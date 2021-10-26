Откуда взялся медицинский "красный крест" и как он превратился в ромб и полумесяц

Уже более ста лет красный крест и красный полумесяц стоят на службе у человечества, обеспечивая защиту жертв вооруженных конфликтов, а также тех, кто оказывает им помощь.
Сегодня любое упоминание красного креста или красного полумесяца почти любого жителя планеты заставить вспомнить про медицинские службы, а не про религии или, скажем, какие-то конкретные страны. Хотя эти узнаваемые эмблемы и связаны напрямую именно с одним их европейских государств и, как это на первый взгляд ни странно, с религиозными символами.
Красный крест, который теперь стал привычным символом медиков, включая обычные больницы, службы экстренной помощи и т.п., был таковым не всегда. Он стал им после создания так называемого Международного комитета Красного Креста. По самому названию понятно, что именно в этот момент и появился новый символ. Но почему именно крест и именно красный?
На самом деле за этим нет никакого особого символизма – тем более религиозного. Это просто инвертированный флаг Швейцарии, который был использован по той простой причине, что идеологом появления организации стал швейцарец, да и создан Международный комитет Красного Креста был в Женеве, где и сейчас находится его штаб-квартира.
История, с которой СККК начинает условный раздел "О нас", уже стала легендой. В 1859 году швейцарец Анри Дюнан стал свидетелем так называемой битвы при Сольферино и, как обычно пишут, ужаснулся картине. Насколько можно понять, потрясло его то, что раненым солдатам, которым можно было помочь, оказав медицинскую помощь, особо никто не занимался.
Поэтому тут же, в церкви Сольферино, он устроил госпиталь, где начала помогать тем солдатам, кого можно было спасти. Ему помогали местные жители, ставшие таким образом первыми волонтёрами Красного Креста. Хотя сама организация появилась, конечно, позже – Анри Дюнан успел выпустить книгу про эту битву и вообще поднять много шуму по поводу всего этого безобразия.
Понятно, что запретить войны он не мог даже при помощи самых влиятельных друзей, но вот найти соратников для создания организации, которая сможет как-то помогать раненым и больным, он сумел. И снова дело не обошлось без швейцарцев – "Женевское общество благоденствия" стало инициатором проведения специальной конференции (собственно, это была Первая Женевская конвенция), где и решено было создать Общество Красного креста.
Непосредственно название МККК получил комитет из пяти человек, членов упомянутого "Женевского общества благоденствия", которые изначально и занимались продвижением новой инициативы. Так что и эмблема общества, как мы уже сказали, связана была исключительно с фактом того, что всё это происходит в Швейцарии.
Откуда же взялся Красный Полумесяц как ещё один символ организации? А здесь вот как раз речь идёт уже о религиозных мотивах, которые вообще не подразумевалась изначально. Легко догадаться, что Красный Полумесяц появился именно в противовес кресту как христианскому символу – то есть как символ мусульманский.
В этом есть определённая доля иронии, поскольку сам замысел "Красного Креста" подразумевает помощь "всем страждущим без какого-либо неблагоприятного различия". То есть как раз и идея общества заключается в том, что без разницы, представителям какой из сторон, ведущих войну, требуется помощь – какая у кого идеология, религия или тем более политические убеждения.
Однако вышло так, что мусульманские страны использовать крест отказались и – по совершенно прямой для них аналогии – заменили его на красный полумесяц, являющийся религиозным символом ислама. Случилось это как раз во время противостояния армий двух стран, в которых основными религиями были христианская и мусульманская – во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
Вообще, можно найти утверждения, что для турецкой армии медики с красными крестами тогда были скорей похожи на крестоносцев и именно из-за этой ассоциации (то есть, чтобы раненые не пугались врачей, которые хотят оказать им помощь) и потребовалось введение новых опознавательных знаков, которые при этом однозначно ассоциировались бы с помощью, а не опасностью.
Таким образом организация врачей, помогающим пострадавшим в военных действиях, вынужденно расширило свою символику до религиозных смыслов. Что, впрочем, не стало для неё минусом – как ни крути, религии тоже говорят о добре, и каждый от "своих" ожидает именно помощи и сочувствия.
И только красный цвет в эмблемах международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца не получил никакого дополнительного религиозного или другого значения – хотя многие, кстати, считают, что он и выбран именно как цвет крови. Если, конечно, копнуть глубже, то есть мнение, что красный цвет швейцарского флага символизирует таки кровь Христа, но с этой версией согласны далеко не все, так что не факт.
Немногие знают, что есть ещё один символ МККК, также связанный с религиозными убеждениями представителей конкретной страны. Аналогичная по смыслу израильская организация под названием Красный Щит Давида изначально использовала в качестве своей эмблемы "Звезду Давида" – разумеется, красного цвета.
От креста и полумесяца израильтяне принципиально отказались, так что когда в 2006-м году эта организация была принята в международную организацию, их логотип пришлось признать третьим символом МККК – правда, исключительно для использования на территории Израиля.
Есть и ещё один символ МККК – как бы нейтральный. Он называется Красный кристалл, а выглядит как простой прямоугольный ромб, то есть повёрнутый на 45 градусов квадрат. Он вводился по-большому счёту как замена красной "Звезды Давида" – для того, чтобы израильские врачи могли работать за пределами своей страны.
Кстати, вернёмся к Швейцарии. У её флага есть ещё одна уникальная особенность – он квадратный, хотя обычно флаги стран являются прямоугольниками.
Источник:
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