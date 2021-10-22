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В Канске полицейские едва не застрелили двух грабителей с игрушечным пистолетом

В Канске полицейские едва не застрелили двух грабителей с игрушечным пистолетом (1 фото + 2 видео)

Автор:
22 октября 2021 12:43
Сообщество : Криминал
Метки: Канск   видео   курьез   магазин   ограбление   полицейские   
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И в номинации "самое глупое преступление года" побеждают эти задорные ребята.

В среду вечером два пьянчуги из Канска (Красноярский край) сняли свою версию "Тупого и ещё тупее". Мужички прикупили в ближайшем магазине пива и сигарет, но внезапно одного из них осенила гениальная мысль - зачем платить 300 рублей, когда у них есть пистолет, пусть и игрушечный. Взяв у товарища пластмассовый ствол и направив его на 19-летнюю продавщицу, доморощенный гангстер потребовал вернуть деньги.


Но в этот самый момент произошла развязка, какую в реальной жизни встретишь не часто. В магазин ворвались полицейские с табельными пистолетами наизготовку и, слегка помяв бока преступнику, положили мордой в пол.

Задержанным оказался мужчина 1996 года рождения, который ранее не единожды был судим за кражи. Но теперь ему грозит более "солидное" наказание за разбой по ч. 2 ст. 162 УК. Горе-грабителю грозит до 10 лет лишения свободы. Сходил за пивком...


Как рассказали проводившие задержание полицейские, на преступников они наткнулись неслучайно. На улице к ним обратился мужчина, который сообщил о двух неадекватных парнях, которые пугали прохожих пистолетом. Патрульные принялись "прочесывать" ближайшие магазины и в одном из них очень удачно и провели задержание, буквально поймав преступников за руку. Всегда бы так.

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Метки: Канск   видео   курьез   магазин   ограбление   полицейские   
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8  комментариев
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42k
Крайт Полчаса назад
Дебилы малолетние, бл...
Это не такие ходят на незаконные митинги и скандируют "мытутвласть"?
Наверняка.
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Инквизитор РФ Полчаса назад
Все правильно. Пестик брали не поиграть, а грабить
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