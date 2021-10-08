"Шерон Стоун на съёмках случайно засветила грудь, заставив всех завидовать"

63-летняя актриса Шерон Стоун выглядит просто прекрасно для своих лет. Статус секс-символа Шерон получила после съёмок двух частей "Основного инстинкта". Эффектная внешность и знаменитый эпизод из фильма, где актриса перекидывает одну ногу на другую без нижнего белья, сделали её популярной.
Возраст почти не отразился на фигуре Шерон. Это она доказала на последних съёмках во Франции. Актриса демонстрировала необычное платье бренда Schiaparelli. Золотые цветы прикрывали грудь, а стебель спускался к животу. Актриса позировала перед камерами лицом, но как только поворачивалась в профиль, вся съёмочная группа могла наблюдать грудь секс-символа.
Судя по фото, 63-летняя актриса выглядит прекрасно, несмотря на возраст. Этот момент напомнил поклонникам эпизод из фильма "Основной инстинкт".
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На допросе Кэтрин Трамелл перекладывает одну ногу на другую, и в этот момент оказывается, что на актрисе нет белья. Этот эпизод привёл Шерон в ярость. На съёмках её заверили, что белое бельё слепит камеру и никто не увидит ничего лишнего. Только на премьере Шерону видела, что режиссёр ошибался.
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Понравилось27
Одна из самых умнейших и красивейших женщин современности.
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Т.е. мужики из съемочной группы позавидовали сиськам Шерон Стоун? Однако...
Ну не получается из тебя королевы заголовков, PokemonKa. Не твое это.