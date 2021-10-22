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Выдумщик из Татарстана мастерит из монет шедевры

Выдумщик из Татарстана мастерит из монет шедевры (7 фото)

Автор:
22 октября 2021 08:27
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Шедевр   деньги   красота   монеты   своими руками   талант   фото   
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У многих из нас дома до сих пор сохранились коробки, банки и копилки с советскими монетами. Вот и у меня есть целая бутылка от шампанского полная копеек.

В поисках ответа на вопрос: куда деть килограмм старых копеек, я наткнулся на несколько удивительных объявлений. Оказывается монеты можно использовать как материал для творчества. Мастер из Татарстана изготавливает из них красивые изделия и продает за большие деньги. Не рекомендую смотреть эти фотографии коллекционерам, вдруг увидите редкую монету, может и плохо стать.

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Золотистый шар из советских монет у меня ассоциируется с победой, успехом и лидерством. Бесподобная работа, которая украсит стол руководителя. Смотрится очень стильно, легко и символично.

Шар изготовлен без каркаса, монеты склеены с помощью эпоксидного клея и установлены на подставку из таких же блестящих копеек. Автор продает свое творение за 1000 рублей. По-моему, цена вполне адекватная за такой красивый сувенир ручной работы.

Эта вещица посложнее – 30-сантиметровая копилка в форме пирамиды, сделанная из монет, также не имеет каркаса, что очень эффектно. На мой взгляд такая копилка идеальна в качестве корпоративного подарка начальнику от коллектива.

Видно, что работа над этим сложным изделием велась кропотливая. Несколько сотен монеты склеены эпоксидным клеем, а угловые еще и согнуты. По центру автор расположил олимпийские 10 рублей.

Верхушку украшает стеклянная пирамида с фигуркой Будды внутри, а сама копилка установлена на вращающуюся подставку. Стоит такая вещица недешево - 10000 рублей, но на мой взгляд это вполне оправданная цена.

Сколько же труда вложено в эту корону! Здесь задействованы не только монеты, но и стразы, хрусталь, пуговицы, декоративная ткань и краска. Сама корона склеена из серебристых двухрублевых монет, а края окантованы золотыми «трояками». Хрустальный цветок в центре - словно вишенка на торте – придает короне шарма.

Смотрится очень благородно, пожалуй, ни у одного средневекового короля такой короны не было. Те 20 тысяч, который мастер хочет за работу, она вполне стоит. И найдет своего покупателя. По-моему отличный подарок мужчине к 23 февраля.

Пожалуй, это не самое удачное творение автора, я бы не назвал это шедевром. Но тоже весьма оригинальная тематическая статуэтка. Снеговик собран из трех шаров, каждый склеен из монет. Лыжи, метла, гармошка, кепка – все эти элементы также выполнены из денег.

На мой взгляд, столь высокий ценник в 20000 рублей объясняется сложностью изготовления. Меня даже удивляет не сам снеговик, а метла в его руке. Мастеру пришлось долго и кропотливо скручивать десятка три монет, а потом все их склеить без каркаса. Весьма необычное решение – выгнуть и покрасить копейки, имитируя шарф.

Глядя на этот шедевр ручной работы мне самому захотелось сделать такой корабль и подарить внуку. Присматриваясь к деталям и мелочам, идея мастера кажется безумством и практически невозможным. Например, штурвал, подзорная труба, ступени и поручни на палубе. Все эти элементы изготовлены из свернутых в трубочку монет.

Проработана каждая мелочь – автор даже не забыл про пушки, якорь и капитана! Представьте, сколько труда, монет и времени ушло у человека на эту статуэтку длиной полметра. За тридцать тысяч она наверняка найдет своего поклонника.

Денежный пулемет «Максим» выглядит брутально, круто, по-мужски. Это не просто неподвижный экспонат - он разбирается на семь частей, колеса крутятся, а ствол поворачивается во всех плоскостях. Эдакая игрушка для миллиардеров. При своей стоимости в 60000 рублей пулемет найдет своего покупателя.

Это действительно точная копия легендарного советского оружия, в которой учтены все детали и элементы. Выдержаны даже габариты того самого «Максима» 1920-х годов. Не представляю, сколько килограммов советских монет вошло в его состав.

Это изделие я бы отнес к категории «золотых унитазов», думаю, вы понимаете, о чем я.

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Метки: Шедевр   деньги   красота   монеты   своими руками   талант   фото   
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Мурчелло 41 минуту назад
А разве нет статьи за использование монет?Да и смотрится как поделки в детском саду.
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