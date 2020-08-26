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Противостояние полицейских и коров в Челябинской области попало на видео

Противостояние полицейских и коров в Челябинской области попало на видео (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 13:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Челябинская область   видео   коровы   курьез   нападение   полицейские   
1272
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Агрессивная банда буренок захватила один из дворов и норовила покалечить любого, кто пытался изъявить права на эту территорию. Даже полицейских рогатые гоняли, как вшивых псов. Но все закончилось благополучно. Все живы и здоровы, к счастью. Пострадала лишь самооценка стражей порядка.

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Метки: Челябинская область   видео   коровы   курьез   нападение   полицейские   
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22  комментария
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19k
Сибиряк 2 часа назад
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−68
Гоша Мокеев 16 минут назад
Есть видео где из глока завалили лося с двух выстрелов.Из ПМ сраную корову завалить влёгкую я думаю.
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1k
Александр Алехин 22 минуты назад
Офигел от такого поведения коров, это же мирные и неагрессивные животные..
Но потом увидел что это же Челябинск. Это все объясняет.
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1k
Vic Twin Полчаса назад
Во дегенераты городские! Это ж надо так выродиться, отойти от деревни и не знать элементарнейших вещей! Смартфон мозг заменил похоже, а погуглить некогда было в горячке. Да и тут на фишках похоже одни теоретики. Из ПМ стрелять советуют, бу-га-га.
Между тем, если бы этот мент или женщина взяли в руку простую хворостину (или что-то длинное) и начал махать и орать матом, проблема сразу была бы решена. У коров это инстинкт. Видят человека с пугой - значит пастух, надо бояться и бежать куда орут.
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3k
Дмитрий Горчилин Vic Twin 24 минуты назад
Та да, там надо было клич кинуть- кто в полиции из села, кто вообще знает как с коровами обращаться? Потому как демократизатор ей так, почесаться. Да и для городских оно.. Несколько сот килограмм с рогами бегает и смотрит недобро.
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257
im240 47 минут назад
ковбои куевы
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4k
ГГалка 49 минут назад
это было бы абсолютно смешно, если бы не пострадала тётя, которая коров решила прогнать...сразу маму свою вспомнила - вот ей тоже вечно до всего есть дело, ей бы тоже стопудово приспичило бы до коров докопаться....
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−74
............ Час назад
какое то дебильное музыкальное сопровождение! я бы поставил из Бенни Хилла
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6k
Alexander 2 часа назад
Dionysus даже при написании такого поста, не забывает проявить латексные стороны своей натуры.
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1k
Том Сойер Alexander Час назад
Противостояние полицейских и коров в Челябинской области попало на видео
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25k
Антон 2 часа назад
- Му?
- Почему без масок?
- Му?!
Дальше идёт непереводимая игра слов с использованием местных диалектических выражений.
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7k
Александр 2 часа назад
Чёт и правда злые коровы.
А полицай не мог сделать выстрел в воздух?
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5k
Ковыль Перистый 2 часа назад
А пристрелить этих говядин полицейскому нечем было?
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12k
vikklu Ковыль Перистый 2 часа назад
Из ПМа? Из него даже застрелиться проблематично, а ты говоришь, корову убить.
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34k
Нанук Паналык vikklu 2 часа назад
Не наговаривай! Застрелиться из ПМ можно вполне прилично!
Главное не промахнуться...
А вот с коровой то да...Проблематично.
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32k
dima423 2 часа назад
челябинская коррида)
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2k
Vasiliy Pakazyava 2 часа назад
Саунда из деревни дураков не хватает
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1k
Том Сойер 2 часа назад
Аффтор, а тебя видать не раз на дубинку полицейские сажали, да? Сильно, видать, пострадала твоя самооценка....
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60k
HundeBeißer2 Том Сойер 2 часа назад
Пригожинской псинке стало обидно за мусорков?
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1k
Том Сойер HundeBeißer2 2 часа назад
Противостояние полицейских и коров в Челябинской области попало на видео
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28k
winergy2012 HundeBeißer2 Полчаса назад
Хохлоскотина стало обидно за автора?
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winergy2012 Том Сойер Полчаса назад
Три раза.
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