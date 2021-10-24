Немец удивился обычаю советских бойцов носить портянки вместо носков

Что может быть проще и лучше, чем портянка? Долгое время этот замечательный в своей незатейливости предмет гардероба заменял служивым носки. Портянку человечество знало с древнейших времен. Носили ее не только в России.
Кусок ткани обматывался вокруг ноги и носился наподобие носка под определенную обувь. В Советской армии портянку носили с кирзовыми сапогами. Но ее нужно было уметь наматывать по особой технологии. В противном случае портянка доставляла бойцу немало проблем, вплоть до серьезных повреждений ступней.
Немецкий журналист Калеб Ларсон одну из своих статей посвятил портянке. Ларсон неожиданно узнал, что советские солдаты в войну носили портянки вместо носков. Его удивил тот факт, что носки в то время были роскошью.
«Если простая обмотка работала и раньше — причем не просто работала, а даже выигрывала войны — то зачем, спрашивается, что-то менять?», - задался вопросом Ларсон.
Официально портянка была «введена» в Русскую армию при Екатерине II, усилиями быть может самого толкового и предприимчивого фаворита императрицы – князя Григория Александровича Потемкина, который, проанализировав опыт русско-турецкой войны 1768-1774 года, пришел к окончательному выводу о том, что нужно всецело переводить армию с использования чулок (помимо кавалерии) на старую-добрую портянку.
Еще это решение было связано с введением в пехоту сапог с высоким берцем. Большая часть линейных подразделений, созданных Петром I, снаряжалась на европейский манер и носила на ногах башмаки без берца. Нога при этом закрывалась штиблетами. Подобное сочетание было не слишком удобным и практичным для русского климата. А потому Григорий Александрович пытался добиться окончательно перехода на сапоги и портянки. Впрочем, по экономическим причинам столь масштабное мероприятие не удалось реализовать до конца и полностью.
В 2013 году министр обороны России Сергей Шойгу покончил с портянками раз и навсегда. Он сообщил, что российским военным давно пора забыть само слово «портянки» и перейти на более современное обмундирование.
Авторский пост
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Человек который в армии не служил так решил... Профессионал, короче.
В первую же неделю сбил в кровь ноги. Потом носки носил. А учитывая, что у меня 47 размер, и сапоги мне с трудом доставали, старшины и не возражали против носок.
Тут вопрос индивидуальный - кому что нравится.