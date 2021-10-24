Интересные факты съемках фильма "Титаник"

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Видео сверху, а пост внутри :)
1. Портрет Роуз и наброски в папке Джека были нарисованы Джеймсом Кэмероном
В сценах, где нам крупным планом показывают, как Джек делает наброски карандашом, мы видим не руку Ди Каприо, а руку самого Джеймса Кэмерона, режиссера данного фильма. И кстати он нарисовал не только портрет Роуз, но и все эскизы которые лежали в папке у Джека. Но и это еще не все… Ди Каприо правша, а Кэмерон левша, так что эта сцена была перевернута на пост-продакшене.
2. Вода на съемочной площадке была такой холодной, что Кейт Уинслет получила переохлаждение
Во время сьемок сцены в воде, замерзла не только Роуз, но и актриса Кейт Уинслет. Ходили даже слухи о том, что после сьемок она заболела пневмонией. Позже в одном интервью Кейт обьяснила, что вода была очень холодной и она действительно получила переохлаждение, но до пневмонии не дошло. Ну и по воспоминаниям актрисы, воды было слишком много и нагреть её было невозможно.
3. Сцена с мальчиком, играющим волчком, навеяна настоящим снимком с «Титаника»
Данная сцена фактически воссоздана из фотографии, которая была сделана 11 апреля 1912 года, человеком по имени Фрэнсис Браун. На фотографии шестилетний Роберт Дуглас Спедден из Нью-Йорка играет в традиционную для того времени игру. Его отец стоит рядом, и другие пассажиры смотрят на него.
Мальчик и отец пережили крушение корабля, правда Роберт вскоре погиб в результате несчастного случая. Прям пункт назначения какой-то.
Мальчик и отец пережили крушение корабля, правда Роберт вскоре погиб в результате несчастного случая. Прям пункт назначения какой-то.
4. На борту «Титаника» действительно был автомобиль Renault – такой же, как в фильме
Автомобиль, который поднимают на корабль в начале фильма – это Renault Type CB Coupe de Ville 1912 года. Это та самая машина, в которой Роуз и Джек позже устроят горячую сцену. И хотя сама сцена была выдумкой режиссера, то машина – нет. Согласно грузовому манифесту корабля, такой автомобиль действительно находился на борту корабля и это была единственная машина, которая там была.
Когда поисковые группы впервые обнаружили обломки Титаника, они пытались найти то что осталось от машины, но к сожалению поиски не увенчались успехом. Хотя если бы удалось найти этот автомобиль, его можно было бы продать на аукционе за миллионы долларов, исходя из того, что обеденное меню с «Титаника» продавалось от 25 тысяч долларов.
Когда поисковые группы впервые обнаружили обломки Титаника, они пытались найти то что осталось от машины, но к сожалению поиски не увенчались успехом. Хотя если бы удалось найти этот автомобиль, его можно было бы продать на аукционе за миллионы долларов, исходя из того, что обеденное меню с «Титаника» продавалось от 25 тысяч долларов.
5. Кадры «Титаника» под водой – настоящие. Кэмерон сам погружался на место крушения корабля
Джеймсу Кэмерону всегда было интересно все, что связано с кораблекрушениями. Идея снять «Титаник» у него возникла, когда он впервые познакомился с Робертом Баллардом, руководителем команды, которая первой обнаружила обломки корабля. Производство фильма началось в 1995 году, так же, как и глубоководные погружения с целью посмотреть на настоящий корабль. Уверенно можно сказать что режиссер фильма, провел на «Титанике» больше времени, чем настоящие пассажиры в 1912 году. Кадры, которые он отснял появились в фильме, что сделало его более реалистичным.
6. В сценарии использовались цитаты реальных людей, выживших после крушения
Кэмерон использовал в своем сценарии цитаты реальных людей, которые пережили эту катастрофу. К примеру, когда Джек мешает Роуз спрыгнуть с корабля, он говорит ей, что однажды, он ловил рыбу и упал в ледяную воду после того, как лед тронулся и это было похоже на «удар тысячи ножей по всему телу». И это реальная цитата из воспоминаний офицера Чарльза Гербера, вот что он сказал: «Удар по воде был подобен тому, что тысяча ножей вонзилась в тело человека, и на несколько мгновений я полностью потерял контроль над собой».
7. Кэмерон не хотел включать в фильм никаких песен
Джеймс Кэмерон не хотел никаких песен в своем фильме, тем более поп-песен. Он предложил написать музыку к фильму Эние, но она отказалась. Тогда он обратился к композитору Джеймсу Хорнеру и тот в целом знал о предпочтениях Кэмерона, но все же в тайне договорился с Селин Дион о демо-записи песни My Heart Will Go On. И как вы уже знаете, песня стала не только фирменной песней Дион, но и одним из самых запоминающихся компонентов фильма. Сегодня можно смело сказать, что фильм и песня – это одно целое.
8. Ковры на съемочной площадке были сделаны теми же производителями, что и для настоящего «Титаника»
Большая часть декораций на сьемочной площадке была сделана исследователями White Star Line, чтобы все выглядело максимально реалистичным и исторически точным. Кэмерон требовал чтобы все было настоящее: обои, хрустальные люстры, свинцовые окна и так далее. Он даже убедил фирму, которая делала ковры для настоящего «Титаника», сделать такие же для фильма. У производителей сохранились образцы оригинального ковра, так что их можно увидеть в главном салоне у подножия Большой лестницы, в коридорах и люксах.
9. Кусок двери, на котором лежала Роуз, повторяет форму одного из обломков, найденных на месте крушения
Сейчас вы видите фрагмент обломков «Титаника». Он был выставлен в Морском музее Атлантического океана в Галифаксе, Новая Шотландия. Форма данного артефакта напоминает кусок двери, благодаря которому Роуз спаслась.
10. Одной из неточностей в фильме было упоминание озера Виссота, образовавшегося уже после катастрофы на «Титанике»
В фильме очень много точных деталей, отражающих наши знания о реальном «Титанике», но есть и несколько ошибок. Например, Джек рассказывает Роуз, что в детстве рыбачил на озере Виссота в Висконсине со своим отцом. Данное озеро образовалось в результате строительства дамбы, производство которой было завершено в 1917 году, а катастрофа «Титаника» произошла в 1912. Таким образом, Джек никак не мог ловить там рыбу – ну, разве что он путешественник во времени.
Спасибо за внимание :)
Спасибо за внимание :)
Авторский пост
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Метки: видео как снимали кино титаник факты фильм
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Помню когда фильм только вышел, одноклассница достала кассету и позвала к себе смотреть, я будучи мелким сразу как то увидел, что руки старые, а Джек молодой вроде. Но моя одноклассница чуть не придушила меня криками: Это рисует ДиКаприо!