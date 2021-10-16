Грустное ограбление иркутского секс-шопа

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Стремительно развивающийся технологии упрощают жизнь обычных граждан, а грабителям и налётчикам работать становиться всё сложнее.
В пятницу, 15 октября, житель Иркутска решил ограбить магазин, что бы поправить своё материальное положение. По непонятной причине его выбор пал на секс-шоп. Уверенной походкой мужчина прошёл к кассе и, поинтересовался, есть ли в продаже наручники. Узнав что есть, он достал револьвер и потребовал у кассира всю выручку. Но вот незадача, оказалось, что оплата в магазине только по безналичному расчёту.
Расстроившись, горе-налётчик предложил продавщице отдать хотя бы телефон и сумку. Но и здесь его ждала неудача.
А после того как грабителю сказали, что его снимает камера наблюдения он совсем расстроился и ушёл с пустыми руками.
А после того как грабителю сказали, что его снимает камера наблюдения он совсем расстроился и ушёл с пустыми руками.
МВД по Иркутской области просит всех, кто что-либо знает о личности мужчины, сообщить об этом по номеру дежурной части. Видимо, хотят предложить ему в качестве утешительного приза настоящие наручники.
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