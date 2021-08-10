Самый маленький ребенок в мире благополучно выписан из больницы

Девочка, которую при рождении назвали самым маленьким ребенком в мире, была выписана из больницы Сингапура после 13 месяцев интенсивного лечения.

Квек Ю Сюан родилась с весом 212 граммов - примерно как крупное яблоко, а длина ее тела составляла 24 сантиметра. Она родилась на сроке чуть меньше 25 недель, при том, что стандартная беременность продолжается около 40 недель. Согласно реестру недоношенных младенцев Университета Айовы, предыдущей рекордсменкой была девочка из США, которая родилась в 2018 году и при рождении весила 245 грамм.

Квек Ю Сюан родилась путем экстренного кесарева сечения на четыре месяца раньше, после того как у ее матери диагностировали преэклампсию - состояние опасного подъема кровяного давления, которое может повредить жизненно важные органы ребенка и стать причиной гибели матери и ребенка.

Сейчас Квек Ю Сюан весит 6,3 килограмма. Как заявляют врачи из больницы Национального университета Сингапура, где она родилась, у девочки был «небльшой шанс на выживание». «Однако вопреки всему, несмотря на множественные проблемы со здоровьем после рождения, она вдохновляла окружающих своей настойчивостью и стремлением жить и расти, - заявляют врачи. - ,Она - необыкновенный ребенок, настоящий луч надежды надежды для нашего мира».