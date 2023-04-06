Оригинальные платья, в которых любая девушка почувствует себя героиней волшебной сказки

В платьях Сильви отразилась её любовь к живописи, к литературе и, конечно-же, к Франции. Кажется, что эта красота создавалась не для обычных девушек, а для сказочных принцесс или волшебниц. Однако в таком наряде кто угодно почувствует себя главной героиней романа, сошедшей с книжных страниц.

Платье-книга