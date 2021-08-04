8 интересных мест мира, которые мы увидим только на картинках

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Время, события, люди - это то, что иногда уничтожает даже самые древнейшие памятники и кусочки истории. Взглянем на несколько мест со всего мира, которые когда-то были популярными для туристов, но по какой-то причине стали навсегда недоступны для публики, или вовсе уничтожены.
Аквариум Aquatarium
До появления парка Дисней Уорлд во Флориде в 1971 году, самым посещаемым развлекательным местом там был аквариум Aquatarium. В огромном сооружении показывали представления с участием морских обитателей - дельфинов, морских львов, гринд. После открытия парка Диснея, аквариум начал терять популярность. Его даже не спас ребрендинг и новое название Shark World. После 13 лет работы он закрылся в 1977.
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Остров открытий (Discovery Island)
Остров открытий (Discovery Island) - проект Дисней Уорлд во Флориде, который открыли в 1974 году и закрыли 25 лет спустя. Это был остров-зоопарк в озере Бэй, Флорида, США. Однако, когда здесь открылся тематический парк "Диснейз Энимал Кингдом", дела проекта пошли на спад. Вскоре он оказался заброшенным.
Розовые и Белые террасы
Розовые и Белые террасы или каскады когда-то являлись одним из чудес природы. До 19 века они располагались на берегу озера Ротомахана в Новой Зеландии. Считается, что террасы уничтожило извержение вулкана Таравера в 1886 году, но во время исследований 2011 года на дне озера нашли два оставшихся каскада розовых террас.
Луна парк
Это сейчас в США полно парков аттракционов с самыми разными горками, а первый луна-парк Luna Park появился в районе Кони-Айленд в далеком 1903 году. В этом парке было множество интересных аттракционов, и там даже снимали пару фильмов. Парк сгорел и был снесен в 1946 году.
Королевский оперный театр
Этот Королевский оперный театр находился в городе Валлетта на Мальте. Шикарное здание в неоклассическом стиле претерпело пожар в 1873 году. Во время Второй мировой войны, в 1942 году, на здание театра упала бомба, окончательно разрушив его стены. Сегодня он работает как театр под открытым небом.
Факел статуи Свободы
До 1916 года желающие могли посмотреть вблизи на факел знаменитой Статуи Свободы в США, и даже проникнуть внутрь. После взрыва на острове Блэк-Том-Айленд в то время, статуя была серьезно повреждена, и факел навсегда закрыли для посещения публики. Оригинальный факел был заменен в период с 1982 по 1986 годы, когда статуя подвергалась реконструкции. Сейчас оригинальная версия хранится в музее Статуи Свободы.
Гробница святого Ионы
Сооружение в Мосуле, Ирак, считалось гробницей древнейшего святого пророка Ионы. В 2014 году боевики ИГ разграбили и взорвали эту местность, уничтожив и древний памятник.
Скала "Свадебный торт"
Скала "Свадебный торт" находилась в Королевском национальном парке в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Это скальное образование из песчаника на высоте 25 метров над уровнем моря стало популярным среди туристов. С годами скала стала жертвой вандализма, а также появились сообщения о ее небезопасности. В итоге она была закрыта для публики в мае 2015 года. Кроме того, многие эксперты считают, что она рухнет в Тасманово море в течение следующего десятилетия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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