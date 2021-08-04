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8 интересных мест мира, которые мы увидим только на картинках

8 интересных мест мира, которые мы увидим только на картинках (9 фото)

Автор:
04 августа 2021 13:54
Сообщество : Факты
Метки: интересное   интересные места   история   места   мир   подборка   факты   фото   
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Время, события, люди - это то, что иногда уничтожает даже самые древнейшие памятники и кусочки истории. Взглянем на несколько мест со всего мира, которые когда-то были популярными для туристов, но по какой-то причине стали навсегда недоступны для публики, или вовсе уничтожены.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   интересные места   история   места   мир   подборка   факты   фото   
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