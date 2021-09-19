Украинские пограничники поймали афганского подростка, ехавшего под грузовиком

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Зацеперы бывают разные. Кто-то на поездах катается, кто-то на трамваях, особо талантливые пытались даже шасси самолёта оседлать. Этот же парнишка пошёл по более рациональному и безопасному пути. По крайней мере, он остался в живых.
Пограничники пункта пропуска «Порубное» на границе Украины с Румынией были изрядно удивлены, когда обнаружили, на запасном колесе под прицепом грузовика, следовавшего транзитом из Турции в Латвию, нелегального пассажира.
Водитель грузовика о своём таинственном попутчике узнал только от пограничников. Как выяснилось позже, 16-летний парень бежал из Афганистана. Как он попал в Турцию пока не известно, но маршрут он себе выбрал не из лёгких. Он планировал попасть во Францию, а для того чтобы беспрепятственно миновать границы он просто спрятался под грузовиком. Несколько суток он ехал таким необычным способом.
Сотрудники погранслужбы молодого человека опросили, накормили и в настоящий момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Метки: афганистан беженец видео границы грузовик
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все у хохлов через жопу происходит.
В натуре...
Как попасть во Францию из Турции? Ы, пацаны глворили,что через Прибалтику.
А где это? Где-то там,севернее.
Понятно. Забираемся под грузовик и едем.