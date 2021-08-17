В России выпустят вакцину с большей защитой от коронавируса

"Я не знаю, о какой именно вакцине говорит Попова, но на поздней стадии разработки у нас уже находятся четыре препарата, неясно только, в какой последовательности они выйдут, — рассказал иммунолог Николай Крючков - Есть вакцина, которую разрабатывает "Биокад", она похожа на "Спутник", тоже векторная, но не аденовирусная, а аденоассоциированная. Над своим препаратом работает и ФМБА - предполагается, что он должен будет стимулировать клеточный иммунитет, а не гуморальный, что, вероятно, приведет к низкой выработке антител, но пока они не раскрывают детали".