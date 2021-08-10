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Самый маленький ребенок в мире благополучно выписан из больницы

Самый маленький ребенок в мире благополучно выписан из больницы (3 фото)

Автор:
10 августа 2021 09:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Квек Ю Суан   Счастливый конец   врачи   выхаживание   медицина   новости   сингапур   
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Квек Ю Суан, родившаяся с весом 221 грамм,после 13 месяцев лечения выписана из госпиталя в Сингапуре. На сегодня она - ребенок с самым маленьким весом при рождении, которому врачи сумели сохранить жизнь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Квек Ю Суан   Счастливый конец   врачи   выхаживание   медицина   новости   сингапур   
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Электрик Полчаса назад
Здоровья малышке!
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