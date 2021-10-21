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20+ прикольных фото ленивцев, которые зарядят настроением

20+ прикольных фото ленивцев, которые зарядят настроением (31 фото)

Автор:
21 октября 2021 15:03
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   ленивец   ленивцы   подборка   природа   фото   
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Если вы еще не влюбились в ленивцев - они идут к вам. Эти животные не так популярны, как котейки и собаки, но они определенно заслуживают отдельного поста - ведь они настоящие милашки. А еще ленивцы очень фотогеничны, и их частенько находят в неожиданных местах. Взгляните на эту подборку, и зарядитесь настроением!
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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   ленивец   ленивцы   подборка   природа   фото   
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1  комментарий
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Viktor 2 часа назад
Этот жест наверное во всём мире означает одно и тоже - в данном случае надо отметить спасение ленивца!

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