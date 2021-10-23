В Воронеже неизвестные пробрались в приют для собак и жестоко убили часть постояльцев

Более 10 бездыханных тел питомцев, насчитал вчера утром, 22 октября на территории приюта «Дора» его владелец Юрий Шамарин.
По словам, хозяина заведения одних животных пристрелили, других усыпили, третьим перерезали глотки.
"У нас сегодня случилось ЧП. Сейчас Саша позвонил, он приходит пораньше. Он мне сказал: «Юрий Иванович, собак 10 застрелены или не знаю что», — посетовал Юрий Шамарин на своей странице во «ВКонтакте».
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Организатор приюта полагает, что на преступление пошли недоброжелатели, которые «знали, кто ему дорог». Действительно: у «Доры» в достатке как почитатели, которые ценят труд и самоотдачу Шамарина, так и противники, которые уверенны, что держать более 700 животных на небольшой территории — антисанитария. Сам Юрий считает, что если бы городские власти помогали частному приюту, то он бы выглядел иначе.
Хозяин «Доры» попросил помощи у воронежцев: ему нужен транспорт для вывоза трупов собак, а главное - как можно шире распространять информацию о случившемся, чтобы полиция зашевелилась и живодёры не ушли от ответа.
Позже стало известно, в полицию поступило сообщение о массовом убийстве собак в приюте «Дора», расположенном в Железнодорожном районе. Правоохранители начали проверку — они выяснят обстоятельства и причины ЧП.
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«Дора» может переехать на окраину города, где ей тоже будут не рады.
Частный приют «Дора», в котором на данный момент содержатся сотни бездомных собак и который давно превратил жизнь своих соседей в ад, может переехать в Семилукские выселки. Но там этой новости уже не рады. При этом муниципальный приют появится в Воронеже не раньше конца 2022 года. И всех городских дворняг он вместить точно не сможет. Чиновники ищут дополнительные средства для массового строительства собачьих приютов, но перспективы пока туманны. Как уживаться в городе людям и бездомным собакам, выяснила корреспондент «Вести Воронеж».
Летом 2021-го один из участков водохранилища полностью оказался в распоряжении четвероногих купальщиков. Люди освежиться или порыбачить на него не приходят – иначе их встретит десяток собак. Участок находится всего в нескольких метрах от забора приюта «Дора». Его владелец Юрий Шамарин, по сути, как говорят в мэрии, устроил самозахват территории.
За почти 30 лет существования площадь приюта выросла в разы. Сейчас в нём содержатся уже около 1 тыс. собак. И людям, живущим поблизости, такое соседство надоело.
– Вонь каждый день, вечером особенно сильно. С ребёнком в огород выйдешь, а там крысы бегают, причём очень большие. Они в дома уже заселяются. Кошек завожу каждый год. Но каждая выходит во двор и пропадает. Съедают, – сказала соседка Юрия Шамарина Анна.
Для переселения обитателей «Доры» нашли участок на окраине Воронежа. И он не первый, что предлагали Шамарину. Но покидать насиженное место воронежец не торопится. По его словам, достойных вариантов пока так и не было.
– Там нет ничего – ни света, ни дорог. И вряд ли всё это, честно говоря, дойдёт до логического завершения. Нельзя же нам на пустой участок! Должно быть всё готово. Собаки – это не птички и не индейцы, которых выселяют, а они себе строят что-то, – сказал владелец «Доры».
Новое место для приюта чиновники определили в Семилуских Выселках. Рядом с участком расположено Берёзовское кладбище. И, казалось бы, лай собак и запах от них там никому не должен мешать. Однако поблизости располагается дачный кооператив. И соседство с приютом собственники участков терпеть не хотят.
Собаки Шамарина считаются безнадзорными. Они не стерилизованы, не привиты. И потому «Дора» – это юридически даже не приют, говорят в мэрии. Тем не менее, новые постояльцы появляются там довольно часто. При этом зоозащитники настаивают, что условия там даже хуже, чем на улице.
https://vestivrn.ru/news/2021/07/16/von-i-bolshie-krysy-pochemu-voronezhcy-ustali-ot-sosedstva-s-priyutom-dlya-bezdomnykh/https://vestivrn.ru/news/2021/07/16/von-i-bolshie-krysy-pochemu-voronezhcy-ustali-ot-sosedstva-s-priyutom-dlya-bezdomnykh/
Хех, не удивлен, что вообще всех не порезали. Это же гавканье без остановки, а продукты их жизнедеятельности поди тоже не цветочками пахнут.
Неее, такие приюты надо за городом держать или в закрытых помещениях, со звуко и вонеизоляцией))
В таких приютах обычно не больше 20 собак, собаки со склонностью к агрессии, укол получают сразу.
Как пишет Опиум ниже, в этом приюте около 1 тысячи собак, да тут можно рядом корейскую кухню открывать.
Живущих рядом людей определённо задолбали эти условия, вот и пошли люди на радикальные меры.
-а что,всё для людей они уже сделали и можно тратить деньги на шавок?