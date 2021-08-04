8 интересных мест мира, которые мы увидим только на картинках

Скала "Свадебный торт" находилась в Королевском национальном парке в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Это скальное образование из песчаника на высоте 25 метров над уровнем моря стало популярным среди туристов. С годами скала стала жертвой вандализма, а также появились сообщения о ее небезопасности. В итоге она была закрыта для публики в мае 2015 года. Кроме того, многие эксперты считают, что она рухнет в Тасманово море в течение следующего десятилетия.