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Украинские пограничники поймали афганского подростка, ехавшего под грузовиком

Украинские пограничники поймали афганского подростка, ехавшего под грузовиком (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 сентября 2021 10:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: афганистан   беженец   видео   границы   грузовик   
1769
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Зацеперы бывают разные. Кто-то на поездах катается, кто-то на трамваях, особо талантливые пытались даже шасси самолёта оседлать. Этот же парнишка пошёл по более рациональному и безопасному пути. По крайней мере, он остался в живых.

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Метки: афганистан   беженец   видео   границы   грузовик   
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31  комментарий
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2k
Frank Borman 2 часа назад
В Европу захочешь - еще не так раскорячишься.
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589
Миша 5 минут назад
Фигасе как всё рядом, настойчивый парень.
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567
Старичок 7 минут назад
и минусят хохлятские пограничники. так жидко обосраться еще постараться надо.
все у хохлов через жопу происходит.
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3k
Dmitrii Ivanov Полчаса назад
Надеюсь, украинские пограничники не растерялись и накормили подростка (который выше пограничника) салом?
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25k
Григорий 44 минуты назад
Как можно попасть на грузовике из Афгана в Турцию, потом в Румынию и Украину? У меня мозг сломался такой маршрут построить, да и будет он тысяч на 5-6
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12
Дмитрий Донской Григорий 3 минуты назад
через Болгарию
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1k
Владимир Час назад
Горжусь своей Латвией. Да к нам народ прет и из Афгана, и из Ирака, и из какого-нибудь Мозамбика.
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13k
Совранский 2 часа назад
Чувак офигеет, когда узнает где он оказался))))))
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3k
Иван 2 часа назад
Пацан дурачок, бежал в загнивающую Европу, а надо было в процветающую сытую Россию.
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764
Mowgley 2 часа назад
Москальский агрессор же, срочно дайте денег
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 2 часа назад
Жалко парнишку, так хорошо всё начиналось и так печально закончилось.
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1k
Лёха 2 часа назад
"минус" за "На украинские пограничники".
В натуре...
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2k
Sergius SPb 3 часа назад
Афганский баран видимо географию по Корану изучал и по слухам.
Как попасть во Францию из Турции? Ы, пацаны глворили,что через Прибалтику.
А где это? Где-то там,севернее.
Понятно. Забираемся под грузовик и едем.
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567
Старичок 3 часа назад
какая чушь хохлятская.
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8k
Алексей 3 часа назад
"На украинские пограничники" - это как?
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207
комнатный сибиряк Алексей 3 часа назад
Ведь правильно пишется В украинские пограничники
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1k
rudenkov 3 часа назад
На украинские пограничники...
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2k
lekha-fil 3 часа назад
"На Украинские пограничники"!!! Русский язык деградирует у молодежи всё сильнее.
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9k
MakDag 3 часа назад
На Американо-Украинской границе. (Псаки)
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1k
Павел Астахов 3 часа назад
Это хде такая граница?
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121k
Игорь 3 часа назад
"На болгарско-украинской границе..." На какой, на какой границе?
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