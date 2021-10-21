20+ прикольных фото ленивцев, которые зарядят настроением

Если вы еще не влюбились в ленивцев - они идут к вам. Эти животные не так популярны, как котейки и собаки, но они определенно заслуживают отдельного поста - ведь они настоящие милашки. А еще ленивцы очень фотогеничны, и их частенько находят в неожиданных местах. Взгляните на эту подборку, и зарядитесь настроением!

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Ленивцы - фотогеничные товарищи 0 Источник:

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Вот так и находят новых друзей 0 Источник:

А этого приятеля спасла полиция Эквадора. Он пытался перейти оживленную трассу, но ему было очень страшно 0 Источник:

Милейшие малыши-ленивцы 0 Источник:

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Время релакса! 0 Источник:

Примерный ученик 0 Источник:

Какие чудики 0 Источник:

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Теплые обнимашки с ленивцем 0 Источник:

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Бразильские пожарные спасли этого красавца 0 Источник:

Два ленивца - двойная милота 0 Источник:

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Дельфину тоже нравятся ленивцы! 0 Источник:

Ну что за прелесть! 0 Источник:

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Необычный детеныш 0 Источник:

Спящие ленивцы - милейшая картина 0 Источник:

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Этим глазам невозможно отказать в обнимашках 0 Источник:

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Привет, мир! 0 Источник:

Еще один ленивец-балерина 0 Источник:

Утренние потягушки 0 Источник: