"Андрей Макаревич назвал антипрививочников баранами"

Лидер «Машины времени» публично оскорбил половину россиян из-за отказа делать прививки.
Андрей Макаревич, за которого нам стыдно, в последнее время не сильно сдерживается. Что у него на уме — то и на языке. В этот раз досталось антипрививочникам.
Пригорело, чего уж там. Но замечу, что в России нет закона, по которому все обязаны прививаться. Это личное дело каждого. Да и вряд ли именно антипрививочники нанесли такой страшный удар по финансам Макаревича. Может он уже просто не так интересен аудитории? Другие звездуны, наоборот, стали зарабатывать больше.
Хотя певец еще полон энергии и бодро хамит в комментариях:
И еще:
Ну и дальше в том же духе. Потом он жахнул еще один пост:
Там мы их и почитали. Что там должно быть понятно о Макаревиче — не ясно. Хотя с одним из комментов я соглашусь: на концерт «Машины Времени» — ни ногой.
Источник:
- Ученые начали выращивать вакцину-помидор
- Медработник сливала в канализацию вакцины и подделывала COVID-сертификаты
- В России выпустят вакцину с большей защитой от коронавируса
- "После прививки - ни-ни!": саратовские врачи рекомендуют после вакцинации воздержаться от секса
- Зачем необходимо вводить два компонента противоковидной вакцины?
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Раньше никто не спрашивал. Надо - вакцинировали и победили многие болезни.
Теперь у нас ситуация одна из худших в мире. При вакцинации всего лишь 30% иное невозможно. Такой смертности от ковид насколько я смотрел по разным источникам давно уже нет нигде.
И он прав. Бараны они и в СССР и России бараны
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Милая рогуля - вообще то он ЕВРЕЙ
Бараны обиделись и теперь Макарка им не друг)
Представляю, какой когнитивный диссонанс словили либералы-антиваксеры)
Один Баран справедливо назвал других Баранами .