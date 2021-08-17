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В России выпустят вакцину с большей защитой от коронавируса

В России выпустят вакцину с большей защитой от коронавируса (3 фото)

Автор:
17 августа 2021 17:44
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   ynews   Вакцина   исследования   коронавирус   медицина   новости   
3678
3
В начале следующего года выйдут, как минимум, три вакцины от COVID-19 от российского производителя.

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Метки: COVID-19   ynews   Вакцина   исследования   коронавирус   медицина   новости   
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87  комментариев
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2k
ых 8 часов назад
Прям как с зубной пастой - там тоже, в рекламе, каждая новая паста защищает на 50 процентов лучше предыдущей.
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287
Andiks Час назад
Из сарказма ответов трудно представить картину прививочник-антипрививочник-выбирающий. Причины не прививаться тоже разные. Определенная вакцина не нравится? Вакцинация вообще? Непонимание как вакцина работает? Прокомментируйте, пожалуйста.
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18k
иванов дмитрий 2 часа назад
все вакцину\антитела и клеточный иммунитет постоянно обсуждают и меряют .
Интересно было бы послушать и посмотреть на денежную составляющую этого всего.
Может тогда все более понятно станет ?)
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18k
иванов дмитрий 2 часа назад
я уже писал
у меня друг (привитый) болел вместе с женой (не привитой)
итог
он переболел тяжелее чем не привитая жена.
Вот и думай , что хочешь.
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9k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 2 часа назад
И на фуя это разнообразие? И нафуя её столько производить, если пещерные люди боятся вакцинироваться? Опять бабло пилить будут?
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21k
Russo Turisto 3 часа назад
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2k
Ivan 3 часа назад
Ага, вот теперь то я точно побегу и поставлюсь...
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1k
Александр 4 часа назад
Израиль так рапортовал об всеобщей вакцинации населения, и вот итог на сегодня;
В Израиле новый скачок болезни, количество пациентов за сутки больше 8 тысяч.
8 646 новых пациентов с коронавирусом таков итог последних суток. Было сделано 142 тысячи тестов, 6.2 процентов оказались положительными.
Госпитализировано в больницы 926 человек, в тяжелом состоянии 559 человек, в критическом 130, к ИВЛ подключены 89 пациентов. Количество умерших от эпидемии в Израиле 6 694 человек.
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478
да пох Александр 2 часа назад
Прикинь сколько будет у вас если сделают такое количество тестов .
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27k
lem02 4 часа назад
Дайте угадаю, Поповы во всех трех соавтор?
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3k
мемфрид 4 часа назад
Биокад вроде как планирует три вакцины запустить. И они сильно будут отличаться от текущих. Учитывая оборот и связи компании, практически уверен, что это будет годный продукт.
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89
Misanthrop75 4 часа назад
Даёшь стране усиленные вакцины: "ЭпиВакКорона Форте", "КовиВак форте", "Спутник Лайт Форте" и "Спутник V форте"!
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365
Сигизмунд Лазаревич 5 часов назад
капитализм однако..
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28k
LEPA 5 часов назад
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5k
SR 5 часов назад
Это уже становится смешным... Жаль только, что люди умирают и на данный момент, Россия - в тройке лидеров по смертности от короны. А так ничего, все здорово, новые вакцины, новые прививки, мы опять впереди планеты всей. Только вот, печалька, люди мрут почему-то...
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5k
Андрей Крылов 5 часов назад
А чего тут столько недовольных? Наприер я привился. И вокруг меня многие переболели (в том числе мой родной брат) а один (бывший однокласскин) вовсе помер. а я. тьфу-тьфу не сглазить) где только не был и скакими жестоко больными не общался. но Бог миловал Спутником прививался весной. А тут прям куча антипрививочников! Вирус мутирует технологии развиваются. Чем плохо, тчо есть выбор и есть програсс в вакцинировании? Ну не понимаю я минусителей!
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89
Misanthrop75 Великий Кормчий 4 часа назад
Мальчик 45 лет?! Сочувствую...
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953
анатолий горленко 6 часов назад
Б.л.я. ну какой продавец, на вопрос о свежести продукта, ответит:
нееее, это гавно. Скажет: час назад завезли. Или скажет: попробуйте вот это!!! Это круче, это все берут, все довольны.
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89
Misanthrop75 анатолий горленко 4 часа назад
Так никто ничего не понял!
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14k
Toxictofa 6 часов назад
Они уже с этой вакциной, как, блть, с айфонами...
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17k
Robin Hood 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 6 часов назад
Уже из каждого утюга изо всех стран звучит - Добиться стадного иммунитета при помощи вакцинации НЕ получится. Уже есть страны где поняв это вакцинацию остановили и только Российские хапуги видя объём рынка прилагают все усилия , чтоб срубить побольше бабла.
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4k
Барт Симпсон 6 часов назад
а через годик еще более лучшую вакцину, и так до бесконечности.
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5k
Ruk 6 часов назад
а зачем? есть ведь уже две, которые даже Путин рекомендует... или с ними что то не так?
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