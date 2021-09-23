20+ милых и смешных фото лягушек, которые заставят улыбнуться

Лягушки - милейшие создания, которые могут сравниться в милоте с кошечками и собачками. На планете обитает множество видов этих амфибий, и все они по-своему очаровательны. Посмотрим на самые забавные, милые и смешные фото с лягушками с просторов сети - пусть эти красавчики сделают ваш день чуточку лучше!

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Просто счастливая лягушка 0 Источник:

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Лягушка оставила "рисунок" на окне 0 Источник:

Вот что делают лягушки, пока вы спите 0 Источник:

Какие они чудесные! 0 Источник:

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Лягушка устроилась на лобовом стекле 0 Источник:

Ракурс решает все 0 Источник:

"К нам закрался любопытный гость" 0 Источник:

А это - пустынный узкорот 0 Источник:

"Кто-то подошел к вашей входной двери" 0 Источник:

Лягушка под зонтиком 0 Источник:

"Так вот почему вода не льется!" 0 Источник:

Лягушка решила прокатиться на рыбе 0 Источник:

"Сначала я подружилась с этой лягушкой, а потом она меня атаковала" 0 Источник:

"Видимо, ждут, пока закончится весь этот апокалипсис с ковидом" 0 Источник:

"Растаявшая" лягушка 0 Источник:

"Сделала фото лягушки в прыжке, и получился шедевр" 0 Источник:

"Мой парень поймал лягушку, которая без конца квакала и не давала нам спать по ночам. На фото она смешно показывает жест "мир" 0 Источник:

"Кого-то мне напомнила эта лягушка" 0 Источник:

"Мы решили, что лягушке, которая постоянно прыгает у нас во дворе, не хватает шляпок" 0 Источник:

Мать созвала семейный совет 0 Источник:

Какая милота 0 Источник:

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Привет, как сам? 0 Источник:

Он следит за тобой! 0 Источник:

Просто чудо 0 Источник: