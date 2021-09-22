Лучшие черно-белые снимки дикой природы по версии WildArt

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Черно-белые снимки всегда особенно передают атмосферу, особенно снимки дикой природы. Фотоконкурс WildArt Photographer of the Year каждый год собирает самые красивые фото диких обитателей, и у него есть специальная категория для черно-белых кадров. Взглянем на самые завораживающие из них!
"Тень монстра", Lincoln Macgregor, Австралия
Краб-призрак с тенью, напоминающей монстра, позировал фотографу возле залива Турквойс Бэй в Австралии.
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"Лось из сказки", Pål Hermansen, Норвегия
Для получения этого поистине волшебного снимка, фотограф использовал четыре камеры, и сделал около 10 тысяч снимков. В темноте, лишь при свете луны, такого результата сложно добиться, но у него получилось достойно.
"Погоня", Paul Richards, Великобритания
Фотограф засняла этих бегающих зайцев в Северном Норфолке, когда там впервые за долгое время пошел снег.
"Китовая акула и туристы", Csaba Tökölyi, Венгрия
На снимке изображены рыбаки, кормящие китовых акул у Ослоба, на Филиппинах. Группа туристов-дайверов рядом наблюдает за процессом кормления.
Китовая акула, Rick Beldegreen, США
Эту 9-метровую китовую акулу засняли во время ежегодной миграции через Исла-Мухерес, Мексика.
"Время купания", Diana Andersen, Австралия
Пеликаны обычно купаются на водно-болотных угодьях после долгого дня, проведенного в океане.
Маленькие рыбы-подкаменщики глотают воздух, Csaba Daróczi, Венгрия
"Однажды утром, возвращаясь домой, я услышал странные звуки из водоема. Когда я подошел ближе, я увидел этих подкаменщиков. В сильную жару в воде не хватало кислорода, поэтому они хватали ртом воздух, пытаясь выжить," - пишет фотограф.
"Мгновение", Tamás Koncz-Bisztricz, Венгрия
Фотограф заснял кроликов недалеко от деревни Боча в национальном парке Кишкуншаг, Венгрия. Самцы диких кроликов в этих местах часто прыгают в воздух и дерутся с другими за самок или территорию.
Фотограф Kai Kolodziej, Австрия
“Во время посещения тропических лесов Борнео я сфотографировал множество лягушек. Поскольку они в основном активны ночью, мне приходилось большую часть времени работать со вспышкой - но этого приятеля я поймал в объектив утром," - пишет фотограф.
Львица и малыш, Nicki Ryan, Великобритания
Снимок был сделан в кенийском заповеднике Масаи Мара во время сафари на автомобиле.
Паутина, Rachel Piper, Великобритания
“Я сделал эту фотографию мартовским утром после дождя. Я заметил паутину на своей садовой калитке, и меня поразила ее четкая структура. Способность пауков творить такие шедевры не перестает меня удивлять с каждым разом!
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