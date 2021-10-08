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Шерон Стоун на съёмках случайно засветила грудь, заставив всех завидовать

Шерон Стоун на съёмках случайно засветила грудь, заставив всех завидовать (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 13:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: грудь   знаменитости   интересное   фото   фотосессия   шерон стоун   шоу бизнес   
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63-летняя актриса Шерон Стоун выглядит просто прекрасно для своих лет. Статус секс-символа Шерон получила после съёмок двух частей "Основного инстинкта". Эффектная внешность и знаменитый эпизод из фильма, где актриса перекидывает одну ногу на другую без нижнего белья, сделали её популярной.

Возраст почти не отразился на фигуре Шерон. Это она доказала на последних съёмках во Франции. Актриса демонстрировала необычное платье бренда Schiaparelli. Золотые цветы прикрывали грудь, а стебель спускался к животу. Актриса позировала перед камерами лицом, но как только поворачивалась в профиль, вся съёмочная группа могла наблюдать грудь секс-символа.

Судя по фото, 63-летняя актриса выглядит прекрасно, несмотря на возраст. Этот момент напомнил поклонникам эпизод из фильма "Основной инстинкт".

На допросе Кэтрин Трамелл перекладывает одну ногу на другую, и в этот момент оказывается, что на актрисе нет белья. Этот эпизод привёл Шерон в ярость. На съёмках её заверили, что белое бельё слепит камеру и никто не увидит ничего лишнего. Только на премьере Шерону видела, что режиссёр ошибался.

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Метки: грудь   знаменитости   интересное   фото   фотосессия   шерон стоун   шоу бизнес   
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12  комментариев
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3k
Слава Андреев 41 минуту назад
Нуууу. Выглядит хорош, а почему ей плохо выглядеть? Она же вагоны не разгружала, на шахте не работала и тд))) Пластика, салоны красоты. Свежий морской вохдух.
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10k
Александр 2 минуты назад
Ну да, случайно
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Majul Полчаса назад
Многим актрисулькам учиться у Шерон Стоун уму, грации и умению достойно стареть.
Одна из самых умнейших и красивейших женщин современности.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Очень красивая баба. Для 63 лет выглядит прекрасно.
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14k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
"Шерон Стоун на съёмках случайно засветила грудь, заставив всех завидовать"
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Т.е. мужики из съемочной группы позавидовали сиськам Шерон Стоун? Однако...

Ну не получается из тебя королевы заголовков, PokemonKa. Не твое это.
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869
Анна Анна 38 минут назад

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37
Александр Умка Черушев 42 минуты назад
Шерон красавица, всегда мне нравилась больше, чем Николь Кидман.
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