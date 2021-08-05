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Просто бикини намочила: полуголая модель, загоравшая на яхте с мужем внучки Елизаветы II попыталась оправдаться

Просто бикини намочила: полуголая модель, загоравшая на яхте с мужем внучки Елизаветы II попыталась оправдаться (3 фото)

Автор:
05 августа 2021 10:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   бикини   интересное   королевская семья   модель   фото   шоу бизнес   
2611
3

Муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк успел отдохнуть на яхте с полуголыми красотками. Однако, одна из моделей рассказала, что это скорее была дружеская прогулка, чем "тусовка".

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Метки: ynews   бикини   интересное   королевская семья   модель   фото   шоу бизнес   
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684
Виктор Час назад
А нам оно зачем? О чем пост?
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628
Светлана Тонян 6 минут назад
Джеку похудеть не мешает. Еще немного и пелосини не разглядит, когда фотографии показывать станет...
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−17
Zlaja ptica 7 минут назад
Не умеет отмазываться.
Например

"я за десексуализацию женской груди!"



Ну а вообще все в традициях монарших домов. Ну какой король не имел при себе гарем фавориток? Да и вообще - ну кто бы отказался, будь у него такая возможность?
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306
Борис Колесниченко 10 минут назад
а зачем он тусуется со шлюхами на яхте если он такой прекрасный семьянин? Жена грит я хороший семьянин. Я тоже хочу шлюх и яхту!
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12k
Erorist Полчаса назад
А можно фото принцессы для сравнения?
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4k
Дарвин и аморальная премия 39 минут назад
Да пиз@дит она: труселя она потом тоже сняла,потому что жарко стало,а ноги раздвинула,чтобы кормилицу проветрить?
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4k
aleksei 42 минуты назад
Ну да, просто сушила купальник, она же ему отсос прилюдно не делала, но и тогда можно всегда сказать, что упала ему на промежность
Ну да, просто сушила купальник, она же ему отсос прилюдно не делала, но и тогда можно всегда сказать, что упала ему на промежностьПосмотреть
Ну да, просто сушила купальник, она же ему отсос прилюдно не делала, но и тогда можно всегда сказать, что упала ему на промежность
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324
Сигизмунд Лазаревич 43 минуты назад
чего ещё от шкур ожидать?
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1k
Lovels Travel 45 минут назад
Хреново быть мужем принцессы )
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454
Отец Пигидий 45 минут назад
"одна из моделей рассказала, что это скорее была дружеская прогулка"
И драли их там тоже на дружеских началах, жениться ведь не обещали!
Каких только названий нет у древней профессии. И модель и эскортница и светская львица!
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7k
vitenok Час назад
Семейство фриков.
Хорошо, у нас всю эту пи.з.добратию коронованную уничтожили.
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5k
Кирилл Час назад
Как же сложно Джеку:)
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7k
djinn Час назад
не просто намокло, а испачкалось.
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44k
doker Час назад
Ну, почему только аристократы?

Даёшь революцию!
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2k
Заряд бодрости Час назад
...и только "Руссо туристо- облико морале"
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3k
мемфрид Час назад
Бхахахаха, ну да, ну да)
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