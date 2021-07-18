Появились первые кадры с места лобового столкновения двух грузовых поездов в Амурской области

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Авария произошла на 51 километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак — Эльга на путях необщего пользования.
Два члена локомотивной бригады пострадали, еще двое погибли. По официальной версии представителя компании «А-Проперти» (владелец Эльгинского угольного месторождения), причиной трагедии стал сердечный приступ одного из машинистов. Вот только дорога там одноколейная и даже если бы у машиниста не было сердечного приступа, избежать столкновения было бы крайне сложно.
В результате столкновения с рельсов сошло свыше 90 вагонов. Спасатели не смогли оперативно прибыть на место трагедии из-за сильной задымленности местности в результате лесных пожаров.
Известно, что за последний год погрузка угля с Эльгинского разреза заметно выросла. Если в мае 2020 года отправлено 1,8 тыс. вагонов с грузом (это один-два поездных маршрута в сутки), то в апреле 2021-го - более 15 тыс. Сегодня там формируется до девяти — десяти поездов ежесуточно.
За два дня до трагедии в сети появилась информация о том, что владельцы угольного разреза планируют построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Удской губы. Это позволило бы увеличить поток грузоперевозок. В настоящий момент общая длина железнодорожного пути составляет 321 км.
По факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении требований транспортной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ).
Аналогичная авария произошла на этой же дороге 8 месяцев назад. Тогда же причиной трагедии стала ошибка дублера дежурного по станции. Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.
Аналогичная авария произошла на этой же дороге 8 месяцев назад. Тогда же причиной трагедии стала ошибка дублера дежурного по станции. Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.
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Есть основной путь, есть запасной путь для пропуска встречного состава. По основному на полной скорости шёл первый состав на зелёный, на запасном стоял встречный состав с потухшем фонарём, пропуская первый. Один придурок, перевёл стрелку с основного пути на запасной и первый состав на полной скорости пошёл в лобовую.