Продавец магазина в Кузбассе голыми руками скрутила напавшего на нее вора с ножом

Грабитель приставил его к горлу женщины и потребовал отдать выручку из кассы. Но женщина не собиралась так просто расставаться с "наличкой". Она сумела выбить "перо" из рук напавшего, повалила злоумышленника на стеллаж и стала звать на помощь.