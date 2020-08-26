Противостояние полицейских и коров в Челябинской области попало на видео

Агрессивная банда буренок захватила один из дворов и норовила покалечить любого, кто пытался изъявить права на эту территорию. Даже полицейских рогатые гоняли, как вшивых псов. Но все закончилось благополучно. Все живы и здоровы, к счастью. Пострадала лишь самооценка стражей порядка.
В городе Верхний Уфалей Челябинской области несколько агрессивных коров забрели во двор жилого дома и стали терроризировать местное население. Рогатые нападали на всякого, кто появлялся в поле их зрения. Травмировали мужчину и женщину. Последняя получила несколько переломов.
Местным пришлось вызывать стражей порядка, чтобы прогнать захвативших дворик животных. Однако полицейские, к несчастью, оказались плохими ковбоями. Досталось и им.
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В ролике можно увидеть, как корова гоняет вокруг детских качелей полицейского, который, устав бегать, принимает решение укрыться за служебным автомобилем.
После нескольких минут противостояния, злых буренок все же удается отогнать в безлюдное место. Ни один полицейский не пострадал. Но похоже, пострадает хозяин коров. Сейчас стражи порядка ищут хозяина животных. Дебош, устроенный коровами, влетит ему в копеечку.
Граждане коровы! Просьба расходиться, ваше собрание не согласовано!— Evgeny (@rippya) August 26, 2020
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Но потом увидел что это же Челябинск. Это все объясняет.
Между тем, если бы этот мент или женщина взяли в руку простую хворостину (или что-то длинное) и начал махать и орать матом, проблема сразу была бы решена. У коров это инстинкт. Видят человека с пугой - значит пастух, надо бояться и бежать куда орут.
- Почему без масок?
- Му?!
Дальше идёт непереводимая игра слов с использованием местных диалектических выражений.
А полицай не мог сделать выстрел в воздух?
Главное не промахнуться...
А вот с коровой то да...Проблематично.