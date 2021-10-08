"Шерон Стоун на съёмках случайно засветила грудь, заставив всех завидовать"

На допросе Кэтрин Трамелл перекладывает одну ногу на другую, и в этот момент оказывается, что на актрисе нет белья. Этот эпизод привёл Шерон в ярость. На съёмках её заверили, что белое бельё слепит камеру и никто не увидит ничего лишнего. Только на премьере Шерону видела, что режиссёр ошибался.