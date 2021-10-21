Хотите стать звездой? Этот рассказ, о том, как это делать не надо: египтянин ограбил стримера и прославился

Грабитель на мотоцикле изловчился и на ходу выхватил из рук репортёра канала Youm7 мобильный телефон во время съёмок материала о последствиях землетрясения, не подозревая, что тот вёл с него прямой эфир.
Не подозревая, что камера продолжает снимать мотоциклист сам того не подозревая заделался на какое-то время стримером. В момент ограбления трансляцию смотрело более 20000 человек. Об этом сообщает Рамблер, со ссылкой на The Guardian.
После такого самопиара полиции не составило труда задержать похитителя. Под давлением таких улик ему ничего не оставалось, кроме как, признаться, в содеянном. Следственные органы выяснили, что преступник был безработным и избавился от телефона, продав торговцу на рынке. Однако дело на том не закончилось: количество свидетелей росло не по дням, а по часам. Видео стало вирусным и набрало уже более 6,2 млн просмотров в социальных сетях.
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P.S. Как сказали бы по этому поводу в Одессе: вы меня спросите, как стать звездой? И я вам собственноручно опишу, за то, как этого делать не нужно.
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ну надо ещё написать , что он ничего не подозревал, а то непонятно ничего...