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Робот-художница задержана в Египте по подозрению в шпионаже

Робот-художница задержана в Египте по подозрению в шпионаже (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2021 11:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ai-Da   Ynews   Шпионские страсти   египет   каир   робот   скандал   художница   
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Робот-художница Ai-Da, которую ее создатель Эйдан Меллер привез в Каир для участия в выставке, была задержана силами безопасности Египта на десять дней. В Египте опасаются, что история с рисованием картин - лишь тщательно продуманный антураж, а на самом деле все это часть шпионского заговора.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ai-Da   Ynews   Шпионские страсти   египет   каир   робот   скандал   художница   
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2k
Алексей 2 часа назад
Дикие люди.
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Ruk 2 часа назад
сложно было сделать запрос в таможню?
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