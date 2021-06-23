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Продавец магазина в Кузбассе голыми руками скрутила напавшего на нее вора с ножом

Продавец магазина в Кузбассе голыми руками скрутила напавшего на нее вора с ножом (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 07:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Анжеро-Судженск   видео   вор   кузбасс   магазин   ограбление   
1731
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Такого отпора рецидивист, приставивший к горлу женщины нож, явно не ожидал.

Источник:

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Метки: Анжеро-Судженск   видео   вор   кузбасс   магазин   ограбление   
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34  комментария
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6k
Шурави 2 часа назад
Повезло. А вообще - не стоит так поступать, это только в фильмах на ножах по пол часа дерутся и тыкают друг друга и всё нипочём. Выручка не стоит жизни - этого упыря всё равно поймали бы, а вот продавщица могла сгинуть не за что. Ну, всё хорошо, что хорошо кончается.
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2k
Mellivora 6 минут назад
Может она его узнала? Да это синяк-наркоман Васька с третьего подъезда! А вот я тебя!))
Тетка бывалая и не такого в жизни повидала.
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34k
Олег 9 минут назад
не по понятиям баба живёт
Какой позор ждёт рецидивиста на зоне
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25k
Вован 11 минут назад
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33k
Alex 20 минут назад
Есть женщины в Русских селеньях..
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686
h22a Полчаса назад
продавец-грабитель
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210
Nane First NameLast Полчаса назад
Знакомая родителей проработала садчицей 20 лет. Получила горячий стаж.

Теперь фабула. Дочка жила с ней в 3-к. и привела жениха. Тот через неделю оборзел и начал всех строить. Та его его пригласила выйти на лестн. площадку и поговорить. Тот с ухмылочкой - ны пААшли. Вышли за порог - она ему в щёку такую плюху отвесила, что тот 15 сек валялся без сознания.

Облили водой. Выкинула его пожитки и сказала - ещё раз увижу - убью!

Мораль - хотел написать, но не буду. Какждый сам поймёт
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−86
Dmitry Dmitry Полчаса назад
казлить мужика в тюрьме будут будь здоров когда узнают как он на нарах оказался
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−86
Dmitry Dmitry Полчаса назад
скорее всего она не просто продавец а владелец этого магазина. Целыми днями вкладывая себя в этот магазин а тут еще ипотека, мужа нет, детей как то растить надо, переспектив ноль, и вот казлина еще какая то. Ну и сорвалась баба.
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1k
Гур Полчаса назад
Есть женщины в русских селеньях....
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159
SVG 47 минут назад
Действовала интуитивно и правильно.
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7k
diman02 54 минуты назад
К такому повороту тюрьма его не готовила !
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12k
gavrosh Час назад
И коня на скаку остановит и шушару казематную обратно на нары законопатит)
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4k
Иван 2 часа назад
И двух граждан, которые держали злоумышленика, тоже посадить, что бы повысить раскрываемость.
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235
bobobo Иван 19 минут назад
А они его хотели зарезать? Не болтайте ерундой?
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235
bobobo Иван 11 минут назад
Понятие задержания не уполномоченными на то лицами регулируется статьями 38[1] и 37[2] Уголовного кодекса Российской Федерации и Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19, разъясняющим применение этих статей судам Российской Федерации.
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235
bobobo 2 часа назад
Женщина, конечно же, молодец. Но стоило ли так рисковать жизнью из-за выручки? Тем более она всего лишь продавец.
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235
bobobo Дмитрий 2 часа назад
Ей повезло, что судя по видео, мужик просто хотел попугать. У ненго секунд 6 было чиркануть пока она барахталась. Кроме эмоций, инстинкт самосохранения быть должен.
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
И сокамерникам такое не рассказать. Будет под шконкой истории кукарекать
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146
Лёха Broscan 47 минут назад
Вот и будет клоуном подшконочным. Таким же как ты
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3k
Виктор 2 часа назад
"Есть женщины в русских селеньях..."
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−87
vova old 2 часа назад
Есть женщины в русских селеньях(C)
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205
Мурчелло 2 часа назад
Женщина молодец.А вот вор уже не тот.Видимо егэ так влияет.Шутка конечно.
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205
Мурчелло Дмитрий 2 часа назад
Да,точно.Не обратил внимания.
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