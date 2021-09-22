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Лучшие черно-белые снимки дикой природы по версии WildArt

Лучшие черно-белые снимки дикой природы по версии WildArt (14 фото)

Автор:
22 сентября 2021 15:20
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   красивые фото   подборка   природа   фото   фотографии   
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Черно-белые снимки всегда особенно передают атмосферу, особенно снимки дикой природы. Фотоконкурс WildArt Photographer of the Year каждый год собирает самые красивые фото диких обитателей, и у него есть специальная категория для черно-белых кадров. Взглянем на самые завораживающие из них!

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   красивые фото   подборка   природа   фото   фотографии   
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