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Немец удивился обычаю советских бойцов носить портянки вместо носков

Немец удивился обычаю советских бойцов носить портянки вместо носков (2 фото)

Автор:
24 октября 2021 21:06
Метки: берцы   портянки   солдаты   штиблеты   
850
2

Что может быть проще и лучше, чем портянка? Долгое время этот замечательный в своей незатейливости предмет гардероба заменял служивым носки. Портянку человечество знало с древнейших времен. Носили ее не только в России.

Кусок ткани обматывался вокруг ноги и носился наподобие носка под определенную обувь. В Советской армии портянку носили с кирзовыми сапогами. Но ее нужно было уметь наматывать по особой технологии. В противном случае портянка доставляла бойцу немало проблем, вплоть до серьезных повреждений ступней.


Немецкий журналист Калеб Ларсон одну из своих статей посвятил портянке. Ларсон неожиданно узнал, что советские солдаты в войну носили портянки вместо носков. Его удивил тот факт, что носки в то время были роскошью.


«Если простая обмотка работала и раньше — причем не просто работала, а даже выигрывала войны — то зачем, спрашивается, что-то менять?», - задался вопросом Ларсон.


Официально портянка была «введена» в Русскую армию при Екатерине II, усилиями быть может самого толкового и предприимчивого фаворита императрицы – князя Григория Александровича Потемкина, который, проанализировав опыт русско-турецкой войны 1768-1774 года, пришел к окончательному выводу о том, что нужно всецело переводить армию с использования чулок (помимо кавалерии) на старую-добрую портянку.

Еще это решение было связано с введением в пехоту сапог с высоким берцем. Большая часть линейных подразделений, созданных Петром I, снаряжалась на европейский манер и носила на ногах башмаки без берца. Нога при этом закрывалась штиблетами. Подобное сочетание было не слишком удобным и практичным для русского климата. А потому Григорий Александрович пытался добиться окончательно перехода на сапоги и портянки. Впрочем, по экономическим причинам столь масштабное мероприятие не удалось реализовать до конца и полностью.


В 2013 году министр обороны России Сергей Шойгу покончил с портянками раз и навсегда. Он сообщил, что российским военным давно пора забыть само слово «портянки» и перейти на более современное обмундирование.

 

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Метки: берцы   портянки   солдаты   штиблеты   
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3k
a_komolow 2 часа назад
Под "кирзачи" портянки лучше носков!
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13k
Алан Час назад
Обычай носить портянки.. ОБЫЧАЙ
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64k
Viktor Час назад
Чёта ДМБ вспомнился.

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842
Ольга 2 часа назад
Да в любые нормальные, даже резиновые, сапоги, портянка лучше носков. Сама пробовала.
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Кужугетович может и самое большое животное России -КИРЗУ,в красную книгу занесёт? Натерпелась кирза,всю советскую армию в сапоги из кирзы обували. Сколько кирзы для этого убили? Жуть.
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28k
Антон 2 часа назад
Если сапоги кирзачи, то мотай портянку, не мотай - натереть ноги всё равно можно очень даже успешно. Сапог всё равно всегда больше стопы, значит, будет трение, мозоли. Почему-то в армии у меня с ногами после кирзачей постоянно были проблемы с ногами, а на гражданке в походах в трекинговых ботинках с носками - нет.
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23k
Юрьевич 2 часа назад
"В 2013 году министр обороны России Сергей Шойгу покончил с портянками раз и навсегда. Он сообщил, что российским военным давно пора забыть само слово «портянки» и перейти на более современное обмундирование."

Человек который в армии не служил так решил... Профессионал, короче.
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11k
Kucher 2 часа назад
Ни на срочной, ни позже в военном училище, так и не смог научиться портянки мотать.
В первую же неделю сбил в кровь ноги. Потом носки носил. А учитывая, что у меня 47 размер, и сапоги мне с трудом доставали, старшины и не возражали против носок.
Тут вопрос индивидуальный - кому что нравится.
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