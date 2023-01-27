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Белорус слепил из&nbsp;снега 9-метровую копию французского маяка

Белорус слепил из снега 9-метровую копию французского маяка

Автор:
27 января 2023 09:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: красота   маяк   своими руками   слепил   снег   талант   
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На создание скульптуры ушло более двух недель. В ней также есть ледяной плафон, к которому подведен свет.

Житель Минска Иван Карпицкий соорудил из снега девятиметровую копию французского маяка Ля Жюман, знаменитого из-за опасного месторасположения. Фотографиями работы он поделился в инстаграме (признан экстремистским и запрещен в РФ).

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На изготовление снежной скульптуры понадобилось 17 дней и 12 кубов снега. Внутри маяка установлен деревянный каркас, а также ледяной плафон, к которому подведен свет.

Карпицкий уже не первый раз попадает в заголовки новостей благодаря своим снежным скульптурам. Среди других его примечательных работ — композиция по мотивам мультсериала «Маша и Медведь», а также мальчик со скрипкой.

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Метки: красота   маяк   своими руками   слепил   снег   талант   
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4  комментария
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8k
Борис Карабанов Час назад
- Здравствуйте, участковый уполномоченный лейтенант Мочилов. Документы на земельный участок с изменением целевого назначения имеются? Проект строения есть? Разрешение на строительство есть? Акт передачи объекта в эксплуатацию? Точка подключения электроэнергии оформлена? Электросчётчик установлен? Лицевой счёт открыт? На налоговый учёт объект недвижимости поставлен? Налог уплачен? Что говорите. материал недолговечный? И что? По закону вид строительного материала не имеет никакого значения.... и т.д и т.п.
Беги, Ваня, беги.
p.s. Если, конечно, законы в Беларуси кардинально не отличаются от российских.
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51k
dima423 6 минут назад
Офигенно сделал)
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27k
Ego sum qui sum 7 минут назад
Маяк получился крутой
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Anarasius

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