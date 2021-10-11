Отъелись: каждая вторая женщина и каждый третий мужчина в РФ страдают ожирением

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Стоит заметить, что с такими показателями людей с лишним весом Россия не входит в большую семерку государств с аналогичной проблемой.
О том, каждый третий мужчина и каждая третья женщина в России страдают ожирением сообщила доктор медицинских наук, ведущий сотрудник отдела терапевтической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталия Мазурова.
"В России достаточно высок процент людей репродуктивного возраста, людей трудоспособного возраста, которые страдают ожирением и избыточной массой тела" - сообщила она на пресс-конференции.
Также эндокринолог добавила, что по данным исследования, проведенного при участии сотрудников детской эндокринологии, практически у каждого пятого российского ребенка, существует избыточная масса тела, а то и вовсе ожирение.
Также эндокринолог добавила, что по данным исследования, проведенного при участии сотрудников детской эндокринологии, практически у каждого пятого российского ребенка, существует избыточная масса тела, а то и вовсе ожирение.
Мазурова напомнила, что лишний вес увеличивает риски возникновения сахарного диабета желчнокаменной болезни, остеоартроза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Лишний вес - это проблема не только России и США. Также много людей с такой проблемой в Китае, Индии, Бразилии, Мексике, Египте, Германии, Пакистане и Индонезии.
Лишний вес - это проблема не только России и США. Также много людей с такой проблемой в Китае, Индии, Бразилии, Мексике, Египте, Германии, Пакистане и Индонезии.
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