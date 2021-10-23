FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10831 пост • 1268 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Эту громадину из джунглей пришлось вытаскивать с помощью специальной техники

Эту громадину из джунглей пришлось вытаскивать с помощью специальной техники (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2021 09:29
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   джунгли   животные   змея   природа   техника   фото   
471
2
1
На удивительных кадрах, размещённых в данном материале, вы сможете увидеть, как экскаватор поднял на своём ковше громадную змею, которая вполне может быть самой крупной в мире.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   видео   джунгли   животные   змея   природа   техника   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Fat Lynx Час назад
Какая же у них рыбалка, если там такие черви?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Alf Полчаса назад
Самой длинной из пойманных змей была гигантская анаконда длиной 11,43 метра. И хотя сохранить эту особь не удалось её длина была достоверно задокументирована. Её измерил в 1944 году геолог-нефтяник, который изучал джунгли Колумбии и искал залежи «чёрного золота».
На данный момент длиннейшей считается 9-метровая анаконда, содержащаяся в Нью-Йоркском зоологическом обществе.
Зелёная анаконда вполне может посостязаться с Азиатским питоном и в размерах и по длине. Самая большая змея из ныне живущих, обитает в Нью-Йорке, в террариуме зоологического общества. Ее рост около 9 метров, а вес 130 килограммов.

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu Час назад
Какой в трынду 3 метра? Там не менее 8-ми метров будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) В Африке умерла горилла, ставшая знаменитой после селфи с сотрудником парка В Африке умерла горилла, ставшая знаменитой после селфи с сотрудником парка Беспощадная борьба каймана с крупной анакондой Беспощадная борьба каймана с крупной анакондой Двухголовая змея ест одновременно две разные добычи Двухголовая змея ест одновременно две разные добычи Орел с манерами джентльмена Орел с манерами джентльмена Огромный лось напал на туриста в Колорадо Огромный лось напал на туриста в Колорадо
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1239980



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Кто мог сыграть 17 персонажей «Гарри Поттера», если бы эти фильмы снимали в СССР
1
107
Кто мог сыграть 17 персонажей «Гарри Поттера», если бы эти фильмы снимали в СССР
"Робин Гуд: Мужчины в трико" - 13 интересных фактов о одной из лучших "комедий абсурда"
0
56
"Робин Гуд: Мужчины в трико" - 13 интересных фактов о одной из лучших "комедий абсурда"
Набирающие популярность в сообществах
Потерять работу и обрести богатство: истории успеха наперекор обстоятельствам
0
7
Потерять работу и обрести богатство: истории успеха наперекор обстоятельствам
Версии происхождения слова «человек»
0
1
Версии происхождения слова «человек»
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#автомобили#история#дтп#приколы#прикольные#Украина#сарказм
#Юмор#подборка#животные#автомир#Россия#кино#в мире#природа#картинки#СССР
#интересно#Ynews#сша#прикол#аварии#авто аварии#смешные#фильм#новости#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться