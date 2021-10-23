Эту громадину из джунглей пришлось вытаскивать с помощью специальной техники

В ролике можно услышать, как один изумлённый мужчина, снимающий видео, говорит: «Мамочка моя, что?».



Змея длиной не менее 6 метров всё ещё жива, когда её поднимает экскаватор.



С тех пор как шокирующее видео на прошлой неделе было загружено в социальные сети, его смогли увидеть миллионы зрителей.



Активно выражать своё мнение относительно увиденного кинулись пользователи Reddit, их действительно сильно поразили габариты рептилии.



«Это похоже на какой-то мировой рекорд», — сказал один из них.

«Серьёзно. Эта штука на самом деле гигантская», — прокомментировал другой.