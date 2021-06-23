Мертвый город: 20 самых пронзительных солдатских мемориалов

Это памятники не отдельному человеку, и даже не небольшой группе людюей - это мемориалы, которые напоминают нам об огромных людских потерях, о простых ребятах, солдатах, которые положили свою ижзнь за правое дело. И даже не важно, что это была за война и каковы были ее цели, вжно то, что мы теряем жизни в этом бесчеловечном действе...