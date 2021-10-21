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Андрей Макаревич назвал антипрививочников баранами

Андрей Макаревич назвал антипрививочников баранами (5 фото)

Автор:
21 октября 2021 18:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: COVID-19   Вакцина   Концерт   Макаревич   Прививка   машина времени   рок   
2623
5

Лидер «Машины времени» публично оскорбил половину россиян из-за отказа делать прививки.

Андрей Макаревич, за которого нам стыдно, в последнее время не сильно сдерживается. Что у него на уме — то и на языке. В этот раз досталось антипрививочникам.

×

Пригорело, чего уж там. Но замечу, что в России нет закона, по которому все обязаны прививаться. Это личное дело каждого. Да и вряд ли именно антипрививочники нанесли такой страшный удар по финансам Макаревича. Может он уже просто не так интересен аудитории? Другие звездуны, наоборот, стали зарабатывать больше.

Хотя певец еще полон энергии и бодро хамит в комментариях:


И еще:

Ну и дальше в том же духе. Потом он жахнул еще один пост:

Там мы их и почитали. Что там должно быть понятно о Макаревиче — не ясно. Хотя с одним из комментов я соглашусь: на концерт «Машины Времени» — ни ногой.

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Метки: COVID-19   Вакцина   Концерт   Макаревич   Прививка   машина времени   рок   
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706
Татьяна Баженова 2 часа назад
Не люблю Макаревича с некоторых пор, мотивы поста довольны спорны... НО в том, что не прививаются БАРАНЫ - 100%-но прав!
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767
likiloki 3 минуты назад
Конечно мягче надо было сказать, а хотя как еще назвать людей, что отказываются от защиты перед пандемией.
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78
Su Ar 9 минут назад
Правильно говорит. Бараны.
Раньше никто не спрашивал. Надо - вакцинировали и победили многие болезни.
Теперь у нас ситуация одна из худших в мире. При вакцинации всего лишь 30% иное невозможно. Такой смертности от ковид насколько я смотрел по разным источникам давно уже нет нигде.
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0
User_1765947 10 минут назад
Он родился тупым БАРАНОМ, а вообще он ОВЕЦЪ!
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4k
Барт Симпсон 14 минут назад
тут чувак ответил макаревичу на вашем языке. специально для овценированных:
Ссылка coub.com
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0
User_1765947 15 минут назад
Он всегда был ГЕЙ-бараном!
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−5
alla 20 минут назад
Макаревич единственный русский который хорошо знает своих русских людей
И он прав. Бараны они и в СССР и России бараны
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1k
Константин 21 минуту назад
"Андрей Макаревич назвал антипрививочников баранами"
Бараны обиделись и теперь Макарка им не друг)
Представляю, какой когнитивный диссонанс словили либералы-антиваксеры)
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21k
Влад 22 минуты назад
Господин Макаревич видимо не знает то что признают все, что привитые болеют, заражают других и победить ковид прививками не удастся иначе чего бы ему нести бред про оспу. Проблема прививочников в том что их позиция чересчур фанатична и никак не согласуется со статистикой и тем что мы видим вокруг каждый день. Оскорбления признак недостатка аргументов.
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1k
БУЛЬБАШ Полчаса назад
Здесь я с ним полностью согласен.
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7k
diman02 Полчаса назад
Вот смешанные чувства .

Один Баран справедливо назвал других Баранами .
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Не согласен и не люблю его как человека, но тут он прав.
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1k
Bar Полчаса назад
Бедняжка, денюжку не зарабатывает.
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21k
Mike Miller Полчаса назад
С Макаревичем согласен. Антиваксеры - бараны.
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217
allexx Mike Miller 8 минут назад
Ну привились вы и слава богу. Что же вы к нам лезете, как наркоманы "Уколись, уколись и жизнь заиграет другими красками".
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129
Chuchelo Patamkovoe 45 минут назад
Спутника Макару на дом
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−24
Lux Indique 47 минут назад
ну уколите его бусторной, что бы успокоился ))
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1k
AVATAR 52 минуты назад
Кстати заметил, кто вакцинировался, ведут себя агрессивно и часто теряют над собой самоконтроль. А уж антиваксеры это как красная тряпка для быка
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467
svarog19692007 56 минут назад
Какое у него... "лицо" , на втором фото ! Реакция на прививку ?
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38
Assbeast svarog19692007 18 минут назад
Может, чип зашевелился?
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4k
Shtoppi Час назад
Думаю, когда он говорит о тысячах музыкантах которым концерты переносят и как все они страдают от антипрививочников, не желающих травиться не пойми чем, то подразумевает он конечно же себя любимого. Что андрейка, денежки заканчиваются, в том числе пиндосско-какляцкие? Недостаточно срубил, а теперь своими выхлопами жопными атмосферу закоптить решил?
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−4
Yaroslav Час назад
Не люблю Макара за его политические взгляды, но в этом полностью его поддерживаю, а кто ему возражает - действительно бараны. Держись, Андрей Вадимович!
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1k
Moon24 Час назад
Кто вообще этому типу дал слово и зачем приводить его высказывания в сети ? Он никто и никому не нужен
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