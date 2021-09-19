Украинские пограничники поймали афганского подростка, ехавшего под грузовиком

Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео)

Талибы показали "захваченную" американскую технику

Взрывы в Кабуле, речь идёт о 40 погибших, в их числе 4 морпеха США

Прав и свобод: в Афганистане прошла первая, после смены власти, женская манифестация

Не успев эвакуироваться, американцы, отбомбились по Кабулу: цель ИГИЛ*, но Талибы* этого не...

Мавр сделал своё дело, мавр может уходить: Столтенберг и Байден заявили, что в Афганистане...