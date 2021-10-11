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Отъелись: каждая вторая женщина и каждый третий мужчина в РФ страдают ожирением

Отъелись: каждая вторая женщина и каждый третий мужчина в РФ страдают ожирением (3 фото)

Автор:
11 октября 2021 18:07
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: болезнь   врачи   медицина   новости   ожирение   статистика   
1266
3
Стоит заметить, что с такими показателями людей с лишним весом Россия не входит в большую семерку государств с аналогичной проблемой.

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Метки: болезнь   врачи   медицина   новости   ожирение   статистика   
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36  комментариев
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6k
SR 2 часа назад
Не отъелись, а некачественное питание. На сосисках с макаронами и колбасе по акции из Дикси трудно иметь нормальный вес. Сколько у нас стоят овощи и хорошее мясо с рыбой? Сыры? Вот народ и ест "пельмешки без спешки" с непонятным составом.
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−17
astana 6 минут назад
В России жрут макароны, хлеб, дешевую газировку и сладости. От этого и толстые. В США из-за фаст-фуд. И то только чёрные и бедные. К примеру в Нью-Йорке на Манхеттене толстых не видел
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2k
Ivan 20 минут назад
Да уж... Я с начала коронобесия 10 кг набрал. Пол года зала на было и год не могу себя в него заставить вернуться. И сразу давление, мигрени участились и много всякой прочей прелести обострились.
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9k
Сергей 36 минут назад
Меньше пальмового масла во всё пихать надо и класть мясо в "борщевой" набор.
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4k
Барт Симпсон 44 минуты назад
да 2/3 из этих это хомопивасикусы! у них вечер без полтарушки не обходится.
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101
000054t 49 минут назад
У меня у самого есть небольшой живот при массе тела 82 кг
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5k
Ruk 57 минут назад
к сожалению это не показатель того что "жить стали лучше", некачественное, дешёвое питание, отсутствие активного досуга, отсутствие активной позиции государства на здоровье нации
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3k
Дмитрий Час назад
Давайте попробуем найти и в этой новости хоть какой то позитив. Например: У каждых третьего мужчины треть женщины в России реально "есть чЁ пожрать"!
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58k
Александр Ломовицкий Час назад
жрать надо меньше запихивают все сверх меры в себя тазиками (голодают все) и пивом заливают декалитрами . а потом -от макарошек опух
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191
kolobok263 2 часа назад
Отъелись? Или жрем непонятно что?
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3k
a_komolow 2 часа назад
Хорошего человека должно быть много!

Сам 83 кг
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7k
sivanov1079 2 часа назад
Каюсь, немного грешен
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1k
Anubis17 2 часа назад
Это в плюс или в минус поставить Путину, либералы помогите определиться.
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