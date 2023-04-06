Оригинальные платья, в которых любая девушка почувствует себя героиней волшебной сказки

Работы французского дизайнера-модельера Сильви Факон — это искусство, воплощённое в платьях.
В платьях Сильви отразилась её любовь к живописи, к литературе и, конечно-же, к Франции. Кажется, что эта красота создавалась не для обычных девушек, а для сказочных принцесс или волшебниц. Однако в таком наряде кто угодно почувствует себя главной героиней романа, сошедшей с книжных страниц.
Платье-книга
«Поцелуй» Гюстава Климта
Это платье должно быть на красной дорожке!
Изящный пейзаж
Платье так чудесно сливается с женственными изгибами.
Платье, вдохновлённое Аррасом, городом во Франции
Старинные часы
Ещё одно платье для любительниц литературы
Воплощение фразы: «Я могу читать тебя, как открытую книгу».
Девушка-рукопись
Платье, вдохновлённое отелем Бурдж-эль-Араб в Дубае
Навевает мысли об эпохе великих географических открытий.
Мон-Сент-Элуа, запечатлённый на платье
Солнечное платье
Леди-библиотека
Потрясающая картина
Только посмотрите на этот чудесный корсет!
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