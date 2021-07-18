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Появились первые кадры с места лобового столкновения двух грузовых поездов в Амурской области

Появились первые кадры с места лобового столкновения двух грузовых поездов в Амурской области (3 фото + 3 видео)

Автор:
18 июля 2021 10:31
Сообщество : Аварии
Метки: Амурская область   видео   грузовые поезда   железная дорога   жертвы   столкновение   
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Авария произошла на 51 километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак — Эльга на путях необщего пользования.

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Метки: Амурская область   видео   грузовые поезда   железная дорога   жертвы   столкновение   
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10  комментариев
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Вот эти три книги написаны кровью. В том числе кровью погибших в этом столкновении. Всё,что могло предотвратить смерть лок.бригады,написано там,но прочитано жопой.
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2k
Константин 14 минут назад
И как всегда - официалы [мат] про автоматику (21 век же), а по факту там бегает человек с железным ломом и вручную стрелки переключает, как во время царей.
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41k
Андрей Бертон Час назад
Автор поста хоть видео к посту смотрел? Какая одноколейка, какой сердечный приступ?
Есть основной путь, есть запасной путь для пропуска встречного состава. По основному на полной скорости шёл первый состав на зелёный, на запасном стоял встречный состав с потухшем фонарём, пропуская первый. Один придурок, перевёл стрелку с основного пути на запасной и первый состав на полной скорости пошёл в лобовую.
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2k
LekS 2 часа назад
СЦБ там вообще нет что ли?
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2k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Т.е. теперь там каждые сутки простоя накапливается уголь на 10 составов...
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