Самый маленький ребенок в мире благополучно выписан из больницы

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Квек Ю Суан, родившаяся с весом 221 грамм,после 13 месяцев лечения выписана из госпиталя в Сингапуре. На сегодня она - ребенок с самым маленьким весом при рождении, которому врачи сумели сохранить жизнь.
Девочка, которую при рождении назвали самым маленьким ребенком в мире, была выписана из больницы Сингапура после 13 месяцев интенсивного лечения.
Квек Ю Сюан родилась с весом 212 граммов - примерно как крупное яблоко, а длина ее тела составляла 24 сантиметра. Она родилась на сроке чуть меньше 25 недель, при том, что стандартная беременность продолжается около 40 недель. Согласно реестру недоношенных младенцев Университета Айовы, предыдущей рекордсменкой была девочка из США, которая родилась в 2018 году и при рождении весила 245 грамм.
Квек Ю Сюан родилась путем экстренного кесарева сечения на четыре месяца раньше, после того как у ее матери диагностировали преэклампсию - состояние опасного подъема кровяного давления, которое может повредить жизненно важные органы ребенка и стать причиной гибели матери и ребенка.
Сейчас Квек Ю Сюан весит 6,3 килограмма. Как заявляют врачи из больницы Национального университета Сингапура, где она родилась, у девочки был «небльшой шанс на выживание». «Однако вопреки всему, несмотря на множественные проблемы со здоровьем после рождения, она вдохновляла окружающих своей настойчивостью и стремлением жить и расти, - заявляют врачи. - ,Она - необыкновенный ребенок, настоящий луч надежды надежды для нашего мира».
Квек Ю Сюан родилась с весом 212 граммов - примерно как крупное яблоко, а длина ее тела составляла 24 сантиметра. Она родилась на сроке чуть меньше 25 недель, при том, что стандартная беременность продолжается около 40 недель. Согласно реестру недоношенных младенцев Университета Айовы, предыдущей рекордсменкой была девочка из США, которая родилась в 2018 году и при рождении весила 245 грамм.
Квек Ю Сюан родилась путем экстренного кесарева сечения на четыре месяца раньше, после того как у ее матери диагностировали преэклампсию - состояние опасного подъема кровяного давления, которое может повредить жизненно важные органы ребенка и стать причиной гибели матери и ребенка.
Сейчас Квек Ю Сюан весит 6,3 килограмма. Как заявляют врачи из больницы Национального университета Сингапура, где она родилась, у девочки был «небльшой шанс на выживание». «Однако вопреки всему, несмотря на множественные проблемы со здоровьем после рождения, она вдохновляла окружающих своей настойчивостью и стремлением жить и расти, - заявляют врачи. - ,Она - необыкновенный ребенок, настоящий луч надежды надежды для нашего мира».
Во время пребывания в больнице Квек Ю Сюан пришлось подвергнуться самым разным видам лечения,для поддержания ее жизнедеятельности использовалась самая совершенная больничная техника. По словам врачей, к этому моменту ее здоровье и развитие улучшились настолько, что она может отправиться домой. Ю Сюан страдает хроническим заболеванием легких, слородный аппарат. Однако врачи говорят, что со временем ей станет лучше.
Ее мать, Вонг Мей Лин, рассказала местным СМИ, что преждевременное рождение и размеры дочери стали для нее шоком, ведь ее первый ребенок - мальчик, которму сейчас четыре года, - родился здоровым и в срок.
Родители девочки смогли оплатить ее длительное пребывание в больнице благодаря краудфандинговой кампании, которая собрала 366 884 сингапурских доллара (около 20 миллионов рублей).
Ее мать, Вонг Мей Лин, рассказала местным СМИ, что преждевременное рождение и размеры дочери стали для нее шоком, ведь ее первый ребенок - мальчик, которму сейчас четыре года, - родился здоровым и в срок.
Родители девочки смогли оплатить ее длительное пребывание в больнице благодаря краудфандинговой кампании, которая собрала 366 884 сингапурских доллара (около 20 миллионов рублей).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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