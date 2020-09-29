Что такое биполярное расстройство "простыми словами"?

Биполярное расстройство личности или, как его еще называют психиатры: «маниакально-депрессивный синдром» – это очень редкое психическое заболевание, патология, вызванная отклонениями в биохимических процессах головного мозга. Если говорить простыми словами, это особое состояние протекания биохимических процессов в головном мозге человека, когда наблюдаются частые и резкие перепады настроения, обусловленные влиянием на рецепторы мозга определенных гормонов.
Это, в частности, объясняется тем, что в головном мозге нарушаются биохимические процессы, вызывая своим отклонением сильные выбросы дофамина (дофамин — гормон, отвечающий за предвкушение, счастье, возбуждение и радость). Что впоследствии дает человеку внезапный приступ радости, причем ничем не обусловленной и перетекающей в манию, то есть, в состояние сильной, можно сказать смертельной радости, возбуждения прилива сил и восторга.
После того, как рецепторы в мозгу «проснутся» и почувствуют отклонение, они перекроют доступ к себе дофамину, а ответной реакцией организма будет естественно, противоположное состояние — депрессия.
Так, у людей с данным синдромом наблюдаются часто сменяемые друг другом состояния крайней степени апатии и чрезмерным радостным возбуждением, вскоре перетекающим в манию. Важно отметить, что состояния депрессии или мании у людей с биполярным расстройством, длятся достаточно длительные периоды времени (от 3 недель сохраняется состояние глубокой депрессии или мании). То есть, это не краткосрочные перепады настроения. Они длятся продолжительное время, тем самым причиняя своему носителю огромные неудобства, а иногда и мысли о самоубийстве.
После того, как рецепторы в мозгу «проснутся» и почувствуют отклонение, они перекроют доступ к себе дофамину, а ответной реакцией организма будет естественно, противоположное состояние — депрессия.
Так, у людей с данным синдромом наблюдаются часто сменяемые друг другом состояния крайней степени апатии и чрезмерным радостным возбуждением, вскоре перетекающим в манию. Важно отметить, что состояния депрессии или мании у людей с биполярным расстройством, длятся достаточно длительные периоды времени (от 3 недель сохраняется состояние глубокой депрессии или мании). То есть, это не краткосрочные перепады настроения. Они длятся продолжительное время, тем самым причиняя своему носителю огромные неудобства, а иногда и мысли о самоубийстве.
Как ведет себя человек с биполярным расстройством?
Настроению человека с биполярным расстройством свойственны такие черты как:
непредсказуемость эмоционального фона;
цикличность перепадов настроения;
необоснованность реакций и, соответственно, действий.
Из-за сильных, частых перепадов настроения, почти невозможно предугадать, как именно человек будет себя чувствовать и вести в определенный отрезок времени.
непредсказуемость эмоционального фона;
цикличность перепадов настроения;
необоснованность реакций и, соответственно, действий.
Из-за сильных, частых перепадов настроения, почти невозможно предугадать, как именно человек будет себя чувствовать и вести в определенный отрезок времени.
Что чувствует человек с данным расстройством?
Первая фаза: мания.
Маниакальной фазе характерны такие свойства:
состояние чрезмерного восторга и возбуждения, ничем не вызванной радости и веселья;
прилив сил и грандиозные, нереальные планы сопровождаемые полной уверенностью в их осуществлении;
человек даже не способен уснуть из-за огромного, сильного прилива сил и радостного возбуждения.
Вторая фаза: депрессия.
Депрессивной фазе свойственны такие черты как:
абсолютное состояние апатии, упадок сил, когда человек даже не может соблюдать простые правила гигиены, например, сходить в душ;
мысли о самоубийстве, печаль и сильные приступы сомнения в своих действиях;
болезненное беспокойство за свою жизнь и/или жизнь близких.
Маниакальной фазе характерны такие свойства:
состояние чрезмерного восторга и возбуждения, ничем не вызванной радости и веселья;
прилив сил и грандиозные, нереальные планы сопровождаемые полной уверенностью в их осуществлении;
человек даже не способен уснуть из-за огромного, сильного прилива сил и радостного возбуждения.
Вторая фаза: депрессия.
Депрессивной фазе свойственны такие черты как:
абсолютное состояние апатии, упадок сил, когда человек даже не может соблюдать простые правила гигиены, например, сходить в душ;
мысли о самоубийстве, печаль и сильные приступы сомнения в своих действиях;
болезненное беспокойство за свою жизнь и/или жизнь близких.
Также, важно заметить, что люди с биполярным расстройством способны чувствовать и вести себя как совершенно обычный человек, а маниакально-депрессивные фазы могут протекать совершенно незаметно.
Вывод из этого замечания таков: люди с биполярным расстройством совершенно необязательно находятся на одном из двух полюсов, а могут наблюдать их крайне редко и жить нормальной жизнью. Но биполярное расстройство личности все же является болезнью. И лечить ее нужно под внимательным присмотром психиатра, так как лечение часто осуществляется посредством веществ, способных повлиять на психику человека.
Важно отметить! Диагностировать и проводить лечение расстройства личности можно только под присмотром психиатра. Надо заметить, что биполярное расстройство — врожденное повреждение протекания химических процессов в головном мозге и диагностировать ее у себя самостоятельно практически нереально. Также это заболевание очень редко встречается: всего 3% населения Земли подвержены ему.
Источник:
Ссылки по теме:
- Жук-могильщик: «Похоронный бизнес» в мире животных
- Почему хвост геккона может раздуваться?
- Симптомы разных стадий и фаз шизофрении
- 10 способов бороться с прокрастинацией и победить
- 64 самых интересных факта о Пушкине
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...