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Интересные факты съемках фильма "Титаник"

Интересные факты съемках фильма "Титаник" (10 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2021 11:55
Метки: видео   как снимали кино   титаник   факты   фильм   
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Видео сверху, а пост внутри :)

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Метки: видео   как снимали кино   титаник   факты   фильм   
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Maddy8 5 часов назад
Забыли сказать, что во время крушения Титаника Луна была не полная и люди по сути отказались в ледяной воде, во мраке, посреди океана.

Помню когда фильм только вышел, одноклассница достала кассету и позвала к себе смотреть, я будучи мелким сразу как то увидел, что руки старые, а Джек молодой вроде. Но моя одноклассница чуть не придушила меня криками: Это рисует ДиКаприо!
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