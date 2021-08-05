Просто бикини намочила: полуголая модель, загоравшая на яхте с мужем внучки Елизаветы II попыталась оправдаться

Красотка Эрика Пелосини Лиман в интервью рассказала, что является давней подругой Джека. Ни она, ни другие модели не позволяли ничего лишнего с мужем Евгении.

«Я обычно никогда не хожу топлес, но мое бикини намокло, и я решила его снять. Я знаю, что это не выглядит подходящим для Джека и его семьи. Его окружали три женщины, супруги не было рядом… Это побудило людей делать поспешные выводы, и очень обидно, что люди думают так. Мне очень жаль, если я причинила какое-то неудобство принцессе Евгении и Джеку», — поделилась Эрика.