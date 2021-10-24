Интересные факты съемках фильма "Титаник"

Автомобиль, который поднимают на корабль в начале фильма – это Renault Type CB Coupe de Ville 1912 года. Это та самая машина, в которой Роуз и Джек позже устроят горячую сцену. И хотя сама сцена была выдумкой режиссера, то машина – нет. Согласно грузовому манифесту корабля, такой автомобиль действительно находился на борту корабля и это была единственная машина, которая там была.



Когда поисковые группы впервые обнаружили обломки Титаника, они пытались найти то что осталось от машины, но к сожалению поиски не увенчались успехом. Хотя если бы удалось найти этот автомобиль, его можно было бы продать на аукционе за миллионы долларов, исходя из того, что обеденное меню с «Титаника» продавалось от 25 тысяч долларов.