Продавец магазина в Кузбассе голыми руками скрутила напавшего на нее вора с ножом

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Такого отпора рецидивист, приставивший к горлу женщины нож, явно не ожидал.
Попытка ограбить магазин в Анжеро-Судженске закончилась для 56-летнего местного жителя неудачно. Ранее судимый мужчина и не подозревал, что продавца не испугает такой весомый аргумент, как нож.
Грабитель приставил его к горлу женщины и потребовал отдать выручку из кассы. Но женщина не собиралась так просто расставаться с "наличкой". Она сумела выбить "перо" из рук напавшего, повалила злоумышленника на стеллаж и стала звать на помощь.
На ее призывы откликнулись двое мужчин, которые удерживали нападавшего до приезда полиции.
Как сообщают СМИ, грабителю грозит до 10 лет лишения свободы - такое наказание предусмотрено для уголовного дела с признаками преступления, соответствующими ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».
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Метки: Анжеро-Судженск видео вор кузбасс магазин ограбление
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