Робот-художница задержана в Египте по подозрению в шпионаже

Робот Ai-Da, созданная инженерами в Лидсе два года назад, вычисляет виртуальный путь на основе того, что видит перед собой, и интерпретирует координаты, чтобы создать произведение искусства.



Говорят, что она первый в мире сверхреалистичный робот, способный рисовать людей с натуры. А ее картины вызвали фурор на выставках в галерее Тейт Модерн, Музее искусства и дизайна и на Лондонском фестивале дизайна.



Робот находился в процессе транспортировки в Каир на выставку Forever Is Now и должен был стать одним из десяти международных художников, демонстрирующих свои работы на пленере перед пирамидами Гизы. Выставка продлится до 7 ноября при поддержке министерства туризма и древностей Египта, министерства иностранных дел и ЮНЕСКО.