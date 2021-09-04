14 лучших фото дикой природы по версии Wildlife Photographer of the Year

Благодаря фотографам дикой природы нам удается прикоснуться к жизни животных, и увидеть красоты природы нашей планеты. В этом году фотоконкурс 2021 Wildlife Photographer of the Year собрал 50 тысяч заявок со всего мира. Пока что жюри еще выбирает победителей, а недавно объявило финалистов. Посмотрим лишь на некоторые из лучших снимков!