14 лучших фото дикой природы по версии Wildlife Photographer of the Year

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Благодаря фотографам дикой природы нам удается прикоснуться к жизни животных, и увидеть красоты природы нашей планеты. В этом году фотоконкурс 2021 Wildlife Photographer of the Year собрал 50 тысяч заявок со всего мира. Пока что жюри еще выбирает победителей, а недавно объявило финалистов. Посмотрим лишь на некоторые из лучших снимков!
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Снимок сделан на окраине города Какинада в Индии, где мангровые болота поглотили территорию. Фотограф Rakesh Pulapa
Индийский кольчатый попугай с птенцами, Шри-Ланка. Фотограф - Gagana Mendis Wickramasinghe
Поверхность моря у побережья Норвегии, покрытая тушами сельди из-за поломки рыболовного корабля. Фотограф Audun Rikardsen
Оса Pepsis grossa, поедательница тарантулов, тащит свой обед по холодильнику. Кито, Эквадор. Фотограф Jaime Culebras
Белохвостый дымчатый коршун учит молодого птенца ловить добычу. Южная Калифорния. Фотограф Jack Zhi
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