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Китаец попытался вылечить запор, вставив в прямую кишку 20-сантиметрового угря

Китаец попытался вылечить запор, вставив в прямую кишку 20-сантиметрового угря (2 фото)

Автор:
31 июля 2021 08:02
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Китай   Угорь   жесть   китайская медицина   медицина   народные средства   новости   
1112
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Мужчина из Китая едва не умер, попытавшись вылечить запор нетрадиционным методом: он вставил себе в задний проход живого 20-сантиметрового угря.

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Метки: Китай   Угорь   жесть   китайская медицина   медицина   народные средства   новости   
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19  комментариев
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2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
<Выводы китайских ученых потрясли научное сообщество: Теперь можно смело утверждать, что вставленный в жопу угорь отлично лечит стеснительность!>
"Информационное агентство Синьхуа"
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9k
Касьян Пуздой 21 минуту назад
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36k
Андрей Полчаса назад
Врачи прооперировали пациента и достали из него все еще живого угря
_______________________________________________________

Угря хоть отпустили? Хотя о чём это я? Это Китай, скорее всего угря сожрали... там же...
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809
Сергей Дусаков Полчаса назад
Невероятно, на главной фотография мурены (фотографии угря под запретом), оригинал фотографии возможно сделан на оборудовании 1827 года.
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4k
Василий Полчаса назад
Как скучно мы живем...
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3k
Джордж. Вашингтон. Полчаса назад
Ну в каком-то смысле он все-таки обосрался
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56
Юденич Полчаса назад
Бедный угрь. Такое пережить.
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289
vtoroyshans 40 минут назад
экий затейник
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4k
Афанасий 41 минуту назад
Нефеньшуёво получилось!
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4k
Афанасий 42 минуты назад
и эти люди лезут учить со своей народной китайской медициной весь мир... А "весь мир" который им внемлет ещё тупее...
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591
дункан 45 минут назад
С Пургеном ф Кетайе совсем напряг. В рецепте китайский доктор по-китайски написал - "Ничего больше не поможет. Запустить угря"
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7k
vitenok Час назад
Пи.д.о.ры. Доэксперементируются.
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3k
Иван Час назад
Какой бл*дь гемолиз? Может таки перитонит?
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1k
azuver Час назад
Нужно было анаконду вставить.
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я Час назад
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159
Ernesto Tatti🇫🇮 Час назад
Думаю что угорь там встретил хомяка и испугался
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30k
Azesh 2 часа назад
на фото к посту мурена, какое она имеет отношение?
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