение из этого фонда.
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