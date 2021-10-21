"Андрей Макаревич назвал антипрививочников баранами"

Пригорело, чего уж там. Но замечу, что в России нет закона, по которому все обязаны прививаться. Это личное дело каждого. Да и вряд ли именно антипрививочники нанесли такой страшный удар по финансам Макаревича. Может он уже просто не так интересен аудитории? Другие звездуны, наоборот, стали зарабатывать больше.

Хотя певец еще полон энергии и бодро хамит в комментариях: