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Оригинальные платья, в которых любая девушка почувствует себя героиней волшебной сказки

Оригинальные платья, в которых любая девушка почувствует себя героиней волшебной сказки

Автор:
06 апреля 2023 07:51
Сообщество : Фабрика идей
Метки: книга   красота   мода   платье   своими руками   сказка   талант   удивительно   
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Работы французского дизайнера-модельера Сильви Факон — это искусство, воплощённое в платьях.

В платьях Сильви отразилась её любовь к живописи, к литературе и, конечно-же, к Франции. Кажется, что эта красота создавалась не для обычных девушек, а для сказочных принцесс или волшебниц. Однако в таком наряде кто угодно почувствует себя главной героиней романа, сошедшей с книжных страниц.


Платье-книга

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«Поцелуй» Гюстава Климта


Это платье должно быть на красной дорожке!


Изящный пейзаж


Платье так чудесно сливается с женственными изгибами.


Платье, вдохновлённое Аррасом, городом во Франции


Старинные часы


Ещё одно платье для любительниц литературы

Воплощение фразы: «Я могу читать тебя, как открытую книгу».


Девушка-рукопись

Платье, вдохновлённое отелем Бурдж-эль-Араб в Дубае

Навевает мысли об эпохе великих географических открытий.


Мон-Сент-Элуа, запечатлённый на платье

Солнечное платье

Леди-библиотека

Потрясающая картина


Только посмотрите на этот чудесный корсет!

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Метки: книга   красота   мода   платье   своими руками   сказка   талант   удивительно   
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8  комментариев
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28k
Ваня Час назад
шикарные платья... не то что на всяких показах и "красных дорожках"...
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мемфрид Полчаса назад
Если бы я такую мадам встретил на улице - мои чресла воспылали бы к ней. Всё равно, что спереть дорогую картину из галереи)
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5k
vasilykopkov 38 минут назад
Такие книжки я бы почитал...
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14k
Jearom 42 минуты назад
платье-книга - это для прыжков через костер. Для экстремалов.
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1k
Юлия Фоксина Час назад
Изумительные платья, некоторые из них я бы хотела иметь в своем гардеробе, особенно с изображением Abbaye de Mont-Saint-Eloi. Я была в этом месте, там еще экспозиция в виде пирамиды из старых велосипедов была рядом со зданием аббатства построенного основанного в 7 веке.
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3k
Максим 2 часа назад
Я бы прочитал
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