Хотите стать звездой? Этот рассказ, о том, как это делать не надо: египтянин ограбил стримера и прославился

После такого самопиара полиции не составило труда задержать похитителя. Под давлением таких улик ему ничего не оставалось, кроме как, признаться, в содеянном. Следственные органы выяснили, что преступник был безработным и избавился от телефона, продав торговцу на рынке. Однако дело на том не закончилось: количество свидетелей росло не по дням, а по часам. Видео стало вирусным и набрало уже более 6,2 млн просмотров в социальных сетях.