20+ прикольных фото ленивцев, которые зарядят настроением

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Если вы еще не влюбились в ленивцев - они идут к вам. Эти животные не так популярны, как котейки и собаки, но они определенно заслуживают отдельного поста - ведь они настоящие милашки. А еще ленивцы очень фотогеничны, и их частенько находят в неожиданных местах. Взгляните на эту подборку, и зарядитесь настроением!
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А этого приятеля спасла полиция Эквадора. Он пытался перейти оживленную трассу, но ему было очень страшно
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