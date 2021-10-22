В Канске полицейские едва не застрелили двух грабителей с игрушечным пистолетом

В среду вечером два пьянчуги из Канска (Красноярский край) сняли свою версию "Тупого и ещё тупее". Мужички прикупили в ближайшем магазине пива и сигарет, но внезапно одного из них осенила гениальная мысль - зачем платить 300 рублей, когда у них есть пистолет, пусть и игрушечный. Взяв у товарища пластмассовый ствол и направив его на 19-летнюю продавщицу, доморощенный гангстер потребовал вернуть деньги.

Но в этот самый момент произошла развязка, какую в реальной жизни встретишь не часто. В магазин ворвались полицейские с табельными пистолетами наизготовку и, слегка помяв бока преступнику, положили мордой в пол.