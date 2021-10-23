Крупная авария на Забайкальской железной дороге

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Водитель грузовика решил не ждать, когда проедет поезд на переезде станции Ледяная Амурской области, не обращая внимания на запрещающий сигнал светофора и шлагбаумы, рванул судьбе навстречу.
Машинист грузового поезда, увидев экстремала, применил экстренное торможение, но из-за высокой скорости состава и небольшого расстояния до автомобиля, столкновения избежать не удалось.
В результате аварии 14 вагонов и локомотив сошли с рельсов, повреждено 200 метров железнодорожного полотна, 200 метров контактной сети, железнодорожный переезд.
Водитель грузовика, 1971 года рождения, скончался на месте, а вся локомотивная бригада была экстренно госпитализирована.
Из-за аварии задерживается пассажирский поезд №8 сообщением Омск – Владивосток.
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