Противостояние полицейских и коров в Челябинской области попало на видео

В городе Верхний Уфалей Челябинской области несколько агрессивных коров забрели во двор жилого дома и стали терроризировать местное население. Рогатые нападали на всякого, кто появлялся в поле их зрения. Травмировали мужчину и женщину. Последняя получила несколько переломов.



Местным пришлось вызывать стражей порядка, чтобы прогнать захвативших дворик животных. Однако полицейские, к несчастью, оказались плохими ковбоями. Досталось и им.



