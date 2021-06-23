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Мертвый город: 20 самых пронзительных солдатских мемориалов

Мертвый город: 20 самых пронзительных солдатских мемориалов (22 фото)

Автор:
23 июня 2021 14:57
Сообщество : Исторические факты
Метки: ВОВ   Исторические факты   война   мемориал   памятник   память   солдаты   
566
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Это памятники не отдельному человеку, и даже не небольшой группе людюей - это мемориалы, которые напоминают нам об огромных людских потерях, о простых ребятах, солдатах, которые положили свою ижзнь за правое дело. И даже не важно, что это была за война и каковы были ее цели, вжно то, что мы теряем жизни в этом бесчеловечном действе...

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Метки: ВОВ   Исторические факты   война   мемориал   памятник   память   солдаты   
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1  комментарий
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Taras Kozalupko Полчаса назад
Старые советские памятники сильнее всего.
Ржевский в одной ноте с ними.
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