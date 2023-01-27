Белорус слепил из снега 9-метровую копию французского маяка

На создание скульптуры ушло более двух недель. В ней также есть ледяной плафон, к которому подведен свет.
Житель Минска Иван Карпицкий соорудил из снега девятиметровую копию французского маяка Ля Жюман, знаменитого из-за опасного месторасположения. Фотографиями работы он поделился в инстаграме (признан экстремистским и запрещен в РФ).
На изготовление снежной скульптуры понадобилось 17 дней и 12 кубов снега. Внутри маяка установлен деревянный каркас, а также ледяной плафон, к которому подведен свет.
Карпицкий уже не первый раз попадает в заголовки новостей благодаря своим снежным скульптурам. Среди других его примечательных работ — композиция по мотивам мультсериала «Маша и Медведь», а также мальчик со скрипкой.
Источник:
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Беги, Ваня, беги.
p.s. Если, конечно, законы в Беларуси кардинально не отличаются от российских.