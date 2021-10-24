Немец удивился обычаю советских бойцов носить портянки вместо носков

Кусок ткани обматывался вокруг ноги и носился наподобие носка под определенную обувь. В Советской армии портянку носили с кирзовыми сапогами. Но ее нужно было уметь наматывать по особой технологии. В противном случае портянка доставляла бойцу немало проблем, вплоть до серьезных повреждений ступней.

Немецкий журналист Калеб Ларсон одну из своих статей посвятил портянке. Ларсон неожиданно узнал, что советские солдаты в войну носили портянки вместо носков. Его удивил тот факт, что носки в то время были роскошью.

«Если простая обмотка работала и раньше — причем не просто работала, а даже выигрывала войны — то зачем, спрашивается, что-то менять?», - задался вопросом Ларсон.

Официально портянка была «введена» в Русскую армию при Екатерине II, усилиями быть может самого толкового и предприимчивого фаворита императрицы – князя Григория Александровича Потемкина, который, проанализировав опыт русско-турецкой войны 1768-1774 года, пришел к окончательному выводу о том, что нужно всецело переводить армию с использования чулок (помимо кавалерии) на старую-добрую портянку.