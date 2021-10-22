Выдумщик из Татарстана мастерит из монет шедевры

Эта вещица посложнее – 30-сантиметровая копилка в форме пирамиды, сделанная из монет, также не имеет каркаса, что очень эффектно. На мой взгляд такая копилка идеальна в качестве корпоративного подарка начальнику от коллектива.

Видно, что работа над этим сложным изделием велась кропотливая. Несколько сотен монеты склеены эпоксидным клеем, а угловые еще и согнуты. По центру автор расположил олимпийские 10 рублей.

Верхушку украшает стеклянная пирамида с фигуркой Будды внутри, а сама копилка установлена на вращающуюся подставку. Стоит такая вещица недешево - 10000 рублей, но на мой взгляд это вполне оправданная цена.