Эту громадину из джунглей пришлось вытаскивать с помощью специальной техники

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На удивительных кадрах, размещённых в данном материале, вы сможете увидеть, как экскаватор поднял на своём ковше громадную змею, которая вполне может быть самой крупной в мире.
Огромное существо, по-видимому, было найдено рабочими, расчищавшими часть тропических лесов Доминики.
В ролике можно услышать, как один изумлённый мужчина, снимающий видео, говорит: «Мамочка моя, что?».
Змея длиной не менее 6 метров всё ещё жива, когда её поднимает экскаватор.
С тех пор как шокирующее видео на прошлой неделе было загружено в социальные сети, его смогли увидеть миллионы зрителей.
Активно выражать своё мнение относительно увиденного кинулись пользователи Reddit, их действительно сильно поразили габариты рептилии.
«Это похоже на какой-то мировой рекорд», — сказал один из них.
«Серьёзно. Эта штука на самом деле гигантская», — прокомментировал другой.
Змея длиной не менее 6 метров всё ещё жива, когда её поднимает экскаватор.
С тех пор как шокирующее видео на прошлой неделе было загружено в социальные сети, его смогли увидеть миллионы зрителей.
Активно выражать своё мнение относительно увиденного кинулись пользователи Reddit, их действительно сильно поразили габариты рептилии.
«Это похоже на какой-то мировой рекорд», — сказал один из них.
«Серьёзно. Эта штука на самом деле гигантская», — прокомментировал другой.
Не сообщается, какая именно змея фигурирует в видео.
Доминика, карибский рай площадью 751 кв. км, который благодаря своему разнообразию дикой природы ещё называют «Островом природы».
Одним из видов змей, обитающих на острове, является смертоносный удав, который может вырастать до 4 метров.
Нападая на добычу, удавы сначала кусают её зубами, после чего они свою добычу крепко обвивают, сдавливая её до самой смерти.
Доминика, карибский рай площадью 751 кв. км, который благодаря своему разнообразию дикой природы ещё называют «Островом природы».
Одним из видов змей, обитающих на острове, является смертоносный удав, который может вырастать до 4 метров.
Нападая на добычу, удавы сначала кусают её зубами, после чего они свою добычу крепко обвивают, сдавливая её до самой смерти.
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