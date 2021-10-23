В Воронеже неизвестные пробрались в приют для собак и жестоко убили часть постояльцев

Организатор приюта полагает, что на преступление пошли недоброжелатели, которые «знали, кто ему дорог». Действительно: у «Доры» в достатке как почитатели, которые ценят труд и самоотдачу Шамарина, так и противники, которые уверенны, что держать более 700 животных на небольшой территории — антисанитария. Сам Юрий считает, что если бы городские власти помогали частному приюту, то он бы выглядел иначе.

