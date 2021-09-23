20+ милых и смешных фото лягушек, которые заставят улыбнуться

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Лягушки - милейшие создания, которые могут сравниться в милоте с кошечками и собачками. На планете обитает множество видов этих амфибий, и все они по-своему очаровательны. Посмотрим на самые забавные, милые и смешные фото с лягушками с просторов сети - пусть эти красавчики сделают ваш день чуточку лучше!
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"Мой парень поймал лягушку, которая без конца квакала и не давала нам спать по ночам. На фото она смешно показывает жест "мир"
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