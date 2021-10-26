Откуда взялся медицинский "красный крест" и как он превратился в ромб и полумесяц

Красный крест, который теперь стал привычным символом медиков, включая обычные больницы, службы экстренной помощи и т.п., был таковым не всегда. Он стал им после создания так называемого Международного комитета Красного Креста. По самому названию понятно, что именно в этот момент и появился новый символ. Но почему именно крест и именно красный?

На самом деле за этим нет никакого особого символизма – тем более религиозного. Это просто инвертированный флаг Швейцарии, который был использован по той простой причине, что идеологом появления организации стал швейцарец, да и создан Международный комитет Красного Креста был в Женеве, где и сейчас находится его штаб-квартира.