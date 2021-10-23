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В Воронеже неизвестные пробрались в приют для собак и жестоко убили часть постояльцев

В Воронеже неизвестные пробрались в приют для собак и жестоко убили часть постояльцев (2 фото + 2 видео)

Автор:
23 октября 2021 08:42
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   видео   воронеж   нападение   приют   проверка   собаки   убийство   
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Более 10 бездыханных тел питомцев, насчитал вчера утром, 22 октября на территории приюта «Дора» его владелец Юрий Шамарин.

По словам, хозяина заведения одних животных пристрелили, других  усыпили, третьим  перерезали глотки.
"У нас сегодня случилось ЧП. Сейчас Саша позвонил, он приходит пораньше. Он мне сказал: «Юрий Иванович, собак 10 застрелены или не знаю что», — посетовал Юрий Шамарин на своей странице во «ВКонтакте».

Организатор приюта полагает, что на преступление пошли недоброжелатели, которые «знали, кто ему дорог». Действительно: у «Доры» в достатке как почитатели, которые ценят труд и самоотдачу Шамарина, так и противники, которые уверенны, что держать более 700 животных на небольшой территории — антисанитария. Сам Юрий считает, что если бы городские власти помогали частному приюту, то он бы выглядел иначе.


Хозяин «Доры» попросил помощи у воронежцев: ему нужен транспорт для вывоза трупов собак, а главное - как можно шире распространять информацию о случившемся, чтобы полиция зашевелилась и живодёры не ушли от ответа.



Позже стало известно, в полицию поступило сообщение о массовом убийстве собак в приюте «Дора», расположенном в Железнодорожном районе. Правоохранители начали проверку — они выяснят обстоятельства и причины ЧП.

Источник:

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Метки: Россия   видео   воронеж   нападение   приют   проверка   собаки   убийство   
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60k
Опиум для народа Час назад
Вонь и большие крысы. Почему воронежцы устали от соседства с приютом для бездомных собак
«Дора» может переехать на окраину города, где ей тоже будут не рады.
Частный приют «Дора», в котором на данный момент содержатся сотни бездомных собак и который давно превратил жизнь своих соседей в ад, может переехать в Семилукские выселки. Но там этой новости уже не рады. При этом муниципальный приют появится в Воронеже не раньше конца 2022 года. И всех городских дворняг он вместить точно не сможет. Чиновники ищут дополнительные средства для массового строительства собачьих приютов, но перспективы пока туманны. Как уживаться в городе людям и бездомным собакам, выяснила корреспондент «Вести Воронеж».
Летом 2021-го один из участков водохранилища полностью оказался в распоряжении четвероногих купальщиков. Люди освежиться или порыбачить на него не приходят – иначе их встретит десяток собак. Участок находится всего в нескольких метрах от забора приюта «Дора». Его владелец Юрий Шамарин, по сути, как говорят в мэрии, устроил самозахват территории.

За почти 30 лет существования площадь приюта выросла в разы. Сейчас в нём содержатся уже около 1 тыс. собак. И людям, живущим поблизости, такое соседство надоело.
– Вонь каждый день, вечером особенно сильно. С ребёнком в огород выйдешь, а там крысы бегают, причём очень большие. Они в дома уже заселяются. Кошек завожу каждый год. Но каждая выходит во двор и пропадает. Съедают, – сказала соседка Юрия Шамарина Анна.

Для переселения обитателей «Доры» нашли участок на окраине Воронежа. И он не первый, что предлагали Шамарину. Но покидать насиженное место воронежец не торопится. По его словам, достойных вариантов пока так и не было.

– Там нет ничего – ни света, ни дорог. И вряд ли всё это, честно говоря, дойдёт до логического завершения. Нельзя же нам на пустой участок! Должно быть всё готово. Собаки – это не птички и не индейцы, которых выселяют, а они себе строят что-то, – сказал владелец «Доры».
Новое место для приюта чиновники определили в Семилуских Выселках. Рядом с участком расположено Берёзовское кладбище. И, казалось бы, лай собак и запах от них там никому не должен мешать. Однако поблизости располагается дачный кооператив. И соседство с приютом собственники участков терпеть не хотят.

Собаки Шамарина считаются безнадзорными. Они не стерилизованы, не привиты. И потому «Дора» – это юридически даже не приют, говорят в мэрии. Тем не менее, новые постояльцы появляются там довольно часто. При этом зоозащитники настаивают, что условия там даже хуже, чем на улице.
https://vestivrn.ru/news/2021/07/16/von-i-bolshie-krysy-pochemu-voronezhcy-ustali-ot-sosedstva-s-priyutom-dlya-bezdomnykh/https://vestivrn.ru/news/2021/07/16/von-i-bolshie-krysy-pochemu-voronezhcy-ustali-ot-sosedstva-s-priyutom-dlya-bezdomnykh/
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10k
Seledochnik Полчаса назад
Стерилизовать не пробовали? Зачем разводить это всё? Я не удивлен, что это все отстреливать начали за постоянный лай, антисанитарию и запах, а если какие-то особи агрессивные на людей нападают, то таким собакам дорога в один конец заказана.
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9k
☾ Атеист ☽ 40 минут назад
более 700 грызликов в частном дворе, там, где еще и люди живут?
Хех, не удивлен, что вообще всех не порезали. Это же гавканье без остановки, а продукты их жизнедеятельности поди тоже не цветочками пахнут.

Неее, такие приюты надо за городом держать или в закрытых помещениях, со звуко и вонеизоляцией))
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68k
Пётровыч 47 минут назад
В нормальных странах приюты для собак несут свою функцию, а именно, раздача псов людям, а если не берут, то собаку через определённое время усыпляют.
В таких приютах обычно не больше 20 собак, собаки со склонностью к агрессии, укол получают сразу.
Как пишет Опиум ниже, в этом приюте около 1 тысячи собак, да тут можно рядом корейскую кухню открывать.
Живущих рядом людей определённо задолбали эти условия, вот и пошли люди на радикальные меры.
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7k
Позитив 52 минуты назад
ка у этих тварей рука поднялась..... до слёз...
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29k
Aleks 54 минуты назад
Хренасе приют... Кто то из соседей однозначно невыдержал, и пошел воевать. Представляю себе запашину и шум вокруг.
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29k
Fat Lynx Час назад
я представляю какой пипец там чворится и как это за-е-бало соседей
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−12
наместник Час назад
все правильно сделали. блохастым бездомным не место в городе
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14k
Patmaz 2 часа назад
700 собак в частном секторе, рядом многоквартирные дома... Представляю, какой там шум стоял круглосуточно. Не удивительно, что у кого-то лопнуло терпение.
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Сам Юрий считает, что если бы городские власти помогали частному приюту, то он бы выглядел иначе."-
-а что,всё для людей они уже сделали и можно тратить деньги на шавок?
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