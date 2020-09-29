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Что такое биполярное расстройство "простыми словами"?

Что такое биполярное расстройство "простыми словами"? (4 фото)

Автор:
29 сентября 2020 08:08
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: биполярное расстройство   интересно   медицина   познавательно   факты   фото   
864
4
Биполярное расстройство личности или, как его еще называют психиатры: «маниакально-депрессивный синдром» – это очень редкое психическое заболевание, патология, вызванная отклонениями в биохимических процессах головного мозга. Если говорить простыми словами, это особое состояние протекания биохимических процессов в головном мозге человека, когда наблюдаются частые и резкие перепады настроения, обусловленные влиянием на рецепторы мозга определенных гормонов.

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Метки: биполярное расстройство   интересно   медицина   познавательно   факты   фото   
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25k
Игорь 2 часа назад
Ну допустим, и чо?!
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Игорь ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Да щаз - кому надо пусть за мной бегает
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180
Владимир Полчаса назад
Ааа, так это то самое модное заболевание интстаграм пубертатов? Как же редкое, там каждый второй персонаж закатив глазки и заломив ручонки говорит, как ему тяжело жить в этом мире с его "биполярочкой"))
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3k
Алексей Куликов Полчаса назад
Раньше называлось маниакальнодепресивный синдром. Но теперь толерантно.
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139
Сергей Кузьмин 44 минуты назад
Нейролептики в помощь таким людям,хорошо что есть такие лекарства!если не вылечиться человек так хоть более-менее нормально жить сможет!
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