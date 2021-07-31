Китаец попытался вылечить запор, вставив в прямую кишку 20-сантиметрового угря

По словам врачей, рыба прогрызла прямую кишку мужчины и застряла у него в брюшной полости. Пациент, чье имя не называется, утверждает, что решил использовать угря в качестве народного средства по решению проблем с кишечником.

Врачи прооперировали пациента и достали из него все еще живого угря, но предупредили мужчину, что он мог умереть от гемолиза – состояния, при котором разрушаются красные кровяные тельца, – вызванного попаданием бактерий из толстой кишки в брюшную полость.