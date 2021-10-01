Какие странности интимной жизни к нам пришли из древности

Египтян совершенно точно нельзя назвать целомудренными. Египтяне занимались сексом с животными, друг с другом, устраивали оргии и вообще ни в чём себе не отказывали. Древние египетские иероглифы описывали зоофилию еще в 3000 году до нашей эры.

Клеопатра, знаменитая любовница Юлия Цезаря имела вибратор, начинённый пчёлами. Деревянный объект имитирующий мужской половой орган, был полым внутри. Он заполнялся пчёлами, которые в тесноте шевелились и заставляли объект вибрировать.