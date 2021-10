Интересные факты съемках фильма "Титаник"

Джеймс Кэмерон не хотел никаких песен в своем фильме, тем более поп-песен. Он предложил написать музыку к фильму Эние, но она отказалась. Тогда он обратился к композитору Джеймсу Хорнеру и тот в целом знал о предпочтениях Кэмерона, но все же в тайне договорился с Селин Дион о демо-записи песни My Heart Will Go On. И как вы уже знаете, песня стала не только фирменной песней Дион, но и одним из самых запоминающихся компонентов фильма. Сегодня можно смело сказать, что фильм и песня – это одно целое.