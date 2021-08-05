Просто бикини намочила: полуголая модель, загоравшая на яхте с мужем внучки Елизаветы II попыталась оправдаться

Муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк успел отдохнуть на яхте с полуголыми красотками. Однако, одна из моделей рассказала, что это скорее была дружеская прогулка, чем "тусовка".
Красотка Эрика Пелосини Лиман в интервью рассказала, что является давней подругой Джека. Ни она, ни другие модели не позволяли ничего лишнего с мужем Евгении.
«Я обычно никогда не хожу топлес, но мое бикини намокло, и я решила его снять. Я знаю, что это не выглядит подходящим для Джека и его семьи. Его окружали три женщины, супруги не было рядом… Это побудило людей делать поспешные выводы, и очень обидно, что люди думают так. Мне очень жаль, если я причинила какое-то неудобство принцессе Евгении и Джеку», — поделилась Эрика.
Девушка заметила, что Джек является примерным семьянином.
«Джек говорил о своем ребенке и показывал нам его фотографии. Он выглядел восхитительно. Он очень гордый отец. Однажды он сказал нам, что ему грустно быть вдали от принцессы Евгении и сына. Когда у тебя есть новорожденный ребенок, ты хочешь быть с ними все время, поэтому я думаю, что Джеку было довольно сложно находиться в Италии вдали от него», — подчеркнула блондинка в интервью для Daily Mail.
Королевская семья пока отказывается давать комментарии по поводу скандала. Джек вернулся домой и воссоединился с женой.
Источник:
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Например
"я за десексуализацию женской груди!"
Ну а вообще все в традициях монарших домов. Ну какой король не имел при себе гарем фавориток? Да и вообще - ну кто бы отказался, будь у него такая возможность?
И драли их там тоже на дружеских началах, жениться ведь не обещали!
Каких только названий нет у древней профессии. И модель и эскортница и светская львица!
Хорошо, у нас всю эту пи.з.добратию коронованную уничтожили.
2. Нет, только Джеку.
Даёшь революцию!