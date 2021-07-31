Китаец попытался вылечить запор, вставив в прямую кишку 20-сантиметрового угря

Мужчина из Китая едва не умер, попытавшись вылечить запор нетрадиционным методом: он вставил себе в задний проход живого 20-сантиметрового угря.
По словам врачей, рыба прогрызла прямую кишку мужчины и застряла у него в брюшной полости. Пациент, чье имя не называется, утверждает, что решил использовать угря в качестве народного средства по решению проблем с кишечником.
Врачи прооперировали пациента и достали из него все еще живого угря, но предупредили мужчину, что он мог умереть от гемолиза – состояния, при котором разрушаются красные кровяные тельца, – вызванного попаданием бактерий из толстой кишки в брюшную полость.
О происшествии стало известно, когда мужчина обратился за медицинской помощью в больницу в Синхуа, провинция Цзянсу, из-за сильной боли в животе. Он долго не хотел обращаться к врачам, потому что «стеснялся», сообщает Global Times.
В данный момент не существует никаких научных доказательств, что это «народное средство» действительно помогает при запоре.
Источник:
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"Информационное агентство Синьхуа"
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Угря хоть отпустили? Хотя о чём это я? Это Китай, скорее всего угря сожрали... там же...