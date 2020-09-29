Что такое биполярное расстройство "простыми словами"?

Это, в частности, объясняется тем, что в головном мозге нарушаются биохимические процессы, вызывая своим отклонением сильные выбросы дофамина (дофамин — гормон, отвечающий за предвкушение, счастье, возбуждение и радость). Что впоследствии дает человеку внезапный приступ радости, причем ничем не обусловленной и перетекающей в манию, то есть, в состояние сильной, можно сказать смертельной радости, возбуждения прилива сил и восторга.



После того, как рецепторы в мозгу «проснутся» и почувствуют отклонение, они перекроют доступ к себе дофамину, а ответной реакцией организма будет естественно, противоположное состояние — депрессия.



Так, у людей с данным синдромом наблюдаются часто сменяемые друг другом состояния крайней степени апатии и чрезмерным радостным возбуждением, вскоре перетекающим в манию. Важно отметить, что состояния депрессии или мании у людей с биполярным расстройством, длятся достаточно длительные периоды времени (от 3 недель сохраняется состояние глубокой депрессии или мании). То есть, это не краткосрочные перепады настроения. Они длятся продолжительное время, тем самым причиняя своему носителю огромные неудобства, а иногда и мысли о самоубийстве.