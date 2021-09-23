Удивительные кадры с животными в нетронутой среде обитания

То, что видят фотографы дикой природы, не увидеть обычному человеку. Они могут проводить часы в дикой природе, ожидая идеального кадра с животными или птицами. И получаются у них настоящие шедевры, на которые хочется любоваться, открывая для себя что-то новое из мира природы. Фотоконкурс WildArt Photographer of the Year представил победителей этого года в 10 разных категориях из разных уголков планеты. В этих снимках есть какая-то магия!