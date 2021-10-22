Робот-художница задержана в Египте по подозрению в шпионаже

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Робот-художница Ai-Da, которую ее создатель Эйдан Меллер привез в Каир для участия в выставке, была задержана силами безопасности Египта на десять дней. В Египте опасаются, что история с рисованием картин - лишь тщательно продуманный антураж, а на самом деле все это часть шпионского заговора.
Гламурный робот Аи-Да, названная в честь ученого и математика 19 века Ады Лавлейс, разработана для создания произведений искусства и кажется вполне безобидной. Но, похоже, она вызвала дипломатический скандал.
Эйдан Меллер был остановлен пограничной службой сразу после приземления в Каире, робота на время конфисковали.
По словам Меллера, сотрудники службы безопасности схватили Ai-Da и потребовали удалить ей глаза, в которых есть фотокамеры. Он утверждает, что с ней обращаются так, будто она представляет собой серьезную угрозу безопасности.
По словам Меллера, сотрудники службы безопасности схватили Ai-Da и потребовали удалить ей глаза, в которых есть фотокамеры. Он утверждает, что с ней обращаются так, будто она представляет собой серьезную угрозу безопасности.
Как Аи-Да рисует картины
Посол Великобритании в Египте Гарет Бейли оказался втянутым в разбирательство по этому вопросу, он помогает Меллеру решить проблему и добиться освобождения его робота.
"Я не могу вытащить ей глаза. Без них она не сможет создавать картины и скульптуры, они ее неотъемлемая часть. К тому же без них она будет выглядеть очень странно", - говорит Эйдан Меллер.
"Я не могу вытащить ей глаза. Без них она не сможет создавать картины и скульптуры, они ее неотъемлемая часть. К тому же без них она будет выглядеть очень странно", - говорит Эйдан Меллер.
Робот Ai-Da, созданная инженерами в Лидсе два года назад, вычисляет виртуальный путь на основе того, что видит перед собой, и интерпретирует координаты, чтобы создать произведение искусства.
Говорят, что она первый в мире сверхреалистичный робот, способный рисовать людей с натуры. А ее картины вызвали фурор на выставках в галерее Тейт Модерн, Музее искусства и дизайна и на Лондонском фестивале дизайна.
Робот находился в процессе транспортировки в Каир на выставку Forever Is Now и должен был стать одним из десяти международных художников, демонстрирующих свои работы на пленере перед пирамидами Гизы. Выставка продлится до 7 ноября при поддержке министерства туризма и древностей Египта, министерства иностранных дел и ЮНЕСКО.
Говорят, что она первый в мире сверхреалистичный робот, способный рисовать людей с натуры. А ее картины вызвали фурор на выставках в галерее Тейт Модерн, Музее искусства и дизайна и на Лондонском фестивале дизайна.
Робот находился в процессе транспортировки в Каир на выставку Forever Is Now и должен был стать одним из десяти международных художников, демонстрирующих свои работы на пленере перед пирамидами Гизы. Выставка продлится до 7 ноября при поддержке министерства туризма и древностей Египта, министерства иностранных дел и ЮНЕСКО.
Ai-Da с одним из ее фотопортретов
"Она машина и она выключена, - говорит Эйдан Меллер. - Но я надеюсь, что с ней обращаются бережно и аккуратно. Это самый сложный сверхреалистичный робот в мире". Он по-прежнему надеется, что художницу выпустят на свободу и она сможет принять участие в мероприятии, ради которого они приехали в Каир.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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