В России выпустят вакцину с большей защитой от коронавируса

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В начале следующего года выйдут, как минимум, три вакцины от COVID-19 от российского производителя.
Одна из этих вакцин направлена на то, чтобы формировать у людей клеточный иммунитет, что считается врачами более надежным способом защиты от вируса.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора, сообщала ранее о выпуске пятой вакцины. В России в данный момент четыре препарата: "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" и "Спутник V".
Анна Попова, глава Роспотребнадзора, сообщала ранее о выпуске пятой вакцины. В России в данный момент четыре препарата: "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" и "Спутник V".
"Я не знаю, о какой именно вакцине говорит Попова, но на поздней стадии разработки у нас уже находятся четыре препарата, неясно только, в какой последовательности они выйдут, — рассказал иммунолог Николай Крючков - Есть вакцина, которую разрабатывает "Биокад", она похожа на "Спутник", тоже векторная, но не аденовирусная, а аденоассоциированная. Над своим препаратом работает и ФМБА - предполагается, что он должен будет стимулировать клеточный иммунитет, а не гуморальный, что, вероятно, приведет к низкой выработке антител, но пока они не раскрывают детали".
Также Крючков напомнил, что вакцина "Бетувакс-Ков-2", что она теперь подошла к стадии клинических испытаний. И на этом же этапе находится Научно-исследовательский институт гриппа, который готовит интраназальную векторную вакцину на основе гриппа. По его предположениям, уже 3-4 разработки будут зарегистрированы в следующем году.
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Интересно было бы послушать и посмотреть на денежную составляющую этого всего.
Может тогда все более понятно станет ?)
у меня друг (привитый) болел вместе с женой (не привитой)
итог
он переболел тяжелее чем не привитая жена.
Вот и думай , что хочешь.
Вопрос: кто сегодня загремел с пневмонией в больницу?
В Израиле новый скачок болезни, количество пациентов за сутки больше 8 тысяч.
8 646 новых пациентов с коронавирусом таков итог последних суток. Было сделано 142 тысячи тестов, 6.2 процентов оказались положительными.
Госпитализировано в больницы 926 человек, в тяжелом состоянии 559 человек, в критическом 130, к ИВЛ подключены 89 пациентов. Количество умерших от эпидемии в Израиле 6 694 человек.
нееее, это гавно. Скажет: час назад завезли. Или скажет: попробуйте вот это!!! Это круче, это все берут, все довольны.