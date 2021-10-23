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Крупная авария на Забайкальской железной дороге

Крупная авария на Забайкальской железной дороге (3 фото + 2 видео)

Автор:
23 октября 2021 11:54
Сообщество : Аварии
Метки: Амурская область   авария поезда   видео   грузовик   сход вагонов   
1881
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Водитель грузовика решил не ждать, когда проедет поезд на переезде станции Ледяная Амурской области, не обращая внимания на запрещающий сигнал светофора и шлагбаумы, рванул судьбе навстречу.

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Метки: Амурская область   авария поезда   видео   грузовик   сход вагонов   
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15  комментариев
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375k
Алексей 2 часа назад
по крайне мере платить этому дауну не придется
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5k
disevenvis 20 минут назад
Помощник машиниста скончался в больнице
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5k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Одним из первых советских электровозов был ВЛ22. У этих локомотивов была интересная особенность, площадка перед кабиной машинистов. В случае аварии такая конструкция служит дополнительной защитой для локомотивной бригады.
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2k
Чучело Мяучело Час назад
Феерично... 100500 подобнвэых случаев уже было, но находится чел, который все равно пробует проскочить. Дарвин аплодирует стоя.
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471
vijilante Чучело Мяучело 56 минут назад
А если б этот мудак выжил , то на допросе сказал бы :"Я думал что легко проскочу..." ,пожал бы плечами и равнодушно посмотрел в окно вспоминая помыл вчера посуду или нет.
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502
Едрён Батон Час назад
Ну вы поняли
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281
Pterocactus Час назад
Мудлану на Камазе повезло-платить не придётся.
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4k
Core 2 часа назад
На поезда надо ставить отвалы как в безумном максе и не надо снижать скорость из-за дегенератов
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471
vijilante Руслан Новак Час назад
Ну сделали же как-то "Егерей" специально для съёмки фильма "Тихоокеанский рубеж" ?!
Значит есть такие технологии. Просто наверное дорого...
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vijilante Руслан Новак 3 минуты назад
Если бы !
Всё ОЧЕНЬ серьезно...
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