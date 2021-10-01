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Какие странности интимной жизни к нам пришли из древности

Какие странности интимной жизни к нам пришли из древности (8 фото)

Автор:
01 октября 2021 16:07
Сообщество : Голая правда
Метки: голая правда   древний мир   интересное   интимная жизнь   секс   факты   фото   
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Сексуальные извращения и странности появились задолго до появления современного общества. Ещё древние люди искали способ разнообразить свою сексуальную жизнь и вносили в неё разные "новшества".

Секс перестал быть обычным способом размножения, как только люди стали разумными. Они поняли что соитие приносит удовольствие и стали пробовать разные новшества.

Древние люди поняли, что секс - это приятно. Они стали превозносить его в своих произведениях искусства. На одном из самых ранних "произведений" было найдено изображение женского влагалища. В пещерах на юго-востоке Франции, которые могли быть заселены еще 37000 лет назад, нашли наскальный рисунок полового члена. Похожие изображения сексуального характера были найдены в Америке. В Бразилии обнаружили наскальные рисунки, изображающие секс, которым более 18 000 лет.

На древних рисунках можно найти не только чужие гениталии. Учёные нашли наскальное изображение группового секса, да ещё и с элементами БДСМ - с поркой. Один мужчина пристроился с прутиком сзади, а ещё один спереди. По его занесённой ладошке можно понять, чем они там занимаются. Изображение конечно плохо сохранилось, но некоторые детали до сих пор можно рассмотреть. Это говорит о том, групповой секс и телесные истязания не веяние новомодной культуры, а древнее явление.

Египтян совершенно точно нельзя назвать целомудренными. Египтяне занимались сексом с животными, друг с другом, устраивали оргии и вообще ни в чём себе не отказывали. Древние египетские иероглифы описывали зоофилию еще в 3000 году до нашей эры.

Клеопатра, знаменитая любовница Юлия Цезаря имела вибратор, начинённый пчёлами. Деревянный объект имитирующий мужской половой орган, был полым внутри. Он заполнялся пчёлами, которые в тесноте шевелились и заставляли объект вибрировать.

Древние египтяне были просто очарованы смертью. Они возводили мёртвым пирамиды, клали их в саркофаги. Знаменитый историк пишет: "Жены высокопоставленных мужчин не подлежат бальзамированию сразу после смерти, как и ни одна из самых красивых и уважаемых женщин. Их несут к бальзамировщикам только после того, как они будут мертвы через три или четыре дня. Это делается для того, чтобы их не оскорбляли". Однако, другим женщинам повезло меньше. После смерти многие умершие женщины подвергались надругательствам со стороны бальзамировщиков.

Греки ни в чём не отставали от египтян, а в чём-то даже превосходят их. На древних фресках и скульптурах греки очень часто изображали гомосексуализм и групповой секс. Огромное количество сцен группового секса воссозданы древнегреческими художниками на амфорах и кувшинах.

Никто не был таким развратным правителем, как Гай Юлий Цезарь Август Германик (он же Калигула ). Будучи императором Древнего Рима, Калигула использовал людей для своих утех. Калигула делал то, чего он хотел. А хотел он очень много. У Калигулы были два специальных корабля, предназначенных для оргий при свечах на Средиземном море. На этих кораблях он занимался сексом с солдатами, женщинами, рабами и со всем, кто попадался под руку. Сообщается, что Калигула даже убивал людей ради своего удовольствия.

Вопреки развитию христианства и других религий, в средние века люди тоже любили позабавиться. Конечно, законы не позволяли прелюбодействовать открыто, но в средневековье считали, что секс необходим и воздержание приводит к болезням. Многие мужчины твердили, что проституция полезна для религиозных мужчин, а женщинам за эту "жертву" воздастся на небесах. Открыто никто об этом не говорил. Церковь считала проституцию необходимым злом, чтобы уберечь мужчин от крайнего насилия.

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Метки: голая правда   древний мир   интересное   интимная жизнь   секс   факты   фото   
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29k
Fat Lynx 2 часа назад
Клеопатра, знаменитая любовница Юлия Цезаря имела вибратор, начинённый пчёлами. Деревянный объект имитирующий мужской половой орган, был полым внутри. Он заполнялся пчёлами, которые в тесноте шевелились и заставляли объект вибрировать.
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32k
Mamin Sibiriak 14 минут назад
В роскошных залах Эрмитажа
мат восхищенья не стихал.
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13k
_delphin_ 24 минуты назад
КГ/АМ. Тема не раскрыта от слова совсем. Я доклады в 6м классе интереснее делал...
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869
Лимонадный Джо Час назад
Меняются времена,но не пристрастия. Всё это уже на вечно.
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33k
Опаньки 2 часа назад
Тик токов не было, развлекались как могли
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Да кто бы сомневался ...
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19k
Юрий 2 часа назад
А где же Индия? Вот уж были экспериментаторы... Одна Камасутра чего стоит.

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1k
Сережа. 2 часа назад
Как я понял, дальше автору лень было писать и весь секас застрял в средних веках.
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9k
Alexander 2 часа назад
Инстинкт половой не заменишь головой...
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PokemonKa
Pika-Pika? Сообщество: https://fishki.net/community/golaja-pravda
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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